Pod stromy nic neroste a trávník řídne? Jedna nenápadná rostlina tam rozkvete i v zimě a časem pokryje celý holý kout

Začátek listopadu odhaluje slabá místa zahrady. Záhony vadnou, trávník pod lípou nebo javorem připomíná spíš vyšlapanou cestičku a nikdo tam nechce zasít potřetí. Právě v takovém koutě se v těchto týdnech zvedají z listí drobné růžové kvítky na tenkých stopkách. Patří bramboříku břečťanolistému (Cyclamen hederifolium), mrazuvzdorné hlíznaté trvalce, kterou si zahrádkáři často pletou s pokojovým bramboříkem z květinářství. Jeho příbuzný, brambořík jarní (Cyclamen coum), převezme štafetu v lednu a vydrží kvést do března. Oba druhy se v zahradě usadí tam, kde se trávník vzdává. Podle nás právě v tom spočívá jejich kouzlo: nebojují se stromem o místo, protože si vybraly jiné roční období.
Proč trávník pod korunou chřadne, zatímco brambořík vzkvétá
Za slábnoucím trávníkem pod stromem obvykle nestojí lajdácké sekání ani málo hnojiva. Podle materiálu
University of Missouri Extension koruna ubírá světlo a navíc mění jeho kvalitu. Listy stromu pohltí většinu vlnových délek, které tráva potřebuje k fotosyntéze, takže k zemi dopadá jen ochuzený zbytek. Trávník pak houstne pomaleji, než stačí ubývat.
K tomu se přidává souboj pod zemí. Mělké kořeny stromu vysávají vláhu i živiny dřív, než se k nim dostanou tenké kořínky trav. Některé dřeviny navíc uvolňují látky, které růst okolních rostlin tlumí; odborně se tomu říká alelopatie. Zahrádkář, který pod ořešákem nebo vzrostlým javorem každé jaro dosévá, tak bojuje s fyziologií.
Brambořík se tomuto střetu elegantně vyhýbá. Rod pochází hlavně z míst s horkým suchým létem a chladnější vlhkou zimou, a proto má životní cyklus posunutý do opačné části roku. Listy a květy vyhání od pozdního léta do jara, kdy listnatý strom stojí holý a ke kořenům proniká víc světla i deště. Přes léto rostlina zatáhne do hlízy, zásobního orgánu podobného ploché bramboře, a přečká tam nejsušší měsíce. Strom má svou sezonu, brambořík tu svou.
Brambořík břečťanolistý, nebo jarní: barva od září do března
Oba druhy jsou nízké, podle Royal Horticultural Society dorůstají zhruba 5 až 13 centimetrů. Liší se hlavně načasováním a tvarem listů.
Brambořík břečťanolistý Brambořík jarní Latinsky Cyclamen hederifolium Cyclamen coum Doba květu konec léta a podzim leden až březen Listy mramorované, tvarem připomínají břečťan spíše okrouhlé, ledvinité Květy růžové až bílé, často ještě před listy růžové až purpurové Přednost samovolně se vysemeňuje a tvoří skupiny prodlužuje efekt přes zimu
Břečťanolistý druh doporučujeme jako základ výsadby. Kvete v době, kdy zbytek zahrady vybledne, a po odkvětu zůstane přes zimu ozdobný koberec stříbřitě kreslených listů. Brambořík jarní pak navazuje v měsících, kdy by člověk pod stromem čekal jen sníh nebo bláto. Kdo vysadí oba vedle sebe, získá kout, který ožívá zhruba od září do března s krátkou pauzou na přelomu roku.
S cenou se dá počítat v řádu desítek korun za kus. Na českých e-shopech se hlíza bramboříku břečťanolistého prodává zhruba za 49 až 72 Kč (Narcisy.cz od 49 Kč, Lukon Glads 55 Kč, Osiva-semena.cz 72 Kč), brambořík jarní vyjde na 58 až 65 Kč. Ekozahradnictví nabízí jarní druh i v kontejneru, dva kusy přibližně za 80 Kč. Na skupinu deseti hlíz tak stačí rozpočet kolem šesti set korun. Při nákupu hlídejte latinský název: pokojový Cyclamen persicum venku nepřezimuje.
Kde se bramboříku pod stromem daří a kde narazí
Rostlina má jasné preference a vyplatí se je respektovat. Ideální stanoviště vypadá takto:
polostín pod listnatým stromem nebo keřem, kde v zimě a na jaře proniká světlo, humózní, propustná půda, nejlépe obohacená listovkou, klidné místo, kde se nerýpe, neokopává a neprochází, žádná stojící voda, především v létě, kdy hlíza odpočívá.
Pod jehličnany, v hlubokém celoročním stínu nebo v těžkém jílu, kde po dešti stojí kaluže, bývá výsledek nejistý. Hlíza v podmáčené zemi snadno zahnije a v prašné vyprahlé půdě rostlina na podzim neobrůstá. Profil North Carolina State University sice bramboříku břečťanolistému přiznává toleranci k suchému stínu, ale přísun vláhy během ujímání mu prospěje.
Mrazy oba druhy snesou, patří mezi nejodolnější zástupce rodu. V chladnějších oblastech a na horách se vyplatí zakrýt hlízy na zimu kyprou vrstvou listí nebo mulče, která rostlinu ochrání před holomrazy. V chráněné poloze s propustnou půdou pak přezimování obvykle nedělá potíže.
Pro srovnání s jinými kandidáty do stínu: pomněnka lesní chce vlhčí půdu a kvete na jaře, brslen vytvoří celoroční zelenou strukturu a keřový zimolez obsadí spíš vyšší patro. Na nízký koberec s barvou v chladné půlce roku má brambořík mezi nimi minimum soupeřů.
Výsadba hlíz krok za krokem: mělce, ručně a šetrně ke kořenům
Na sázení je začátek listopadu příhodný.
Pěstitelský návod RHS doporučuje vysazovat bramboříky na podzim, v zimě při nezamrzlé půdě a brzy na jaře. Hlízy jarního druhu tedy můžete do země dostat ještě v prosinci, pokud nepřituhne. Pracujte ruční lopatkou. Pod vzrostlým stromem nerýpejte rýčem a nepřetínejte silnější kořeny. University of Vermont Extension radí vybírat menší sazenice a hlízy právě proto, aby jamky stačily malé. Sázejte mělce. Hloubka 3 až 5 centimetrů stačí. Hlíza uložená hlouběji kvete slaběji. Hlídejte orientaci. U bramboříku břečťanolistého vyrůstají kořeny z horní části hlízy, z jejích „ramen“, která musí zůstat pod zemí. Zakulacená strana míří dolů, mírně prohloubená nahoru. Sázejte ve skupinách. Pět až deset hlíz na pár decimetrech působí výrazněji než osamocené kusy roztroušené po trávníku. Přidejte tenkou vrstvu listovky a mulč nehrňte ke kmeni.
Trpělivost se počítá v sezonách. Jeden trs se během let rozroste na 15 až 30 centimetrů a pěstitelé z Lukon Glads upozorňují, že si bramboříky na novém místě někdy rok či dva zvykají, než pořádně rozkvetou. Plochu pak doplňuje samovýsev. Po odkvětu se stvol stočí jako pružinka k zemi a tobolka ukládá semena přímo u povrchu, kde vyklíčí nové rostlinky. Z dostupných zdrojů nevyplývá, že by se brambořík choval jako agresivní plevel; porost houstne pozvolna a zahrádkáře spíš potěší.
Léto bez listů, hlodavci a pozor na domácí mazlíčky
Nejčastější omyl přichází v červnu. Listy zežloutnou a zmizí a majitel usoudí, že rostlina uhynula, případně místo překope a osází letničkami. Letní zatažení přitom patří k přirozenému rytmu. Stanoviště proto označte jmenovkou, nezalévejte ho jako běžný záhon a nechte hlízy v klidu. S prvním chladnějším počasím znovu vyraší.
Royal Horticultural Society řadí bramboříky mezi středně náročné rostliny, péče se ovšem soustředí hlavně na správnou výsadbu. Hnojení ani řez rostlina nepotřebuje. Problémy působí spíš myši a veverky, které hlízy rády vyhrabou, a houbové choroby na přemokřených místech.
Rodiče a majitelé zvířat by měli počítat s jedovatostí. Bramboříky obsahují terpenoidní saponiny a podle
ASPCA jsou toxické pro psy, kočky a koně. Po požití se objevují slinění, zvracení a průjem, větší množství hlíz může vyvolat poruchy srdečního rytmu i křeče. Pro lidi je toxicita nízká a nepříjemná chuť od konzumace spolehlivě odrazuje. Psa, který rád vyhrabává, je lepší od čerstvé výsadby držet stranou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková