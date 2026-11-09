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Absolutní vítězkou mezinárodní astronomické olympiády se stala gymnazistka z Plzně

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Studentka Masarykova gymnázia v Plzni Viktorie Snášelová se stala absolutní vítězkou juniorské astronomické olympiády, která se konala v Thajsku. Český tým si ze soutěže odváží také dvě stříbrné medaile, jednu bronzovou a jedno čestné uznání. Pro Viktorii to zdaleka není jediný titul.
Absolutní vítězkou mezinárodní astronomické olympiády se stala gymnazistka z Plzně

Absolutní vítězkou mezinárodní astronomické olympiády se stala gymnazistka z Plzně

Zdroj: Radka Křížová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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