Naposledy chytal 31. října 2026. Pak přišla reprezentační pauza, po ní tři ligová utkání bez jeho jména v sestavě a mezi fanoušky přibývaly otázky. Odpověď dali Pelicans ve středu 18. listopadu v devět ráno finského času. Krátké prohlášení na klubovém webu mělo jen několik vět: třiatřicetiletý český brankář je z osobních důvodů „mimo činnost týmu“. Věc podle klubu patří do hráčova soukromého života, víc k ní Pelicans říkat nebudou a žádají klid pro tým i trenéry. O konci smlouvy ani o přestupu prohlášení nemluví. Jde o přerušení, jehož délku zatím nikdo nezná.
Strohých pár vět z Lahti
Oficiální text, který Pelicans zveřejnili v
prohlášení na klubovém webu, je záměrně skoupý. Neobsahuje diagnózu, termín ani vysvětlení, proč klub s oznámením čekal téměř tři týdny od posledního zápasu. Lahti v něm jen konstatuje, že respektuje hráčovo soukromí a soustředí se na další utkání.
O kousek víc prozradil sportovní ředitel Jarkko Oikarinen-Holm. Finský server SuomiKiekko s odkazem na televizi MTV Urheilu 17. listopadu napsal, že Bartošák pobývá v Česku z osobních rodinných důvodů a termín jeho návratu není potvrzený. Tím dostupné informace končí. Žádný zdroj nezmiňuje zdravotní problém, zranění ani disciplinární prohřešek. A sám brankář se k situaci veřejně nevyjádřil.
Z toho plyne jediné: všechno, co jde nad rámec „osobních rodinných důvodů“, je domýšlení. Pelicans o klid výslovně požádali a pro tuto chvíli je namístě jim vyhovět.
Lahti přichází o lepší polovinu brankoviště
Sportovně je Bartošákova absence citelná, a to víc, než by naznačoval počet zápasů. V sezoně 2026/27 odchytal sedm utkání a podle finských statistik v nich byl jasně nejspolehlivějším gólmanem týmu. Hlavní zátěž přitom nesl jeho parťák Olkinuora.
Brankář Zápasy Úspěšnost zásahů Poznámka Patrik Bartošák 7 92,3 % průměr 1,45 gólu na zápas Olkinuora 12 87,2 % bilance 4 výhry, 7 porážek, 212 zákroků František Poletín 1 75,0 % průměr 3,04, odchytal 59:11
Čísla shromážděná v týmových statistikách
Liigapörssi ukazují rozdíl přes pět procentních bodů v úspěšnosti. V hokejové řeči je to propast. Zjednodušeně: na každých sto střel by Bartošák pustil zhruba osm gólů, Olkinuora skoro třináct.
Podle nás tak Lahti neztrácí náhradníka, ale gólmana, který se v úvodu sezony tlačil do role jedničky. Tíha teď zůstává na Olkinuorovi, jehož forma zatím nepřesvědčuje, a za jeho zády stojí osmnáctiletý Pražák František Poletín. Talent narozený 13. září 2008 dělal dvojku ve všech třech zápasech, kdy Bartošák chyběl. Ve svém jediném ligovém startu prohrál a inkasoval tři góly z dvanácti střel. Na nouzové řešení slušný začátek, na oporu zatím málo.
Klub přitom neoznámil, že by sháněl posilu. Oficiálně „pokračuje normálně“. Dá se čekat, že pokud by se pauza protáhla na týdny, otázka dalšího zkušeného gólmana se v Lahti otevře, ať už to klub přizná nahlas, nebo ne.
Smlouva platí, termín návratu chybí
Nejčastější otázka zní, jestli Bartošák ve Finsku skončil. Dostupné zdroje to netvrdí. Finský server Jatkoaika uvádí v jeho profilu kontrakt do roku 2028 a Pelicans v prohlášení mluví o absenci, ne o rozvázání smlouvy. Návrat ale zůstává bez data a sportovní ředitel ho odmítl časově vymezit.
Zatím tedy platí stav „mimo tým, ale pod smlouvou“. Spekulace o návratu do extraligy nebo o novém klubu nemají v tuto chvíli žádnou oporu. Dokud Lahti neudělá další formální krok, je budoucnost otevřená oběma směry.
Pro Bartošáka je to už několikáté zastavení v Lahti. V Pelicans působí s přestávkami od sezony 2020/21, mezitím si odskočil do KHL za Amur Chabarovsk a do Hradce Králové. Do Finska se naposledy vrátil v prosinci 2024 a v základní části tehdy odchytal 29 zápasů s úspěšností 90,8 % a průměrem 2,42. Klub mu v dubnu 2025 prodloužil spolupráci a v sezoně 2025/26 nastoupil do 45 utkání základní části a osmi zápasů play-off. Na finskou scénu se vrátil jako hráč, se kterým se počítá.
Minulost, která přitahuje pozornost
Že několik strohých vět vyvolalo v Česku takovou pozornost, má svůj důvod. Bartošákova kariéra se už dvakrát lámala v podobné situaci, v jaké se ocitl teď: náhlá absence a mlčení okolo.
Kariérní osa vypadá takto:
2013: draft Los Angeles Kings, 5. kolo, celkově 146. místo. 2015: v americkém Manchesteru obviněn z napadení přítelkyně, Kings ho suspendovali. 2018: olympijský turnaj v Pchjongčchangu. 2019: mistrovství světa, šest zápasů, bilance čtyř výher a dvou porážek, úspěšnost 90,62 %. Reprezentační vrchol. listopad 2019: po 11 extraligových zápasech konec v Třinci kvůli porušení životosprávy. 2022: druhá olympijská nominace. listopad 2023: předčasný konec v Hradci Králové po opakované neomluvené absenci.
Třinecká epizoda je dobře zdokumentovaná. Bartošák tehdy ve vyjádření na webu
HC Oceláři Třinec sám otevřeně popsal psychické onemocnění, které řešil alkoholem, a nastoupil do odborné léčby. Mountfield HK o čtyři roky později oznámil dohodu o ukončení spolupráce po neomluvených absencích, z nichž jedna vyústila v neúčast v utkání. Klub to označil za závažné porušení smluvních povinností.
Mezi tehdejšími a dnešními událostmi je ale zásadní rozdíl. Třinec i Hradec veřejně pojmenovaly konkrétní provinění. Pelicans nic takového neříkají. Mluví o osobních důvodech, finská média s odkazem na sportovního ředitele o rodinných. Žádný současný zdroj nepotvrzuje disciplinární ani zdravotní pozadí.
Bartošákova minulost vysvětluje, proč zpráva o jeho pauze zaujala tolik lidí. Sama o sobě ale nevysvětluje, proč dnes nechytá. Současnou situaci lze popsat jen v mezích toho, co řekl klub a jeho sportovní vedení. Propojovat obojí bez dalších informací by nebylo poctivé vůči hráči, který o svých dřívějších problémech mluvil veřejně a léčil se.
Totéž platí pro reprezentaci. Bartošák má za sebou mistrovství světa a dvě olympiády, v posledních letech však stabilní volbou národního týmu nebyl a aktuální nejistota mu cestu zpátky neusnadní. Vyjádření realizačního týmu k jeho situaci ale k dispozici není.
Lahti mezitím odehraje další zápasy s Olkinuorou v brankovišti a osmnáctiletým Poletínem na lavičce. Bartošák je doma v Česku s rodinou a se smlouvou do roku 2028 v šuplíku. Kdy se do Finska vrátí, ví zatím jen on a lidé, kterých se jeho soukromá věc týká.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek