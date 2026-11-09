Speciální tričko pro řidiče z Liberce má vylepšenou verzi

Druhá generace smart trička využívá jako senzor vodivou elastickou gumu. Otestovali ji také na Shinshu University v Naganu a nová integrovaná senzorika japonské kolegy přesvědčila, že jde o cestu, kterou se chtějí ve svém vývoji také vydat. Změny v dýchání mohou velmi přesně signalizovat nastupující velkou únavu – a to ještě ve chvíli, kdy se řidič nebo řidička sami cítí v pořádku.
„Myšlenka je taková, že dýchání zachycují senzory integrované do trička a řídicí jednotka je průběžně vyhodnocuje. Pokud data nasvědčují tomu, že nadchází velká únava a hrozí mikrospánek, varovný systém řidiče nebo řidičku upozorní. Chceme zachytit okamžik před tím kritickým stavem. Nečekat, až řidič začne usínat, ale upozornit ho už ve chvíli, kdy jeho tělo začíná vykazovat změny spojené s velkou únavou,“ řekl autor vývoje Michal Martinka z katedry oděvnictví Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.
Druhá generace trička má nový senzor v podobě vodivé elastické gumy. Při dýchání se materiál roztahuje a smršťuje, čímž se mění jeho elektrický odpor, který systém vyhodnocuje. Nový typ senzoru je snazší integrovat do finálního oděvu tak, aby nebyl vidět, je elastický, pratelný a velmi spolehlivý.
„Důležitá je také dostupnost technologie. Nové řešení libereckých vědců využívá princip změny elektrického odporu, který je pro tento účel jednodušší a cenově dostupnější než řada současných technologií integrovaných do chytrých textilií,“ doplnil mluvčí univerzity Radek Pirkl.
Test druhé generace trička probíhal na Shinshu University, která patří k absolutní světové špičce ve výzkumu a vývoji senzorů pro biomedicínské účely a jejich integraci do oděvů. „Během pobytu Michal Martinka navrhoval a programoval především software pro vyhodnocování údajů získaných z nových senzorů. Testování dopadlo velmi dobře. Vedoucí japonského pracoviště profesor Shouhei Koyama se po seznámení s výsledky libereckého výzkumu vyjádřil, že se i na své katedře více zaměří právě na podobné typy senzorů,“ dodal Pirkl.
Chytré tričko z Liberce se zaměřuje přímo na fyziologické projevy člověka – konkrétně na jeho dech. Dosavadní testy ukázaly, že právě tento přístup dokáže nastupující únavu předpovídat velmi přesně. Výzkum probíhal během dlouhých simulovaných jízd na českém herním simulátoru Euro Truck Simulator 2, kde vědci bezpečně sledovali fyziologické reakce řidičů při postupném nástupu únavy.
V plánu je dostat tričko do prodeje, nyní ale stále probíhá jeho vývoj. „Samotné tričko se senzory máme hotové, to byla ta největší neznámá v celém projektu. Stačí senzory jen všít na vnitřní stranu oděvu, aby esteticky nerušily. Máme i svůj vlastní software pro vyhodnocení údajů. Nyní se zaměříme na řídicí jednotku, která bude údaje ze senzorů zpracovávat, a také na aplikaci pro mobilní telefon. Tady ale už můžeme samozřejmě navázat na již existující a dostupná řešení. Důležitou součástí bude i systém upozornění. Pokud systém rozpozná nastupující nebezpečnou únavu, může rozeznít mobilní telefon, zapnout rádio, případně vyvolat vibrace na volantu,“ doplnil Martinka.
Na trh by se tak tričko mohlo dostat v roce 2027 nebo 2028, odhadovaná cena je zhruba dva tisíce korun.