Vánoční trhy letos přicházejí s překvapením. První už otevřely a ceny některých dobrot návštěvníky zaskočí

Vánoční trhy ve vídeňském Schönbrunnu zahájily provoz už v pátek 6. listopadu. Před známým zámkem vyrostlo 99 prodejních stánků, z nichž 32 nabízí občerstvení. Návštěvníci zde mohou nakupovat vánoční ozdoby, rukodělné výrobky a regionální speciality. Nechybí ani horké nápoje, které k adventním trhům neodmyslitelně patří. První víkend přilákal značné množství lidí a zájem o návštěvu se očekává také v následujících týdnech. Tržiště zůstane otevřené až do 6. ledna příštího roku.
Za oblíbený nápoj zaplatí lidé přes sto korun
Ceny občerstvení patří k prvním věcem, které návštěvníky zajímají. Ve Schönbrunnu letos stojí klasické svařené víno 5,50 eura, tedy přibližně 135 korun. Stejnou částku zaplatí zákazníci také za pomerančový punč. Dražší varianty nápojů mohou vyjít na šest eur a více. Například tradiční vídeňská gulášová polévka stojí deset eur, což představuje přibližně 245 korun. Rodina, která si objedná čtyři základní horké nápoje a dvě porce polévky, tak za občerstvení utratí zhruba tisíc korun.
Při nákupu nápojů je navíc vhodné počítat s případnou vratnou zálohou na hrnek, která se účtuje zvlášť. Její výše se může lišit podle konkrétního tržiště. Návštěvníci si mohou hrnek ponechat jako suvenýr, nebo jej vrátit a získat zálohu zpět. Samotný vstup na adventní trhy ve Schönbrunnu je zdarma. Placené však mohou být některé doprovodné atrakce a další aktivity.
Vídeň nabídne další vánoční tržiště
U zámku Schönbrunn letošní adventní program nekončí. Už v pátek 13. listopadu se otevře také známé tržiště před vídeňskou radnicí, které bude fungovat až do 26. prosince. Ve stejný den zahájí provoz několik dalších míst v rakouské metropoli. Od 20. listopadu se přidají například trhy u zámku Belvedere a na náměstí Marie Terezie. Návštěvníci si tak budou moci během jediného výletu vybrat z několika rozdílných vánočních tržišť.
Zajímavostí letošního ročníku ve Schönbrunnu je také rozsáhlý program pro děti. Připravené jsou tvůrčí dílny, atrakce a bruslení, které mají menší návštěvníci za určitých podmínek zdarma. Právě tato nabídka může být důležitá pro rodiny, které chtějí spojit návštěvu stánků s celodenním výletem. Tržiště bude do 23. prosince otevřené denně od 10 do 21 hodin. Na Štědrý den se provoz zkrátí do 16 hodin a od 25. prosince budou stánky fungovat do 19 hodin.
České trhy začnou během několika dnů
Na vánoční atmosféru už nebudou muset dlouho čekat ani návštěvníci českých měst. V Českých Budějovicích začnou trhy 18. listopadu, zatímco v Plzni se první stánky na náměstí Republiky otevřou 21. listopadu. Plzeňské adventní tržiště bude podle zveřejněného programu fungovat do 23. prosince. V Praze zahájí trhy na náměstí Míru provoz 20. listopadu a o pět dní později se přidá náměstí Republiky.
Hlavní pražské vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí začnou 28. listopadu. Obě tržiště budou otevřená až do 6. ledna 2027. Přesné ceny letošního občerstvení zatím nejsou ve všech případech zveřejněné. V minulém roce se svařené víno na hlavních pražských trzích prodávalo přibližně za sto korun, zatímco na menších tržištích mohlo být levnější. Rozdíly mezi jednotlivými prodejci se proto vyplatí sledovat přímo na místě.
Použité zdroje: wien.info, weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at, heute.at