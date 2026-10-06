Na několika místech v ČR se objevily cedule zakazující volný pohyb psů kvůli Aujeszkyho chorobě u divočáků. Nesou logo Státní veterinární správy, ta se od nich ale distancuje a mluví o možné poplašné zprávě. Onemocnění není přenosné na člověka, pro psy je ale fatální a vyskytuje se takřka všude.
Falešné cedule varují před smrtící pseudovzteklinou, veterináři se od nich distancují
Zdroj: Pixabay, Státní veterinární správa (redakčně upraveno)
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