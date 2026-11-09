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Před 37 lety padla Berlínská zeď. Cesta ke svobodě vedla také přes Prahu

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Pád Berlínské zdi je jedním z nejvýraznějších symbolů konce komunistických režimů v Evropě. Události, které 9. listopadu 1989 vedly k otevření berlínských hraničních přechodů, ale nezačaly pouze v ulicích německé metropole. Významnou roli v nich sehrálo také tehdejší Československo.
Před 37 lety padla Berlínská zeď. Cesta ke svobodě vedla také přes Prahu

Před 37 lety padla Berlínská zeď. Cesta ke svobodě vedla také přes Prahu

Zdroj: European Commission, Ústav pro studium totalitních režimů
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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