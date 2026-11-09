Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Háma a Sokol pod dohledem právníků! Kvůli drsným vtípkům hrozily žaloby

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Aleš Háma (53) a Ondřej Sokol (55) se připravují na další ročník Českého slavíka, ale tentokrát jim do humoru mluví i právníci! Oblíbená moderátorská dvojice je totiž pověstná svými ostrými poznámkami na adresu českých celebrit, které v minulosti vyvolaly pořádný rozruch. Některé hvězdy si jejich vtípky rozhodně nenechaly líbit a ve vzduchu dokonce visely žaloby. Televize Nova proto musí scénář ostře sledovaného galavečera konzultovat s právním oddělením. Kdo se letos ocitne na mušce?
Aleš Háma a Ondřej Sokol jsou skvělou moderátorskou dvojicí.

Aleš Háma a Ondřej Sokol jsou skvělou moderátorskou dvojicí.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:46

Reklama
Další články z Aplausin.cz
Kostková vyfoukla Bočanové kšeft snů! Tajemství StarDance odhaleno
Kostková vyfoukla Bočanové kšeft snů! Tajemství StarDance odhaleno
Provokace nebo názor? Kaiser na demonstraci předvedl obscénní gesto a básnil o Leninovi
Provokace nebo názor? Kaiser na demonstraci předvedl obscénní gesto a básnil o Leninovi

Oldřich Kaiser (71) se objevil na demonstraci spolku Svatopluk proti současnému fungování České televize a...

StarDance slavilo 20 let ve velkém: Dyk všechny převálcoval, Kostková práskla pikantnost ze zákulisí
StarDance slavilo 20 let ve velkém: Dyk všechny převálcoval, Kostková práskla pikantnost ze zákulisí

Velkolepá oslava dvaceti let StarDance přinesla pořádné překvapení. Na parketu se předvedlo všech šest...

Naked Attraction: Burleska Zorya Blue přiznala komplexy z velkého poprsí
Naked Attraction: Burleska Zorya Blue přiznala komplexy z velkého poprsí

Burleska Zorya Blue se vrátila před kamery v VIP speciálu pořadu Naked Attraction. Do účasti šla mimo jiné...

Bolestné odhalení Lely Vémoly: Se slzami v očích o střídavce a krutém trestu
Bolestné odhalení Lely Vémoly: Se slzami v očích o střídavce a krutém trestu

Lela Vémola (37) dorazila na Playboy party v oslnivé formě, za dokonalým úsměvem se ale skrývá bolest,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.