Babiš odmítl botox a na Kanálu pravdy omládl o čtvrt století. Lidé mu doporučili důchod i červené maso

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Babiš odmítl botox a na Kanálu pravdy omládl o čtvrt století. Lidé mu doporučili důchod i červené masoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Andrej Babiš se rozhodl potěšit příznivce důvěrnými informacemi o tělesné kondici.
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem
Doba čtení 7 min
Článek byl publikován 09.11.2026 14:28
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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