Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zapomněl si klíče, tak se do práce vloupal. Muž z Břeclavi zaskočil strážníky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Strážníci v Břeclavi vyjížděli k oznámení o podezřelém muži, který se měl v noci vloupat do Domu školství. Na místě zjistili, že muž skutečně vlezl do budovy oknem. Nakonec se ale ukázalo, že jde o údržbáře, který si uvnitř zapomněl klíče.
Zapomněl si klíče, tak se do práce vloupal. Muž z Břeclavi zaskočil strážníky

Zapomněl si klíče, tak se do práce vloupal. Muž z Břeclavi zaskočil strážníky

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Grolich, Hruška a Rychlík bojují za regionální vysílání. Petici podepsaly tisíce lidí
Grolich, Hruška a Rychlík bojují za regionální vysílání. Petici podepsaly tisíce lidí
Astmatička rozbila příteli nos, pak se strážníky rozdýchávala záchvat
Astmatička rozbila příteli nos, pak se strážníky rozdýchávala záchvat

Hned několik problémů museli strážníci řešit v jedné z domácností v centru Brna. Kromě smíření vyhroceného...

Horváthová končí v čele Muzea romské kultury. Mluví o únavě i sporech
Horváthová končí v čele Muzea romské kultury. Mluví o únavě i sporech

Za odchodem Jany Horváthové z čela brněnského Muzea romské kultury stojí nejen dlouhodobé vyčerpání, ale...

Ochromená železnice a mrtvé tělo. Veselí nad Moravou se proměnilo v ohnivé peklo
Ochromená železnice a mrtvé tělo. Veselí nad Moravou se proměnilo v ohnivé peklo

Rozsáhlý požár museli krotit hasiči v noci na pondělí ve Veselí nad Moravou. Oheň zachvátil vagóny...

Opilá babička vezla Brnem plačícího vnuka v kočárku. Jeho rodiče jsou ve vězení
Opilá babička vezla Brnem plačícího vnuka v kočárku. Jeho rodiče jsou ve vězení

Kolemjdoucí u brněnského hlavního nádraží znepokojila opilá žena, která před sebou tlačila kočárek s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.