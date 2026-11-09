Evropská komise připravuje plán na modernizaci vodního hospodářství pomocí digitálních technologií

Evropská komise připravuje plán na modernizaci vodního hospodářství pomocí digitálních technologiíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jessika Roswall
Článek byl publikován 09.11.2026 13:00
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