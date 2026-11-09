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Keř s listy červenými jako oheň, které postupně zezelenají. Roste i v nádobě a kvete jako konvalinka už v březnu

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Pieris japonský rozsvítí předjarní zahradu ohnivě rudým rašením a hrozny drobných zvonečků. A zvládne to i v květináči na balkoně.
Keř s listy červenými jako oheň, které postupně zezelenají. Roste i v nádobě a kvete jako konvalinka už v březnu

Keř s listy červenými jako oheň, které postupně zezelenají. Roste i v nádobě a kvete jako konvalinka už v březnu

Zdroj: A. Barra / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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