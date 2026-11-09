Kuchta schytává kritiku trenéra. Přišel o flek, prohrává boj s konkurencí

Na předzápasové tiskové konferenci 7. listopadu přišla otázka na Kuchtu a Papszun odpověděl bez vytáček. „Jan Kuchta měl dobrý vstup do Legie. Bohužel vypadl kvůli zranění a nedokáže se vrátit k nastavení, s nímž sem přišel,“ citoval trenéra web
Legionisci.com. Pak dodal větu, která v Polsku i v Česku rezonuje nejvíc: „Jako štáb mu pomáháme, ale dnes prohrává konkurenční boj. Uvidíme, co bude dál.“ Papszun nemluvil o chybějících gólech ani o konkrétní herní chybě. Mluvil o přístupu. U útočníka, který je v novém klubu necelé tři měsíce, je to podle nás citlivější signál než nula v kolonce branek. Od základní sestavy po tribunu
Kuchtův podzim v Legii má dvě poloviny. V srpnu a září hrál pravidelně, i když bez gólu. Pak přišlo zranění, jehož povahu klub ani trenér ve výstupech, které jsme dohledali, neupřesnili. Papszun po zápase s Cracovií řekl jen tolik, že Kuchta měl „poměrně dlouhou“ pauzu, delší dobu netrénoval a před utkáním absolvoval s týmem jediný trénink.
Zápas Minuty Radomiak (liga) 35 Śląsk (liga) 76 Motor (pohár) 35 Motor (liga) 70 Widzew (liga) 73 Jagiellonia (liga) 56 Cracovia, 17. 10. (liga) 10 Lech, 25. 10. (liga) 0 Górnik Zabrze, 30. 10. (liga) mimo nominaci
Bilance činí 7 soutěžních zápasů, 355 minut, žádný gól ani asistenci. Ještě výmluvnější je směr posledních tří řádků. Návrat proti Cracovii trval deset minut. Proti Lechu proseděl celý zápas na lavičce. V Zabrze už nebyl ani na soupisce. K 8. listopadu to dělalo 22 dní bez soutěžního startu za první tým.
Konkurence, kterou si trenér vybral
Papszun nejmenoval, komu Kuchta podléhá, ale sestavy mluví jasně. Hlavním útočníkem Legie je dnes Łukasz Zjawiński: 12 zápasů, 868 minut, 4 góly a v říjnových utkáních místo v základu. Klub s ním počítá dlouhodobě, smlouvu má do června 2030.
Druhou překážkou je Bohdan Vjunnyk. Ukrajinec se po zranění vracel podobně jako Kuchta, jenže proti Lechu přišel z lavičky a skóroval. Podle profilu na Legia.net navíc přišel na Papszunovo přání a umí hrát jako hrotový útočník i jako podhrotový hráč. Kuchta tak nesoupeří jen s formou spoluhráčů, ale i s trenérovými preferencemi.
Takový žebříček se v polovině sezony mění těžko. Zjawiński má výkony i perspektivu, Vjunnyk trenérovu důvěru. Kuchta potřebuje obojí a momentálně nemá ani jedno.
Ve Spartě střílel, v Legii zatím nula
Kontrast s Letnou je ostrý. Podle oficiálního profilu na
webu Sparty odehrál za Spartu 109 ligových zápasů a dal 50 gólů, v celé české lize má 219 startů a 87 branek. Nejlepší sezonu prožil v ročníku 2023/24, kdy v 32 zápasech nastřílel 17 gólů. Následovaly bilance 17 zápasů a 7 gólů, potom 22 zápasů a 8 gólů.
Kuchta už tehdy nebyl nedotknutelný. Podle Sport.cz ztratil místo ve Spartě po příchodu Nora Jonatana Brunese a ještě před přestupem chyběl v nominaci na duel s Lyonem. Do Polska tedy neodcházel jako hvězda na vrcholu, ale jako trojnásobný mistr a bývalý král střelců, který hledá nový start. Při jeho příchodu citoval oficiální web Legie jeho cíl „tvrdě pracovat a pomáhat týmu“. Papszunova slova o ztraceném nastavení proti tomu stojí jako nepříjemné zrcadlo.
Opce, která může svazovat obě strany
Formálně je situace jednoduchá. Legia na svém webu
oznámila hostování do konce sezony 2026/27 s opcí na přestup. Polská média ale přidala podstatný detail. Podle Tomasze Włodarczyka z portálu Meczyki se opce u Kuchty i Michala Ševčíka mění v povinný odkup, pokud Legia skončí na místě zaručujícím evropské poháry.
Tuhle informaci je nutné brát s rezervou. Sebastian Staszewski, který o ní na Meczyki také psal, přiznal, že ji u Kuchty nemá potvrzenou z druhého zdroje. Částka zveřejněna nebyla. Starší zákulisní zprávy z jara mluvily o ceně kolem 32 milionů korun, šlo ale o odhad, nikoli o potvrzený parametr smlouvy.
Pokud podmínka opravdu platí, vzniká paradoxní situace. Legia by mohla být povinna koupit hráče, kterému trenér veřejně vytýká přístup. To vysvětluje, proč klub nemá důvod Kuchtu odepsat, a zároveň proč trenér přitlačil na veřejnosti. Zimní odchod žádný zdroj nepotvrzuje. V úvahu přichází návrat do rotace, nebo dohoda všech tří stran o jiném řešení. Automatický návrat na Letnou možný není.
Reprezentace odjíždí bez něj
Výpadek v klubu se už propsal i do národního týmu. V listopadové nominaci Santiho Denii na Ligu národů proti Španělsku a Chorvatsku figurují mezi útočníky Adam Hložek, Idris Hopi, Christophe Kabongo a Ryan Naderi. Kuchta, který má za Česko 31 startů a 3 góly, chybí. Ještě v květnu přitom mluvil o boji o mistrovství světa. Útočník bez minut v klubu se do reprezentační debaty dostává těžko.
Tlak ze strany trenéra není konečný verdikt. Polský novinář Karol Tyniec podle inFotbalu na síti X napsal, že pro Kuchtu v Legii pořád existuje „jiskřička naděje“. Papszun nepopsal hráče, se kterým nepočítá. Popsal hráče, od kterého chce víc, a nechal mu otevřené dveře slovy „uvidíme, co bude dál“.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl