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Fond Turów pošle na nové vodovody dalších 400 milionů. Začala stavba přivaděče do Dětřichova

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Přibližně deset kilometrů dlouhý vodovodní přivaděč propojí Frýdlant s Dětřichovem a umožní zásobovat obě obce pitnou vodou z propojené vodárenské soustavy. Nová infrastruktura…
Detrichov

Detrichov

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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