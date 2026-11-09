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Hedy Lamarr celý život slyšela, že její největší hodnota je obličej. Její patent mezitím předběhl dobu o desítky let

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Hollywood z ní udělal jednu z nejkrásnějších žen své doby. Hedy Lamarr ale po večerech seděla nad technickými nákresy a během války spolu s Georgem Antheilem vymyslela způsob, jak zabránit rušení rádiově řízených torpéd. Patent dostala. Slávu za něj skoro ne. A právě v tom je její příběh mnohem zajímavější než další legenda o krásné herečce, která byla „překvapivě chytrá“.
Hedy Lamarr celý život slyšela, že její největší hodnota je obličej. Její patent mezitím předběhl dobu o desítky let

Hedy Lamarr celý život slyšela, že její největší hodnota je obličej. Její patent mezitím předběhl dobu o desítky let

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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