Keř s listy červenými jako oheň, které postupně zezelenají. Roste i v nádobě a kvete jako konvalinka už v březnu

Koncem března, kdy většina keřů teprve probouzí pupeny, pieris japonský už hoří. Jeho čerstvé listy vypadají, jako by je někdo namočil do tekutého korálu, sytě červené, místy až purpurové špičky vystřelují z tmavě zelené stálezelené koruny a drží tuto barvu několik týdnů, než postupně přejdou přes růžovou a krémovou do hluboké zeleně. Současně pod nimi visí desítky převislých hroznů drobných zvonkovitých květů, které nápadně připomínají konvalinky. Dvojí efekt, ohnivé listy nahoře, bílé či růžové zvonečky dole, z něj dělá jeden z nejatraktivnějších stálezelených keřů pro české zahrady i terasy. Stačí mu vyhovět ve třech věcech: kyselá půda, polostín a v nádobě trocha zimní péče navíc.
Proč pieris září, když je všechno šedé
Mechanismus je prostý a přitom efektní. Mladý list obsahuje vysokou koncentraci červených pigmentů, které v prvních týdnech života dominují. Teprve jak pletivo dozrává, prosazuje se chlorofyl a list postupně zelená. U kultivaru „Forest Flame“ tento barevný přechod trvá podle českých pěstitelských zdrojů několik týdnů, není to tedy záblesk na pár dnů, ale dlouhý divadelní výstup. Připočtěte k tomu květy v 10–15cm hroznech, které jednotlivě vydrží týden až dva, a celkový jarní efekt se protáhne na zhruba dva měsíce.
Oba nejslavnější kultivary, „Forest Flame“ i „Mountain Fire“, nesou ocenění Award of Garden Merit od Royal Horticultural Society, což znamená, že jejich zahradní hodnota je prověřená desítkami let. Nejde o módní novinku, ale o spolehlivý základ trvalkového záhonu nebo terasové kompozice.
Který kultivar vybrat podle velikosti terasy
Tady se rozhoduje, jestli pieris na vašem balkoně prospívá, nebo trpí. Rozdíly ve vzrůstu jsou zásadní:
- „Forest Flame“ – dorůstá zhruba 1–1,5 m výšky, rozložitý, s klasickým přechodem červená → růžová → krémová → zelená. V Hornbachu seženete kus 40–50 cm v šestilitrovém kontejneru za 799 Kč, menší dvoulitrové sazenice startují kolem 269 Kč.
- „Mountain Fire“ – podobný vzrůst, po dvaceti letech 0,9–1,5 m. Rašení je spíše měďnatě červené, přechází do tmavě zelené. České zahradnictví Franc ho nabízí ve dvoulitrovém kontejneru za 263 Kč, na Heurece najdete menší kusy od 277 Kč.
- „Little Heath“ – kompaktní kultivar s panašovanými listy, výška 0,5–1 m. RHS ho přímo doporučuje pro patio a kontejnery. Ideální volba pro malý balkon, kde by větší odrůdy brzy přerostly prostor.
- „Ralto“ – první panašovaný pieris s červenými květy, prodávaný jako kompaktní patio rostlina. Konečná velikost se ale podle zdrojů liší (viz poznámka na konci článku).
Pro městskou terasu s omezeným prostorem dává největší smysl „Little Heath“ nebo právě „Ralto“. Kdo má prostornější zahradu či velký balkon, sáhne po „Forest Flame“, vizuální dopad je nesrovnatelný.
Kyselý substrát jako nepřekročitelná podmínka
Pieris patří do čeledi vřesovcovitých a sdílí nároky s rododendrony, azalkami i borůvkami. Bez kyselé půdy o pH 5–6 chřadne, žloutne a přestává kvést. V běžné české zahradní hlíně, která bývá neutrální až mírně zásaditá, nemá šanci.
Řešení je překvapivě jednoduché: rašelinový substrát z hobby marketu. Balení určené pro rododendrony a kamélie splní požadavky pierisu beze zbytku. Čistá rašelina samotná ale nestačí, je příliš jednolitá a špatně zadržuje živiny.
V nádobě počítejte s postupným přesazováním do větších kontejnerů. Cílová minimální velikost by měla dosáhnout průměru kolem 45 centimetrů. Malý balkonový květináč funguje pro první rok či dva, ale dlouhodobě v něm kořeny strádají a keř ztrácí vitalitu. Zálivka měkkou vodou, dešťovou nebo odstátou, je další detail, který rozhoduje o tom, jestli substrát zůstane kyselý.
Hnojení, řez a příprava na příští jaro
Pieris v nádobě potřebuje pravidelnou výživu, protože z omezeného objemu substrátu rychle vyčerpá živiny. Osvědčuje se měsíční dávka tekutého hnojiva pro kyselomilné rostliny, případně přípravek z mořských řas obohacený o železo. Na jaře lze přidat pomalu rozpustné granulované hnojivo. Přehnojení ale škodí víc než podvýživa.
Po odkvětu odstraňte odkvetlá květenství a vystříhejte suché či poškozené výhony. Případné tvarování provádějte ihned, pieris zakládá květní pupeny na loňském dřevě už v pozdním létě, takže pozdější řez připraví keř o příští jarní show. Ze stejného důvodu je kritická letní zálivka: sucho v červenci a srpnu neznamená jen uvadlé listy, ale i chudší kvetení následující sezony.
Jak pieris bezpečně přezimuje v českém mrazu
Většina běžných kultivarů spadá do kategorie mrazuvzdornosti H5, tedy zhruba do −15 °C. České zahradnictví Franc u „Mountain Fire“ uvádí odolnost až do −22 °C. Ve volné půdě tedy pieris českou zimu zvládá bez problémů. V nádobě je situace jiná, kořenový bal promrzá rychleji a suchý mrazivý vítr vysušuje stálezelené listy.
Praktická ochrana:
- Nádobu obalte jutou, bublinkovou fólií nebo polystyrenem.
- Postavte ji k chráněné stěně, ideálně na sever nebo východ, kde nehrozí prudké kolísání teplot na slunci.
- Mladé rostliny přikryjte chvojím nebo stínovkou.
- Do interiéru keř nepřenášejte, je to venkovní dřevina, která potřebuje zimní chlad.
Pozor na pozdní jarní mrazíky: čerstvě vyrašené červené listy jsou citlivé i na slabý pokles pod nulu. Špičky mohou zhnědnout, ale vyzrálé dřevo obvykle znovu obrazí.
Jedno důležité varování pro rodiny se zvířaty
Pieris obsahuje grayanotoxiny. ASPCA ho řadí mezi rostliny toxické pro psy, kočky i koně; požití listů či květů může vyvolat zvracení, průjem, slabost a srdeční potíže. Pro člověka hodnotí NC State Extension závažnost otravy jako vysokou. Běžný kontakt při práci s keřem riziko nepředstavuje, ale domácnost s malými dětmi nebo zvídavým psem by měla pieris umístit mimo dosah.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková