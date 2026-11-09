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U salcburského zámku stojí advent asi 200 korun. Poslední hodinu se chodí zdarma

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Trh u zámku Hellbrunn má pro návštěvníky dvě různé možnosti. Za vstup během dne zaplatí přibližně 200 korun a získají poukaz na teplý nápoj. Od sedmé večer je vstup volný, do obvyklé zavírací doby ale zbývá jediná hodina.
Večerní Salcburk. Archivní ilustrační fotografie.

Večerní Salcburk. Archivní ilustrační fotografie.

Zdroj: wirestock / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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