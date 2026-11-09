Fond Turów pošle na nové vodovody dalších 400 milionů. Začala stavba přivaděče do Dětřichova

Přibližně deset kilometrů dlouhý vodovodní přivaděč propojí Frýdlant s Dětřichovem a umožní zásobovat obě obce pitnou vodou z propojené vodárenské soustavy. Nová infrastruktura má posílit vodní zabezpečení Frýdlantska a pomoci mu čelit případnému úbytku podzemních vod v souvislosti s rozšiřováním polského hnědouhelného dolu Turów. Na Frýdlantsku začala první ze čtyř staveb, které mají zajistit dlouhodobě spolehlivější dodávky pitné vody.
Samotný přivaděč Frýdlant–Dětřichov vyjde na 102,8 milionu korun bez DPH. Zakázku získaly společnosti VHST a VHS stavby. Celý soubor čtyř vodohospodářských opatření Turów I až IV si vyžádá předpokládaných 781,3 milionu korun bez DPH. Největší část představuje modernizace a zvýšení kapacity úpravny vody ve Frýdlantu včetně rozšíření jímacích území, na kterou připadá téměř 347 milionů korun. Další investice zahrnují propojení vodovodů s Bulovkou a úpravy stávajících sítí.
Financování celé akce je rozděleno mezi několik zdrojů. Z Fondu Turów má přijít 400 milionů korun, dalších 200 milionů poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Akcionářské obce přispějí více než 82,3 milionu korun, Liberecký kraj až 39 miliony a Ministerstvo zemědělství 30 miliony korun. Zbývajících 30 milionů pokryje investiční úvěr Frýdlantské vodárenské společnosti. Krajská podpora těch 39 milionů korun je plánována na období let 2027 až 2030.
Rozložení nákladů stavby
Přepokládaný rozpočet všech opatření 781 311 326,90 Kč 100 % Fond Turów Libereckého kraje 400 000 000,00 Kč 51,2 % Státní fond životního prostředí ČR 200 000 000,00 Kč 25,6 % obce Frýdlantska (akcionáři) 82 311 326,90 Kč 10,5 % Liberecký kraj 39 000 000,00 Kč 5,0 % Ministerstvo zemědělství ČR 30 000 000,00 Kč 3,8 % investiční úvěr společnosti 30 000 000,00 Kč 3,8 %
Fond Turów vznikl v roce 2022 jako součást česko-polské dohody o kompenzacích za dopady těžby v hnědouhelném dole u českých hranic. Polská strana se zavázala poskytnout celkem 45 milionů eur. Z toho 25 milionů eur (přibližně 625 milionů korun) poslal polský stát a dalších 10 milionů eur (asi 250 milionů korun) věnovala nadace PGE Foundation, spojená s energetickou skupinou provozující důl a elektrárnu Turów. Celkem 35 milionů eur dostal Liberecký kraj na vodohospodářská a další ochranná opatření. Zbývajících deset milionů eur připadlo českému státu na monitoring dopadů těžby.
Na transparentním účtu Fondu Turów bylo k 23. červenci 2025 přibližně 765,3 milionu korun. Prostřednictvím deseti dotací už tehdy kraj smluvně přidělil téměř 396 milionů korun. Peníze pomáhají financovat také náhradní vodovody na Hrádecku a Chrastavsku.
Jana Nováková zdroj: Liberecký kraj