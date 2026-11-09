Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Na Žďársku boural patnáctiletý chlapec s 1,5 promile. Klíčky od auta sebral rodičům

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Těžko uvěřitelná situace se odehrála v noci ze soboty na neděli na Žďársku v obci Sejřek. Teprve patnáctiletý chlapec usedl za volant Peugeotu, nezvládl rychlost a boural. Aby toho nebylo málo, tak se ukázalo, že byl opilý.
Na Žďársku boural patnáctiletý chlapec s 1,5 promile. Klíčky od auta sebral rodičům

Na Žďársku boural patnáctiletý chlapec s 1,5 promile. Klíčky od auta sebral rodičům

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:58

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Natálie ze Štoků odešla z domova a od té doby se po ní slehla zem. Neviděli jste ji?
Natálie ze Štoků odešla z domova a od té doby se po ní slehla zem. Neviděli jste ji?
Počasí na týden. Přinese svatý Martin ve středu na Vysočinu sníh?
Počasí na týden. Přinese svatý Martin ve středu na Vysočinu sníh?

Do víkendu bude také na Vysočině převážně oblačno nebo zataženo s deštěm a teplotami do deseti stupňů...

Jihlavu provoní 2 600 svatomartinských rohlíčků pro dobrou věc. Budou s mákem i povidly
Jihlavu provoní 2 600 svatomartinských rohlíčků pro dobrou věc. Budou s mákem i povidly

Také do Jihlavy přijede ve středu 11. listopadu svatý Martin se svou družinou. Součástí této velké akce...

Nehoda v Přibyslavi: Policista ve službě srazil nezletilého chodce, ten utrpěl zranění
Nehoda v Přibyslavi: Policista ve službě srazil nezletilého chodce, ten utrpěl zranění

Záchranné složky dnes ráno kolem sedmé hodiny zasahovaly u dopravní nehody, k níž došlo v Přibyslavi. Jak...

Na Vysočině se bourá nejméně v republice. Rizikem v kraji jsou střety se zvěří
Na Vysočině se bourá nejméně v republice. Rizikem v kraji jsou střety se zvěří

Více než čtvrtinu dopravních nehod na Vysočině řidiči nezaviní, často jde o střety s lesní zvěří. To je...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.