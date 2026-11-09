Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Slavná opera v Sydney ještě nestála. První velký zpěvák vystoupil přímo pro dělníky na stavbě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnes je Sydney Opera House jednou z nejslavnějších staveb světa. Když se však u její rozestavěné konstrukce v listopadu 1960 rozezněl hlas Paula Robesona, neexistovaly ještě charakteristické bílé střechy ani hotové koncertní sály. Americký zpěvák přišel za stavebními dělníky během polední přestávky. Jeho improvizované vystoupení spojilo architekturu, hudbu a boj za lidská práva dlouho před slavnostním otevřením opery.
Slavná opera v Sydney ještě nestála. První velký zpěvák vystoupil přímo pro dělníky na stavbě

Slavná opera v Sydney ještě nestála. První velký zpěvák vystoupil přímo pro dělníky na stavbě

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:30

Reklama
Další články z Kód Enigma
Bombardér zmizel za války v poušti. Po patnácti letech našli letadlo téměř neporušené, ale bez posádky
Bombardér zmizel za války v poušti. Po patnácti letech našli letadlo téměř neporušené, ale bez posádky
Největší diamant světa darovali britskému králi. Při jeho broušení rozhodoval jediný úder
Největší diamant světa darovali britskému králi. Při jeho broušení rozhodoval jediný úder

Surový diamant Cullinan vážil přes šest set gramů a byl tak velký, že pro něj neexistoval běžný trh. Roku...

Boston zachvátil požár, ale hasiči nemohli vyjet jako obvykle. Město ochromila nemoc koní
Boston zachvátil požár, ale hasiči nemohli vyjet jako obvykle. Město ochromila nemoc koní

Když 9. listopadu 1872 začala hořet obchodní čtvrť Bostonu, hasiči zjistili, že jim chybí jeden z...

Napoleonův převrat se málem zvrhl v katastrofu. Francii změnil až zásah jeho bratra a vojáků
Napoleonův převrat se málem zvrhl v katastrofu. Francii změnil až zásah jeho bratra a vojáků

Napoleon Bonaparte se na podzim 1799 vracel do Francie jako slavný generál. Vláda byla neoblíbená a jeho...

Císař ztratil trůn. V Berlíně pak během několika hodin vyhlásili dvě republiky
Císař ztratil trůn. V Berlíně pak během několika hodin vyhlásili dvě republiky

Německo na podzim 1918 prohrávalo válku a námořníci odmítli pokračovat v beznadějném boji. Vzbouření se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.