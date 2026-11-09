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Od zítřka do příštího týdne čekají Prahu odstávky vody. Kde a kdy nepoteče?

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Dennívýzva
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Pražské domácnosti čeká od 10. do 19. listopadu několik plánovaných odstávek pitné vody. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) přeruší dodávky v částech Prahy 1,…
Praha-Karluv_most

Praha-Karluv_most

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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