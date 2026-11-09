Slavná opera v Sydney ještě nestála. První velký zpěvák vystoupil přímo pro dělníky na stavbě

Hudba zazněla tam, kde ještě nebyl koncertní sál
Devátého listopadu 1960 nebyla Sydney Opera House světově proslulou ikonou. Na poloostrově Bennelong Point stála především konstrukce velkého staveniště. Dělníci pracovali na základech a technickém řešení budovy, jejíž pozdější silueta s bílými střechami tehdy ještě neexistovala. Přesto se zde ten den uskutečnilo vystoupení, které se do historie opery zapsalo jako její první neoficiální koncert.
Před pracovníky stanul americký zpěvák a herec Paul Robeson. Patřil k velkým pěveckým osobnostem své doby, ale jeho význam se neomezoval na hudbu. Aktivně vystupoval proti rasismu, podporoval dělnické organizace a otevřeně se vyjadřoval k politickým otázkám, což z něj ve Spojených státech v době studené války učinilo kontroverzní postavu. Pro zaměstnance stavby v Sydney byl však v tu chvíli především člověkem, který přišel zazpívat právě jim.
Vystoupení se odehrálo během polední přestávky. Robeson zpíval píseň Ol' Man River a podle australských dobových rekonstrukcí také Joe Hill. Podstatná není jen skutečnost, že zněla hudba na nedokončeném staveništi. Důležité je, jaký symbolický obsah mělo setkání slavného umělce s lidmi, jejichž každodenní práce stavbu umožňovala.
Paul Robeson byl víc než zpěvák
Robeson se narodil roku 1898 ve Spojených státech. Proslavil se mimořádným hlasem, divadelními rolemi i filmem. Vedle úspěchů na jevišti se však stále intenzivněji zapojoval do zápasu za občanská práva a práva pracujících. Jeho společenské postoje narážely na odpor zejména během éry protikomunistických kampaní. Americké úřady mu na řadu let omezily možnost cestovat do zahraničí odebráním pasu.
Po návratu možnosti mezinárodních vystoupení navštívil také Austrálii. Jeho koncert na staveništi opery byl součástí širšího zájmu o pracující, nikoli jen milou náhodou během prohlídky architektury. Zpěvák dlouhodobě chápal hudbu jako prostředek veřejného postoje. Když interpretoval Ol' Man River, píseň z muzikálu Show Boat, její původní téma těžkého života černošských pracujících získávalo v jeho podání důraz na důstojnost a odpor proti nespravedlnosti.
Pro dělníky měla tato návštěva zvláštní význam také proto, že Opera House byla projektem mimořádné ambice, ale její dokončení stále leželo daleko v budoucnosti. Robeson vystoupil v době, kdy se o podobě a proveditelnosti celé stavby vedly bouřlivé diskuse. Přišel tedy do místa, které ještě nemělo jistou ani konečnou podobu, a přesto už se stalo kulturním prostorem.
Budova, která vyvolávala obdiv i obavy
Soutěž na novou operní budovu vyhrál dánský architekt Jørn Utzon. Jeho návrh byl výrazný a neobvyklý, ale realizace přinesla obtížné konstrukční úkoly. Charakteristické zakřivené střešní skořepiny vyžadovaly řešení, které se nemohlo jednoduše převzít z běžné stavební praxe. Projekt se postupně protahoval, rostly náklady a mezi architektem a politickým vedením vznikaly vážné spory.
Robesonův koncert se uskutečnil ještě před nejznámějšími krizemi projektu. Veřejnost tehdy nemohla vidět hotovou ikonu, kterou dnes pozná téměř každý. Kolem pódia nebyla slavnostní výzdoba, akusticky dokončený koncertní sál ani obvyklé obecenstvo operního domu. Byl tu beton, lešení a lidé v pracovním oblečení.
Právě proto je vystoupení tak působivé. Ukazuje jinou podobu kulturního dědictví: slavnou budovu netvoří jen architektova kresba a pozdější turistické fotografie, ale také práce tisíců lidí a události, které se kolem ní odehrávaly už během vzniku.
Dochoval se film i fotografie
Na rozdíl od mnoha drobných historických epizod není Robesonovo vystoupení založeno pouze na vzpomínkách. Australský Národní filmový a zvukový archiv uchovává filmový záznam, na němž zpěvák skutečně vystupuje před pracovníky stavby. Státní knihovna Nového Jižního Walesu má v katalogu fotografii z 9. listopadu 1960, spojenou s fotografem Donem McPhedranem a stavebními odbory.
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Autentické materiály umožňují zjistit, jak místo tehdy vypadalo a jak blízko k posluchačům Robeson stál. Přitom pomáhají rozlišit skutečnou historii od pozdějšího symbolického vyprávění. Například tvrzení, že šlo o první neoficiální koncert v historii budovy, je dobře doloženou součástí její tradice; nesmí se však zaměňovat s prvním oficiálním představením po dokončení.
Opera byla slavnostně otevřena až 20. října 1973. Před tím už probíhala různá představení v nově dokončených sálech, ale Robesonovo vystoupení zůstává zvláštní. Nepatřilo do kulturního programu, který přivezl hotovou architekturu do života města. Stalo se součástí samotné stavby.
Proč je důležitý právě tento první koncert
Mnoho velkých staveb má slavnostní datum otevření, jména politiků a umělců, kteří se objeví na čestných místech. Sydney Opera House má navíc příběh muže, který zpíval ještě pro ty, kdo budovu stavěli. Není to jen kuriozita pro milovníky architektury. Ukazuje, že kultura může začít existovat ještě před dokončením prostoru, do něhož ji plánujeme umístit.
Robesonův hlas tehdy nezněl pro publikum v drahých sedadlech, ale pro dělníky o polední přestávce. Když se dnes na operu díváme jako na symbol Sydney, stojí za to připomenout, že její první výrazná hudební vzpomínka patří právě jim.
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Zdroje: Kód Enigma [ 1 ], Sydney Opera House – 50 Years of Extraordinary Moments [ 2 ], National Film and Sound Archive of Australia – Paul Robeson: First Singer at Opera House [ 3 ], State Library of New South Wales – Paul Robeson Gives the First Recital at the Sydney Opera House [ 4 ], ABC News – Timeline: 40 Years of the Sydney Opera House [ 5 ], img ai generated