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Pět dní kontaktu může zachránit umírající korály. Rozhodující jsou prospěšné řasy

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Vědci ze Stanfordovy univerzity přišli na překvapivý způsob, jak zachránit korály postižené bělením. Důležité je, že vybělený korál ještě není mrtvý,…
francesco-ungaro-MJ1Q7hHeGlA-koraly-unsplash

francesco-ungaro-MJ1Q7hHeGlA-koraly-unsplash

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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