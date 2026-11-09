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Kostra v římské zásobnici svírala nůž mezi koleny. Muž se ukryl před nájezdníky, ale kouř a nedostatek vzduchu ho uvěznily

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V bulharském Deultu odkryli archeologové obří římskou nádobu a v ní skrčenou kostru mladého muže. U těla ležely dva nože, všude kolem stopy ničivého požáru.
Kostra v římské zásobnici svírala nůž mezi koleny. Muž se ukryl před nájezdníky, ale kouř a nedostatek vzduchu ho uvěznily

Kostra v římské zásobnici svírala nůž mezi koleny. Muž se ukryl před nájezdníky, ale kouř a nedostatek vzduchu ho uvěznily

Zdroj: Adam Jones - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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