Piškotové řezy s jahodami, smetanovým krémem a želatinou. Svěží letní moučník s jemnou ovocnou chutí

Když na zahradě začnou červenat první pořádně voňavé jahody a v lednici je připravená vychlazená smetana, moc se u nás nerozmýšlí. Piškotový řez s jahodami, smetanovým krémem a želatinou dělám hlavně v létě, ve dnech, kdy má moučník vypadat o něco slavnostněji než běžná buchta na plech. Tenký piškot, krém z mascarpone a smetany, nahoře jahody a červené želé. Nic složitého, ale na stole to vypadá překvapivě dobře.
Výhoda tohohle řezu je i v tom, že se dá nachystat dopředu. Klidně den předem. V lednici se pěkně usadí a druhý den se krájí mnohem líp. Piškot z vajec, cukru, horké vody a oleje zůstává vláčný i bez dalšího zvlhčování, krém drží spolehlivě, když se použije kombinace
mascarpone, cream cheese a dobře vychlazená smetana. S jahodami bych ale nespěchala. Krájet je dlouho dopředu se nevyplácí, pustí šťávu a člověk si jen přidělá práci. Jahody a želé dělají z obyčejného řezu letní klasiku
s ovocem patří k moučníkům, které se v domácích kuchyních drží už dlouho. Recept se většinou moc nemění, jen ovoce se střídá podle toho, co zrovna dozrává. V červnu a červenci mají jasnou pozici Piškotové řezy jahody. Dobře se krájí, na řezu vypadají čistě a se smetanovým krémem nepřebíjejí jeho jemnou chuť. Želé nahoře není jen kvůli vzhledu. Ovoce udrží na místě, řezy se při krájení tolik nerozjíždějí a moučník nepůsobí po chvíli na stole unaveně. Recept na vláčný piškotový řez s jahodami
Uvedené množství vychází na větší plech. Je to tedy moučník pro návštěvu, rodinnou oslavu nebo prostě na víkend, kdy se ví, že se bude k lednici chodit opakovaně.
Počet porcí: přibližně 20 až 24 řezů Ingredience pro přípravu
Korpus: 5 ks vajec 250 g krystalového cukru 5 lžic horké vody 80 ml rostlinného oleje 150 g hladké mouky 1/2 sáčku prášku do pečiva 1 špetka soli
Smetanový krém: 150 g mascarpone 150 g cream cheese 500 ml smetany ke šlehání, ideálně 33 až 35 % 4 lžíce moučkového cukru
Ovocná vrstva a želé: 500 až 700 g čerstvých jahod 3 balení červeného dortového želé 700 ml vody 4 lžíce krystalového cukru 1/2 lžičky kyseliny citronové Postup přípravy piškotových řezů s jahodami
1. Troubu předehřejte na 180 °C. Připravte si velký plech, zhruba 38 × 45 cm. Vyložte ho pečicím papírem, případně plech lehce vymažte a vysypte, pokud to tak máte raději.
2. Vejce oddělte na žloutky a bílky. Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu. Mísu zatím odložte stranou, přijde na řadu až na konci přípravy těsta.
3. Do druhé mísy dejte žloutky a krystalový cukr. Začněte šlehat a postupně přilévejte horkou vodu. Pokračujte, dokud směs nezesvětlá a nezvětší objem. Není to hotové za minutu, ale u piškotu se tahle část vyplatí nepřeskakovat.
4. Hladkou mouku promíchejte s práškem do pečiva. Po částech ji zapracujte do žloutkové pěny, přilijte olej a úplně nakonec opatrně vmíchejte sníh z bílků. Těsto míchejte spíš zlehka, žádné dlouhé převalování v míse.
5. Hotové těsto rozetřete na připravený plech v co nejrovnoměrnější vrstvě. Pečte 10 až 12 minut, jen lehce dozlatova. Tenký piškot je hotový rychle; když na dotek pruží, může ven. Mezitím připravte krém
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6. Upečený korpus nechte úplně vychladnout. Do mísy dejte mascarpone, cream cheese, moučkový cukr a vychlazenou smetanu ke šlehání. Vyšlehejte hladký pevný krém, který drží tvar.
7. Krém rozetřete na studený korpus po celé ploše. Povrch srovnejte stěrkou nebo širokým nožem. Plech dejte nejméně na 20 až 30 minut do lednice, aby krém trochu zpevnil a jahody se do něj pak zbytečně nebořily.
8. Jahody omyjte, dobře osušte a podle velikosti je rozpulte nebo nakrájejte na plátky. Rozložte je na ztuhlý smetanový krém tak, aby pokryly celou plochu. Nemusí to být dokonalá geometrie, ale větší mezery jsou pak na řezu vidět. Foto:Cooky.cz, Velké jahody rozpulte nebo nakrájejte na plátky.
9. V hrnci rozmíchejte 700 ml vody, 3 balení červeného dortového želé, 4 lžíce cukru a 1/2 lžičky kyseliny citronové. Přiveďte k varu a krátce povařte podle návodu uvedeného na sáčku.
10. U želé se vyplatí nespěchat. Nesmí ztuhnout v hrnci, ale na krém ho nelijte vařící. Počkejte, až přestane být horké, pořád zůstane tekuté a bude z něj stoupat už jen slabá pára. Pak ho pomalu lijte na jahody, nejlépe přes lžíci nebo naběračku. Foto: Cooky.cz, Želatina nesmí být horká, ale má být tekutá.
11. Celý plech vraťte do lednice a nechte moučník důkladně vychladit. Ideální je přes noc. Druhý den se krájí čistěji a jednotlivé vrstvy drží u sebe bez velkého rozjíždění.
12. Podávejte dobře vychlazené. Zbytek uložte do lednice a snězte nejlépe do 2 dnů. Jahody časem pouštějí šťávu a krém pak postupně měkne. Ještě pár rad na závěr k jahodovým řezům Pokud chcete jemnější korpus, prosejte mouku předem. Je to malý krok, ale u piškotového těsta bývá znát. Na krém použijte skutečně studenou smetanu. Vlažná se šlehá hůř a výsledek může být řidší, než by se hodilo. Jahody dávejte na krém až ve chvíli, kdy jsou korpus i krém dobře vychlazené. Řezy pak lépe drží tvar a vypadají úhledněji. Krájejte dlouhým nožem a mezi jednotlivými řezy ho otírejte. U moučníků s želé tenhle detail udělá překvapivě velký rozdíl. Když mají řezy při podávání vypadat co nejčistěji, nechávám je před krájením asi 10 minut v lednici odkryté a nůž namáčím do teplé vody. Želé se pak méně trhá a krém se tolik nechytá na čepel.
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