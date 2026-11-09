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Zapomenuté hnětáky z babiččina receptáře: Tradiční placky bez tuku, které stojí za vyzkoušení

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Vzpomínám si, jak babička vyprávěla o obyčejných plackách, které se po válce pekly skoro v každém domě. Netýnky, někde hnětáky nebo lámance, jsou nenáročné na suroviny, rychlé na přípravu a výborné ještě vlažné s máslem nebo k fazolím na kyselo. Kouzlo je v jednoduchém těstě se sádlem a pečení na suchém plechu, díky kterému mají pěkně zlatý povrch.
Obrázek k receptu na Hnětáky alias netýnky: Jednoduché netené placky pečené bez tuku, oblíbené jídlo našich babiček, vyzkoušíte?

Obrázek k receptu na Hnětáky alias netýnky: Jednoduché netené placky pečené bez tuku, oblíbené jídlo našich babiček, vyzkoušíte?

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Hnětáky alias netýnky: Jednoduché netené placky pečené bez tuku, oblíbené jídlo našich babiček, vyzkoušíte?
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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