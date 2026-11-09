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Vánoční trhy letos přicházejí s překvapením. První už otevřely a ceny některých dobrot návštěvníky zaskočí

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Vánoční sezona letos začala nezvykle brzy. Přestože do první adventní neděle zbývají téměř tři týdny, první velká tržiště už přivítala návštěvníky. Lidé si mohou vychutnat svařené víno, punč i tradiční speciality, za některé pochoutky si však připlatí. Další oblíbené trhy se otevřou během listopadu, a to nejen v zahraničí, ale také v českých městech.
Vánoční trhy letos přicházejí s překvapením. První už otevřely a ceny některých dobrot návštěvníky zaskočí

Vánoční trhy letos přicházejí s překvapením. První už otevřely a ceny některých dobrot návštěvníky zaskočí

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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