V ostravské Nové Karolině zemřela žena. Spadla z nejvyššího patra

V ostravské Nové Karolině zemřela žena. Spadla z nejvyššího patraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V ostravské Nové Karolině zemřela žena. Spadla z nejvyššího patraZdroj: Forum Nová Karolina
Článek byl publikován 09.11.2026 14:16
Osm hasičských jednotek zasahovalo v neděli u požáru autoservisu v Karviné-Novém Městě. Kvůli rozsahu...
Novým primátorem města Ostravy byl zvolen Richard Vereš z hnutí ANO. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva...
Třiadvacet vozidel havarovalo v pondělí ráno v Těšínské ulici v Orlové-Porubě. Několik lidí si převzali...
Kopřivnická radnice prodává v internetové aukci nepotřebný majetek města a jeho příspěvkových organizací....
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →