Od zítřka do příštího týdne čekají Prahu odstávky vody. Kde a kdy nepoteče?

Pražské domácnosti čeká od 10. do 19. listopadu několik plánovaných odstávek pitné vody. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) přeruší dodávky v částech Prahy 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 a 12. Nejdelší plánovaná výluka potrvá osm hodin, některé se uskuteční ve více městských částech současně.
První odstávka se uskuteční v úterý 10. listopadu na Praze 4 – Lhotce, kde nepoteče voda od 8 do 15 hodin v ulicích Durychova (č. 972/72) a U Nového dvora (č. 1076/2). Ve středu 11. listopadu se výluky dotknou hned tří městských částí. V Hodkovičkách půjde o ulice K Dubinám, Mezi lysinami, Na lysinách a V Mokřinách, na Hradčanech o Strahovskou ulici a v Troji o lokality kolem ulic K sadu, K Velké skále, Nad Trojou a Pod Havránkou. V Hodkovičkách a na Hradčanech bude odstávka od 8 do 15 hodin, v Troji až do 16 hodin.
Ve čtvrtek 12. listopadu se přerušení dodávek pitné vody plánuje v pražské Bubenči. Od 8 do 15 hodin se bude týkat odběrných míst v Papírenské ulici (č. 223/18, 186/20 a 237/9). Další odstávka je naplánována na středu 18. listopadu ve Vršovicích, kde se od 8 do 16 hodin dotkne vybraných domů v ulicích Bulharská, Finská, Mexická, Norská a Ruská.
Poslední plánované výluky v tomto období připadají na čtvrtek 19. listopadu. Od 7:30 do 15 hodin nepoteče voda na vybraných adresách ve Vinohradech (Italská a Seifertova), od 8 do 15 hodin pak na Žižkově v Krásově ulici, v Modřanech v Hausmannově ulici a v Čakovicích a Třebonicích v ulicích Prebslova a V Pačátkách.
Zde je přehledný harmonogram odstávek vody u jednotlivých městských částí
- 10. 11. 2026 od 8:00 hod. do 15:00 hod.: Praha 4 - Lhotka
- 11. 11. 2026 od 8:00 hod. do 15:00 hod.: Praha 4 - Hodkovičky, Praha 1 - Hradčany, Praha 8 - Troja
- 12. 11. 2026 od 8:00 hod. do 15:00 hod.: Praha 6 - Bubeneč
- 18. 11. 2026 od 8:00 hod. do 16:00 hod.: Praha 10 - Vršovice
- 19. 11. 2026 od 7:30 hod. do 15:00 hod.: Praha 2 - Vinohrady, Praha 3 - Žižkov, Praha 12 - Modřany, Praha 9 – Čakovice - Třebonice, Praha 10 - Strašnice, Michle, Záběhlice, Vršovice
Konkrétní ulice jsou zveřejněny na tomto linku PVK.
Důvodem odstávek jsou plánované opravy, údržba a revizní práce na vodovodní síti. Náhradní zásobování pitnou vodou zajistí PVK podle požadavků odběratelů a technických a dopravních možností přistavením cisteren. Podrobnosti poskytuje nepřetržitě zákaznická linka na číslech 840 111 112 a 601 274 274.
Jana Nováková
zdroj: Pražské vodovody a kanalizace