Zapomněl si klíče, tak se do práce vloupal. Muž z Břeclavi zaskočil strážníky

Zapomněl si klíče, tak se do práce vloupal. Muž z Břeclavi zaskočil strážníkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zapomněl si klíče, tak se do práce vloupal. Muž z Břeclavi zaskočil strážníkyZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 09.11.2026 14:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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