Háma a Sokol pod dohledem právníků! Kvůli drsným vtípkům hrozily žaloby

Aleš Háma, Ondřej Sokol Aleš Háma a Ondřej Sokol jsou skvělou moderátorskou dvojicí. Ondřej Sokol hraje v novém seriálu Vraždy v kraji Aleš Háma První Ewa Farna si dobře popovídala s druhou Lucií Bílou. Tu doprovodil na slavíky syn Filip Kratochvíl - Český slavík 2025 Zpěvačka Monika Absolonová Zpěvačka Tereza Kerndlová ukázala bujný dekolt Karin Krajčo Babinská Zpěvačka Ewa Farna měla originální outfit zpěvačka Monika Bagárová Patricie Solaříková se v doprovodu Milana Peroutky ukázala v sexy rudých šatech od Sandry Mark - červený koberec Český slavík 2025 červený koberec Český slavík 2025 Lucie Borhyová a Rey Koranteng - červený koberec Český slavík 2025 Jan Bendig - červený koberec Český slavík 2025 Michal David - červený koberec Český slavík 2025 Český slavík 2025
Aleš Háma (53) a Ondřej Sokol (55) se připravují na další ročník Českého slavíka, ale tentokrát jim do humoru mluví i právníci! Oblíbená moderátorská dvojice je totiž pověstná svými ostrými poznámkami na adresu českých celebrit, které v minulosti vyvolaly pořádný rozruch. Některé hvězdy si jejich vtípky rozhodně nenechaly líbit a ve vzduchu dokonce visely žaloby. Televize Nova proto musí scénář ostře sledovaného galavečera konzultovat s právním oddělením. Kdo se letos ocitne na mušce?
Český slavík se nezadržitelně blíží a diváci se kromě hudebních vystoupení mohou těšit také na humor, který rozhodně nebude pro každého. Aleš Háma a Ondřej Sokol už několikrát dokázali, že si ze známých osobností umějí pořádně vystřelit. Jenže co pobaví televizní diváky, nemusí nutně rozesmát samotné celebrity sedící v hledišti. Jak upozornil deník Blesk, jejich ostré poznámky v minulosti vyvolaly natolik bouřlivé reakce, že se dokonce hovořilo o možných žalobách. Scénář letošního galavečera proto prochází také rukama právníků televize Nova. Vémola, Soukup i Matuš na mušce!
V minulosti si moderátorská dvojice brala na paškál například zápasníka Karlose Vémolu (41), podnikatele Jaromíra Soukupa (57) nebo zpěváka Bohuše Matuše (53). Právě jejich osobní životy a mediálně propírané kauzy se staly inspirací pro vtípky, které mnohdy balancovaly na hraně. Zatímco část publika se bavila, některým dotčeným osobnostem podobný humor příliš do smíchu nebyl. Nyní se tak nabízí otázka, zda budou Háma se Sokolem letos opatrnější, nebo znovu vytáhnou témata, o kterých si český showbyznys šeptá.
O tom, že jejich humor stále neztrácí ostří, svědčí také nedávný rozhovor pro Blesk, ve kterém přišla řeč na přípravy galavečera i další rýpnutí do Bohuše Matuše. Moderátoři tak znovu dokazují, že žádná známá tvář nemusí být před jejich slovními přestřelkami úplně v bezpečí. Právní kontrola scénáře ale zároveň naznačuje, že televize nechce riskovat další nepříjemné dohry. Zda se některá z celebrit přesto urazí, ukáže až samotný přenos. Háma se Sokolem už skončili dokonce u soudu
Zajímavé je, že motiv soudního sporu využila televize Nova také v letošní upoutávce na Českého slavíka. Háma se Sokolem se v ní přou o to, kdo z nich je slavnější, a jejich spor musí rozsoudit herec Marek Taclík. Jde samozřejmě o předem připravenou humornou scénku, nikoliv o skutečný soudní proces. Moderátorská dvojice tak i před letošním galavečerem ukazuje, že si umí udělat legraci nejen z ostatních, ale také sama ze sebe.
Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2026 se uskuteční 27. listopadu a televize Nova jej odvysílá v přímém přenosu. Jedno je jisté: zatímco hudební hvězdy budou netrpělivě čekat na výsledky hlasování, někteří slavní hosté možná budou s napětím očekávat i to, zda právě jejich jméno zazní v některém z ostrých moderátorských vtípků. A právníci Novy budou mít zřejmě o zábavu postaráno ještě před začátkem večera. Zdroj: Aplausin.cz, Blesk.cz a TV Nova