Kostra v římské zásobnici svírala nůž mezi koleny. Muž se ukryl před nájezdníky, ale kouř a nedostatek vzduchu ho uvěznily

10. srpna 2026 se v severní věži západní brány pozdně římského Deulta, u dnešní vesnice Debelt asi 18 kilometrů západně od Burgasu, vynořilo ze země dno velké keramické zásobnice. Tým archeologa Ljudmila Vagalinského čekal střepy, popel a nanejvýš zbytky potravin. V nádobě ale ležel člověk: kolena přitažená k bradě, obličej skloněný dolů, u těla železný nůž a na kroužku u opasku druhý, menší. Do této polohy se zřejmě stočil kolem roku 400, když se městskou branou valil oheň a do opevnění pravděpodobně pronikali útočníci. Několik předmětů a uspořádání kostí tak zachycují okamžik, který se běžně do země neotiskne. Jde o poslední rozhodnutí člověka, který si z obyčejné zásobní nádoby udělal nouzový úkryt.
Kostra v římské zásobnici: co přesně vydala bránová věž
Nádoba patří k typu, kterému Římané říkali dolium a Řekové pithos. V takových obrech se uchovávalo obilí, víno nebo olivový olej a ty největší pojaly přes 1 000 litrů. Z deultské zásobnice se zachovala spodní část o průměru zhruba jednoho metru. Dospělému člověku to nestačí k pohodlí, ke schování ano, pokud se dokáže stočit do klubka.
Rozhodující indicie leží pod samotnou kostrou. Na dně nádoby je vrstva popela a podle Vagalinského z toho plyne, že mladík do dolia vlezl až ve chvíli, kdy požár už zuřil. Okolí to potvrzuje. Archeologové v prostoru opevnění zdokumentovali uhlíky, zčernalé zdi, roztavené sklo, zvířecí kosti a mince, které někdo ztratil ve zmatku. Obyvatelé do bezpečí hradeb zřejmě nahnali i dobytek. Celá scéna působí jako zastavený obraz paniky.
Nejosobnější stopou zůstávají nože. Vagalinski výslovně upozorňuje, že jejich majitel podle všeho nebyl voják ani válečník. Spíš obyčejný obyvatel, který popadl to, co měl po ruce. Kdyby útočníci nádobu objevili, čepel by mu poskytla poslední, zoufalou šanci. Podle nás právě tahle drobnost dodává nálezu sílu: běžný předmět z kuchyně nebo dílny se v jediném okamžiku proměnil ve zbraň.
Poslední minuty v hořící bráně
Archeologové předpokládají, že se mladík v doliu udusil. Kostra leží v poloze připomínající spánek a podle Vagalinského nic nenasvědčuje tomu, že by se pokoušel dostat ven. Lze si představit sled událostí: oheň zachvátil věž, kouř zhoustl, vzduch v úzké nádobě ubýval rychleji než naděje. Nůž proti keramickým stěnám, žáru a dýmu nic nezmohl. Ve skrčené poloze, s metrem prostoru kolem sebe, se navíc člověk sotva otočí.
Neméně pozoruhodné je, proč ho nikdo nenašel. Po útoku přeživší obyvatelé trosky věže srovnali a překryli je novou, výše položenou podlahou. O spoluobčanovi na dně zásobnice zjevně netušili. Lidské ostatky se uvnitř antických měst objevují výjimečně, protože mrtvé obvykle odnášeli za hradby a pohřbívali je tam. Výjimku tvoří katastrofy, po nichž někdo zůstane pod sutinami. Deultum je přesně takový případ.
Hunové, nebo Gótové? Proti komu se Deultum bránilo
Město mělo za sebou slavnou minulost. Jako Colonia Flavia Pacis Deultensium ho za císaře Vespasiana kolem roku 70 založili veteráni legie VIII Augusta a podle správy dnešní
Národní archeologické rezervace Deultum jde o nejstarší římskou kolonii na bulharském území. Soustavně se tu kope od 70. let minulého století.
O tři staletí později se svět kolem hradeb otřásal. Kolem roku 375 rozdrtili hunští kočovníci ostrogótský svaz a rozpohybovali lavinu přesunů, které historici nazývají stěhováním národů. Deultum, ležící ve východní Thrákii mezi balkánskými průsmyky a Černým mořem, se ocitlo v cestě. Ve 4. a 5. století město podle Vagalinského čelilo opakovaným útokům východogermánských skupin i Hunů. Který z těchto nájezdů zapálil západní bránu, zatím určit nelze.
Vyplatí se oddělit tvrdá data od výkladu:
Doloženo nálezem Zatím interpretace tělo skrčené v doliu, obličejem dolů konkrétní nájezd a jeho aktéři dva nože u těla a opasku přesný mechanismus smrti popel pod kostrou i v okolí motiv, proč zvolil právě nádobu požárem zničená bránová věž přesný rok události
Levý sloupec je pevný. Pravý vytváří příběh, který zatím drží pohromadě, ale čeká na laboratoř.
Od Pompejí po jižní Moravu: kde jinde se zastavil čas
Vybaví se samozřejmě Pompeje. Erupce Vesuvu v roce 79 zasypala město popelem a lapilli a ve ztuhlé vrstvě po tělech zůstaly dutiny, z nichž archeologové od roku 1863 odlévají sádrové sochy obětí v posledních pozicích. Sousední Herculaneum pohřbily pyroklastické proudy a u starověkého pobřeží tam leží kolem 300 koster. Společný je zmrazený okamžik. Rozdíl spočívá v příčině: v Itálii udeřila příroda, v Deultu člověk a oheň.
Vojenskou, byť vzdálenou paralelu nabízí syrské Dura-Europos. Při obléhání kolem roku 256 tam v podzemním tunelu zahynulo nejméně devatenáct římských vojáků a jeden jejich sásánovský protivník. Šlo však o bojovou akci v podkopu, zatímco deultský mladík volil civilní, improvizovaný úkryt. Přesnou obdobu člověka schovaného v zásobní nádobě jsme zatím nedohledali.
Doba, kdy hořela brána Deulta, zanechala otisky i u nás. Římské legie překročily Dunaj už dříve; u Mušova na jižní Moravě stála za markomanských válek v letech 172 až 180
římská vojenská základna o rozloze přes 32 hektarů. Kolem roku 400 pak v Čechách vznikají nová kostrová pohřebiště, třeba u Kolína, Lužce nad Vltavou nebo Břízy, ačkoli v době římské tu převládalo spalování mrtvých. Objevují se hunské vlivy včetně uměle deformovaných lebek a bohaté hroby. Na Moravě v období hunského tlaku ubývá sídlišť i pohřebišť. Stejná vlna neklidu, která v Thrákii pálila hradby, tedy proměňovala i krajinu mezi Krkonošemi a Pálavou. Co odhalí laboratoř v Sofii a jak se do Deulta vypravit
Ostatky putovaly do Sofie k fyzickému antropologovi. Rozbor by měl zpřesnit věk, pohlaví, tělesnou stavbu, zdravotní stav, případná zranění i stopy žáru na kostech. Udušení se u kostry bez měkkých tkání dokazuje obtížně, a tak dosavadní závěr zůstává opatrný: pravděpodobně zemřel v kouři. Přesnější dataci slibuje zpracování dalších terénních záznamů, termín výsledků však nikdo neuvedl.
Vagalinského tým se má vrátit v létě 2027. Chce odkrýt celou západní bránu postavenou kolem roku 300 a dokončit výzkum severní věže. Kdo nechce čekat, může zamířit do Debeltu přímo. Archeologická expozice Deultum je otevřená denně, v zimě od 9 do 17, v létě do 18 hodin, a dospělý zaplatí asi 75 Kč. Vedle venkovních pozůstatků term, hradeb, ulic a středověké celnice nabízí krytý sál s nápisy, keramikou, mincovními poklady a bronzovou hlavou císaře Septimia Severa. Zda se tam jednou ocitne i kostra či samotné dolium, zatím nikdo neoznámil. Bulharsko ale ohlas nálezu ocenilo: rezervace Deultum-Debelt získala v říjnu 2026 titul „Div roku“, mimo jiné právě za mladíka v nádobě.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková