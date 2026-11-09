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Posypová sůl vám může zničit drahé kožené boty. Jeden domácí trik pomůže odstranit bílé skvrny

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Solné mapy od zimního posypu dokážou koženou obuv nenávratně zničit. Osvědčený domácí roztok z vody a octa bílé skvrny bezpečně odstraní a včelí vosk useň ochrání před mrazem.
Kozene panske boty na drevenem podkladu pripravene na osetreni

Kozene panske boty na drevenem podkladu pripravene na osetreni

Zdroj: Kozene panske boty na drevenem podkladu. Zdroj Wikimedia Commons autor Petar Milosevic licence CC BY SA 4.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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