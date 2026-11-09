Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Stíhačka, kterou proslavil Top Gun, skončila v drtičce. Američané měli vážný důvod

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Americký stíhač F 14 Tomcat ovládl nebe díky střelám Phoenix a měnitelné geometrii. Zjistěte, proč Pentagon po vyřazení všechny stroje fyzicky zničil.
Americká stíhačka F 14 Tomcat odpaluje těžkou střelu dlouhého dosahu Phoenix

Americká stíhačka F 14 Tomcat odpaluje těžkou střelu dlouhého dosahu Phoenix

Zdroj: U.S. Navy / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:41

Reklama
Další články z Zbrojopis
Kittinger skočil z 31 kilometrů. Letectvo si ověřovalo cestu zpátky na zem
Kittinger skočil z 31 kilometrů. Letectvo si ověřovalo cestu zpátky na zem
Čekala seskok do Francie. Námořnictvo Porterové přidělilo balony a golfové hřiště
Čekala seskok do Francie. Námořnictvo Porterové přidělilo balony a golfové hřiště

Operace Outward využívala vodíkové balony a ženské obsluhy. Vzpomínka Antoinette Porterové dokládá těžkou...

Piloti Vulcanu měli vystřelovací sedadla. Zadní trojici čekala cesta k otvoru
Piloti Vulcanu měli vystřelovací sedadla. Zadní trojici čekala cesta k otvoru

Piloti Vulcanu měli vystřelovací sedadla, tři zadní členové posádky museli vyskočit otvorem v trupu. Proč...

Místo kniplu vlastní rovnováha. Hillerův nápad narazil
Místo kniplu vlastní rovnováha. Hillerův nápad narazil

Hillerovy plošiny opravdu létaly. Zvětšování a požadovaný třetí motor ale zhoršily řízení přenášením váhy...

Nezastavila ji voda, písek ani kyselina. Legendární pistole Colt 1911 změnila svět
Nezastavila ji voda, písek ani kyselina. Legendární pistole Colt 1911 změnila svět

Americká pistole Colt 1911 zvládla brutální armádní testy a sloužila přes sedmdesát let. Zjistěte, jak John...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.