Od premiéry Pelíšků v roce 1999 uběhlo víc než čtvrt století. Filmové děti se pořád hádají o noky a přejí si pod stromeček střeleckou kuš, jejich představitelé ale dávno vyrostli a každý se vydal úplně jinam. Někdo zůstal u divadla či za klávesami, jiný zamířil do produkce České televize nebo do IT firmy v Bratislavě.
Jindřiška spojila natáčení se třemi dětmi
Kristýna Badinková Nováková u herectví zůstala dodnes. Diváci ji vídají jako Zuzanu v seriálu Polabí na Primě a hraje hlavně ve Studiu DVA. S druhým manželem, choreografem Viktorem Badinkou, vychovává tři děti. Dcery Rozárku a Márinku má z prvního manželství s režisérem Jaroslavem Fuitem a syn Vincent se jim narodil v roce 2020.
S herectvím nepřestala ani při péči o rodinu a v rozhovoru pro Seznam Zprávy popsala, proč nechtěla zůstat dlouho mimo divadlo a kamery. „Já o sobě vím, že nejsem ten typ ženy, která by byla tři roky na mateřské. Zbláznila bych se, být jen doma,“ řekla. S Badinkou se sblížila na place seriálu Temný kraj, kde působil jako asistent režie, a popsala ho jako „moderního Oldřicha Nového“.
Michal vyměnil kamery za Českou televizi
Filmový soused Michal Šebek šel přesně opačnou cestou. Michaelu Beranovi bylo při natáčení sedmnáct let a v pauzách mezi záběry ležel ve filmové posteli a četl si dobové ABC. Po premiéře měl velké plány. „Chtěl jsem žít život filmové hvězdy. Jezdit na natáčení a být zaopatřený. Myslel jsem si, že půjdu z role do role, a stouplo mi to do hlavy,“ vzpomínal pro Blesk.cz.
Naděje na další průlom přišla se Snowboarďáky, kde měl s Martinem Písaříkem hrát hlavní role. Na film se ale dlouho sháněly peníze, oba mezitím zestárli a postavy teenagerů nakonec dostali Jiří Mádl s Vojtou Kotkem. Beran se od herectví odklonil, vystudoval divadelní manažerství na JAMU a nastoupil do produkce České televize, kde se vypracoval na vedoucího produkce.
Maminka mu přitom vždycky říkala, že je nezodpovědný, takže se sám smál, když najednou dostal na starost desítky milionů korun. Hrát už nechtěl, protože by musel jezdit natáčet do Prahy a chyběla by mu rodina.
Uzlinka porodila před čtyřicítkou dceru Františku
Před kamerou už nevystupuje ani Uzlinka, která si pod stromeček přála střeleckou kuš. Silvie Maryško, za svobodna Koblížková, dnes pracuje jako dabingová produkční. V říjnu 2024 porodila dceru Františku, které jsou dnes dva roky, a první dítě tak stihla před čtyřicátými narozeninami.
Otce holčičky, herce Jiřího Maryška z filmu Modrý tygr nebo seriálu Ulice, si vzala necelé dva roky předtím. V pořadu Na kafeečko se tomu sama smála. „Nikdy jsem nechodila s hercem, říkala jsem si, že nejsem blázen. No a pak jsem si Jirku vzala, ale on je takový jiný herec, neprožívá se, což jsem se u herců bála, to on tak nemá,“ řekla.
Péťa po natáčení zamířil do IT v Bratislavě
Ze světa kamer se nejvíc vzdálil Marek Morvai-Javorský, filmový syn Evy Holubové. Další role už nevyhledával, vystudoval obchodní akademii a v rodné Bratislavě nastoupil jako projektový manažer do IT firmy. S úsměvem pak vyprávěl, že ho partnerka aspoň nesbalila kvůli tomu, že je herec, protože Pelíšky před jejich seznámením neviděla.
Na samotné natáčení nezapomněl. Scénu s cigaretovým velbloudem jako dvanáctiletý opakoval s Jiřím Kodetem asi třicetkrát, poslední natáčecí den za ním však přísný Kodet přišel a podal mu ruku s omluvou, že šlo jen o dobré dílo. U koupelnové scény zase štáb dusil smích, když Jaroslavu Duškovi padal příčesek do umyvadla. Morvai-Javorský také přiznal, že normálně nebrečí, při sledování Pelíšků má ale pokaždé v očích slzy.
Elien našel své místo v Monkey Business
U muziky zakotvil Ondřej Brousek, někdejší Elien. Působil v Divadle na Vinohradech, složil hudbu k desítkám filmů a divadelních inscenací a od roku 1999 hraje na klávesy v kapele Monkey Business. „Kapela je pro mě za odměnu,“ řekl o skupině, která ho odnaučila trémě i v divadle.
S manželkou, dabérkou Annou Remkovou, dcerou kosmonauta Vladimíra Remka, vychovává dvě děti. Z prvního manželství s Adélou Gondíkovou má ještě dceru.
Všech pět si můžete připomenout v televizi, Pelíšky vysílá FilmBox+ One 18. listopadu ve 20:00. Reprízu uvede 21. listopadu od 17:25.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (seznamzpravy, blesk, extra, plus7dni.pluska, osa).