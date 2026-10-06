Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Falešné cedule varují před smrtící pseudovzteklinou, veterináři se od nich distancují

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na několika místech v ČR se objevily cedule zakazující volný pohyb psů kvůli Aujeszkyho chorobě u divočáků. Nesou logo Státní veterinární správy, ta se od nich ale distancuje a mluví o možné poplašné zprávě. Onemocnění není přenosné na člověka, pro psy je ale fatální a vyskytuje se takřka všude.
Falešné cedule varují před smrtící pseudovzteklinou, veterináři se od nich distancují

Falešné cedule varují před smrtící pseudovzteklinou, veterináři se od nich distancují

Zdroj: Pixabay, Státní veterinární správa (redakčně upraveno)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:36

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Auto kličkovalo, prudce brzdilo a zrychlovalo. Cizinec za volantem strážníky překvapil
Auto kličkovalo, prudce brzdilo a zrychlovalo. Cizinec za volantem strážníky překvapil
Vyčerpaní rodiče si mohou užít večer jen ve dvou, školka jim děti pohlídá
Vyčerpaní rodiče si mohou užít večer jen ve dvou, školka jim děti pohlídá

S pilotním projektem večerního hlídání přišla 54. MŠ v plzeňské Doubravce. Prozatím ho nabízí jednou za...

Vážně zraněný senior zůstal zaklíněný v autě převráceném na střechu
Vážně zraněný senior zůstal zaklíněný v autě převráceném na střechu

V příkopu a převrácený na střechu skončil osobní automobil značky Ford, který v pondělí havaroval na...

Plzeň vzpomíná na Václava Havla. Politici k jeho lavičce položili věnce a dělali si fotky
Plzeň vzpomíná na Václava Havla. Politici k jeho lavičce položili věnce a dělali si fotky

První polistopadový prezident Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Jeho památku si připomínají také...

Inspekce varuje před vlašákem s nebezpečnou bakterií, lidé ho stále mohou mít doma
Inspekce varuje před vlašákem s nebezpečnou bakterií, lidé ho stále mohou mít doma

Horečka, zvracení a průjem. To jsou příznaky listeriózy, kterou způsobuje nebezpečná bakterie, jež odhalila...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.