Pět dní kontaktu může zachránit umírající korály. Rozhodující jsou prospěšné řasy

Vědci ze Stanfordovy univerzity přišli na překvapivý způsob, jak zachránit korály postižené bělením. Důležité je, že vybělený korál ještě není mrtvý, jen prochází nějakým stresem. Nejčastějším spouštěčem bělení je příliš teplá voda. Korál se pak při tepelném stresu snaží zbavit řas, které mu za těchto podmínek mohou škodit. Pokud však stres pomine, může znovu získat řasy a obnovit své zbarvení. Problém nastává, pokud bělení trvá příliš dlouho, to pak korál přichází o hlavní zdroj energie, slábne a může i uhynout.
Právě proto je výzkum ze Stanfordu zajímavý – vědci hledají způsob, jak návrat řas a zotavení korálů urychlit. Stačí, aby se poškozené části útesu na několik dní fyzicky dotýkaly zdravých korálů ze stejné genetické kolonie. V laboratorním experimentu se tak podařilo zcela obnovit původně téměř odumřelé korály během pouhých sedmi týdnů. Jde o dosud nejrychleji zaznamenané úplné zotavení tohoto typu.
Výsledky výzkumu zveřejnil 14. října časopis Science Advances. Vědci při pokusech sestavili deset dvojic korálových fragmentů. Každou tvořila jedna zdravá a jedna vybělená část pocházející ze stejného jedince. Pět dvojic nechali ve vzájemném kontaktu, zatímco mezi zbývajícími ponechali několikamilimetrovou mezeru. Všechny vybělené korály, které se dotýkaly zdravých protějšků, se postupně zotavily. Ty oddělené naopak uhynuly.
Za překvapivým výsledkem stojí přenos prospěšných řas, které žijí v tkáních korálů a zajišťují jim významnou část energie potřebné k růstu. Při bělení způsobeném přehřátím mořské vody korály tyto řasy vypuzují, ztrácejí barvu a postupně hladovějí. Vědci zjistili, že při fyzickém kontaktu se v tkáních geneticky shodných korálů propojí mikroskopické kanálky, kterými mohou řasy a živiny přecházet z jednoho fragmentu do druhého.
První řasy se do poškozených korálů dostaly už během tří dnů. Po jejich přenosu se začaly rychle množit a během druhého týdne zdvojnásobovaly svůj počet přibližně každé čtyři dny. Experiment navíc ukázal, že někdy stačilo pouhých pět dní kontaktu, aby se korál dokázal zotavit samostatně.
Další možnou příčinou bělení může být příliš silné sluneční záření, znečištění vody nebo náhlá změna slanosti. V některých případech může být viníkem i intenzivní zemědělství: nadměrný přísun živin – například dusíku a fosforu může narušit rovnováhu mezi korálem a řasami.
V tomto výzkumu je výrazně zapojená i vědkyně českého původu Jana Šípková, která se přímo podílela na experimentech, analýze dat i interpretaci výsledků. Výzkumníci nyní hledají způsob, jak prospěšné řasy dopravit k poškozeným korálům bez nutnosti přímého kontaktu se zdravým jedincem. Současný postup totiž nelze jednoduše použít v měřítku celých útesů, protože vyžaduje geneticky identické zdravé korály.
Petr Dvořák
zdroj: Stanford