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Piškotové řezy s jahodami, smetanovým krémem a želatinou. Svěží letní moučník s jemnou ovocnou chutí

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Když se v kuchyni rozvoní čerstvé jahody a na lince čeká vychlazená smetana, většinou je rozhodnuto. Piškotový řez s jahodami, smetanovým krémem a želatinou dělám hlavně v létě, když chci něco slavnostnějšího, ale nechci stát půl dne u trouby. Díky tenkému piškotu, jemnému krému z mascarpone a smetany a vrstvě červeného želé působí lehce a na plechu vypadá moc hezky.
Obrázek k receptu na Piškotový řez s jahodami, smetanovým krémem a želatinou si získá každého, kdo miluje lehké letní dezerty

Obrázek k receptu na Piškotový řez s jahodami, smetanovým krémem a želatinou si získá každého, kdo miluje lehké letní dezerty

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Piškotový řez s jahodami, smetanovým krémem a želatinou si získá každého, kdo miluje lehké letní dezerty
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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