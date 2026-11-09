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Speciální tričko pro řidiče z Liberce má vylepšenou verzi

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Vědci z liberecké univerzity loni představili tričko se senzory, které dokáže podle dechu řidičky nebo řidiče rozpoznat nastupující nebezpečnou únavu dříve, než hrozí mikrospánek. Vývoj ale pokračoval a nyní proběhlo testování druhé verze trika.
Speciální tričko pro řidiče z Liberce má vylepšenou verzi

Speciální tričko pro řidiče z Liberce má vylepšenou verzi

Zdroj: TU Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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