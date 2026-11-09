Němci mají na větrání v bytě naprosto geniální metodu: Díky tomuto pravidlu vnikne čerstvý vzduch, aniž by přišli o teplo

Německé Stoßlüften, česky krátké a pořádné vyvětrání, se v posledních týdnech znovu stává probíraným tématem v českých domácnostech.
S příchodem chladných měsíců se v bytech obvykle vrací jeden a ten samý scénář: těžký vzduch, orosená okna a někde už i první tmavší skvrny plísně. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že kolem větrání se ale přesto pořád drží dost omylů. Jeden z nejčastějších říká, že stačí nechat okno dlouho pootevřené na ventilačku. Ale podle dostupných doporučení tím člověk často spíš prochladí okolí okna a zeď, než aby opravdu účinně vyměnil vzduch v místnosti.
Jak má správné větrání vypadat
Samotný princip německé metody není nijak složitý. Podle článku na německém webu
Chip se mají okna otevřít dokořán, žádné pootevřené ventilačky. V chladném počasí často stačí 3 až 5 minut. Na jaře a na podzim se doporučuje zhruba 10 až 15 minut, v létě může být okno otevřené klidně i půl hodiny. Ještě účinnější je takzvané Querlüften, tedy větrání napříč bytem, kdy se otevřou okna na protilehlých stranách.
Nejlepší je větrat ráno brzy po probuzení a večer před spaním, a opravdu naplno. Pokud se v bytě topí, je rozumné během větrání stáhnout termohlavice a po zavření oken je zase nastavit zpátky. I když to při větším obydleném prostoru zabere nějaký čas, než oběhnete všechna okna, rozhodně se to vyplatí. Pokud se vám okna rosí, je dobré také přebytečnou vodu setřít hadříkem.
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Tady bývá kámen úrazu. Krátké intenzivní větrání vymění hlavně vzduch, zatímco teplo zůstane ve zdech, podlaze a nábytku. Po zavření oken se suchý čerstvý vzduch od těchto povrchů rychle ohřeje. Dlouho pootevřené okno naopak ochlazuje ostění i část stěny kolem okna. Na takových místech se pak vlhkost sráží mnohem snáz.
Foto: Jan Dalecký / In-Lifestyle.cz, Zamlžené okno
Nejde tedy jenom o to, že je v místnosti chvíli nepříjemný chlad. Může se přidat kondenzace a po ní plíseň. To je známka toho, že doma nefunguje poměr mezi vlhkostí, teplotou a výměnou vzduchu. Když se nevětrá pravidelně, vlhkost zůstává uvnitř. Vzniká úplně běžně: dýcháním, sprchováním, vařením i sušením prádla. Člověk během noci vydýchá a vypotí až kolem 1 litru vlhkosti. Pokud ložnice ráno zůstane zavřená, část této vody si najde cestu na chladnější povrchy.
Pak už to většina lidí zná. Zamlžená skla, těžký vzduch, lehce zatuchlý pach a časem černé mapy v rozích nebo za skříní. Riziko roste i ve chvíli, kdy místnosti necháváme příliš vychladnout. Optimálně by teplota neměla klesat pod 16 °C, protože na studených stěnách voda kondenzuje snáz.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek
Němci mají na větrání v bytě vlastní metodu: Čerstvý vzduch vnikne do 5 minut, aniž by přišli o teplo byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.