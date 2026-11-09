Zoo Praha rozdává kriticky ohroženou rybu do zahradních jezírek. Stačí splnit pár podmínek a můžete ji chovat doma

Ještě před pár desetiletími plaval v každé návesní tůni. Dnes patří karas obecný k nejohroženějším rybám v Česku a jeho původní labskou linii drží při životě hlavně záchranný projekt Zoo Praha. Ten 23. října 2026 vstoupil do nové etapy. Pod heslem „Měj karase i ty!“ zahrada oznámila, že ryby poskytne soukromým chovatelům, obcím a majitelům rybníčků i okrasných jezírek. Zájemce si je po domluvě vyzvedne přímo v zoo. Háček spočívá v posouzení nádrže. Hloubka, vegetace a hlavně nepřítomnost nevítaných příbuzných rozhodnou, zda se obyčejné zahradní jezírko stane malou pojistnou populací druhu, který jinde těžko hledá útočiště.
Karas obecný: z obyčejné rybky vzácnost
Karas obecný, latinsky
Carassius carassius, je menší kaprovitá ryba se zlatozeleným až měděným nádechem. Desítky let ho nikdo nepovažoval za nic výjimečného. Tichý obyvatel zarostlých tůní a slepých ramen snesl málo kyslíku i kalnou vodu, a právě proto obsadil místa, kde jiné ryby strádaly.
Pak se krajina proměnila. Projekt Zachraň karase jmenuje jako hlavní viníky narovnání řek a ztrátu přirozených výkyvů průtoků. Regulované toky přestaly vytvářet nová slepá ramena a tůně. K tomu přibylo intenzivní hospodaření na návesních rybnících. Poslední ránu zasadil invazní karas stříbřitý, který obsadil i zbytky lokalit, kde by původní druh ještě přežil. Od roku 2010 vede červený seznam karase obecného jako kriticky ohroženého.
Zajímavý právní detail přináší odborný text v časopise
Ochrana přírody: karas obecný sice figuruje mezi kriticky ohroženými druhy, zvláště chráněným druhem ve smyslu zákona ale není. Proto ho smí chovat i soukromník a proto se nabízí cesta přes zahradní jezírka. Domácí chov kriticky ohrožené ryby zní jako paradox, ale to je jen první dojem. Ve skutečnosti jde o jeden z mála způsobů, jak rychle rozmnožit počet bezpečných stanovišť. Od mlýnského náhonu ke čtyřiceti lokalitám
Celý příběh odstartoval nenápadně. V roce 2020 hledali v Zoo Praha využití pro bývalý mlýnský náhon. V dubnu 2021 do něj zamířilo 166 karasů, jejichž genetický původ ověřovali odborníci z České zemědělské univerzity. Ve spolupráci s Českým rybářským svazem se je podařilo namnožit tak, že koncem roku 2024 žily v lokalitách desítky tisíc čistokrevných jedinců.
Skutečný návrat do přírody přišel 3. listopadu 2022. Do rybníka U Kamenného stolu v Praze-Vinoři tehdy vyplulo 99 karasů a podle zoo se tam dál množí po boku obojživelníků. Následovaly další adresy:
revitalizovaný rybník v Přerově nad Labem (červen 2023), Kamýk nad Vltavou, Višňová u Příbrami a Albrechtice nad Vltavou, retenční nádrž v Motole a trojice Chodoveckých nádrží v Záběhlicích, retenční nádrž Interlov v pražské Michli, kam v roce 2025 putovalo zhruba 250 rybek.
Dnes zoo eviduje přes 40 vhodných lokalit v Čechách. Zároveň začala vyhodnocovat první roky projektu včetně kontrolních výlovů některých míst. Ty mají ukázat, jak hustá populace vznikla, zda se ryby rozmnožují a jestli do nádrží nepronikl nežádoucí druh. Další logický krok tedy směřuje k veřejnosti. Čím víc rozptýlených lokalit, tím menší riziko, že jedna nehoda smete celou populaci.
Podmínky pro zahradní jezírko: hloubka, rostliny a žádní cizí karasi
Rozhodující kritéria shrnuje tisková zpráva
Zoo Praha. Vhodná nádrž musí splňovat následující: voda v ní vydrží celý rok a nevysychá, alespoň v části dosahuje hloubky 90 až 120 centimetrů, dá se vypustit, případně spolehlivě vylovit, nežije v ní karas stříbřitý ani karas zlatý, nemá rizikový přítok z vody, kde se karas stříbřitý vyskytuje, roste v ní dostatek vodních rostlin, má správce, který na ni pravidelně dohlíží.
Zoo k tomu doporučuje, aby karas obecný zůstal první jeden až tři roky jediným obyvatelem nádrže. Výjimku tvoří slunka obecná, drobná původní rybka, která mu nekonkuruje. U vody se má ideálně objevit cedulka se zákazem vysazování dalších ryb. Vypadá to jako maličkost, jenže právě nevinné „přihození“ pár rybiček z obchodu nebo od souseda patří k nejčastějším cestám, jimiž se invazní druhy šíří. Projekt Zachraň karase výslovně zmiňuje i úniky ze zahradních jezírek.
Starší odborný text v Ochraně přírody jde ještě o kus dál a za rozumné minimum považuje hloubku 1,2 metru. Pokud nádrž nemá přítok, potřebuje majitel spolehlivý zdroj vody pro období sucha. Hloubka přitom rozhoduje hlavně v zimě: mělké jezírko promrzne až ke dnu a ryby nemají kam ustoupit.
Kdo už v jezírku chová zlaté karasy, musí počítat s radikálním řešením. Odborníci doporučují nádrž slovit a vyvápnit, aby zmizeli i jedinci zahrabaní v bahně. Teprve potom má smysl uvažovat o karasovi obecném.
Jak poznat karase obecného od nevítaných příbuzných
Laik snadno zamění karase obecného s karasem stříbřitým, zlatým i s malým kaprem. Projekt Zachraň karase proto nabízí přehled
identifikace, z něhož vyplývá několik spolehlivých vodítek:
Druh Hřbetní ploutev Ocasní ploutev Další znaky Karas obecný vyklenutá ven mělce vykrojená bez vousků, zlatozelený, mladí mají tmavou skvrnu u ocasu Karas stříbřitý a zlatý rovná nebo prohnutá dovnitř výrazněji vykrojená tmavá výstelka břišní dutiny Kapr obecný dlouhá vykrojená má vousky
Proč tolik úsilí kvůli jednomu příbuznému? Karas stříbřitý disponuje zvláštní zbraní. Dokáže se množit gynogenezí: samice využije sperma jiné kaprovité ryby jen ke spuštění vývoje jiker, aniž by se mísily geny. Jediná samice tak může založit celou životaschopnou populaci. Metodika k biologickým invazím publikovaná Ministerstvem životního prostředí dodává, že stříbřitý karas lépe zužitkuje potravu včetně rostlinných zbytků a má hustší filtrační aparát na žábrách. Některé prameny mu připisují rychlejší růst a až trojí tření ročně. Původní druh s takovým soupeřem prohrává během pár sezon.
Pro majitele jezírka z toho plyne jasná lekce. Karas obecný z ověřeného chovu představuje bezpečnou volbu, protože při případném úniku do přírody neohrozí okolí jako kapr koi nebo zlatý karas. Odborníci navíc zmiňují i zakrslou formu, kterou považují za vzhledově atraktivní. Ozdoba zahrady a ochrana přírody tu jdou ruku v ruce.
Jak se přihlásit a co čekat od konzultace
Cesta k vlastním karasům vede přes e-mail nebo formulář. Zoo Praha uvádí dva kontakty: koordinátora projektu Petra Štěpánka (petr.stepanek@zoopraha.cz) a kurátora plazů, obojživelníků a ryb Petra Velenského (petr.velensky@zoopraha.cz). Alternativou je formulář „Chci chovat karase“ na webu ZachraňKarase.cz, kde zájemce vyplní kraj, popis lokality, informaci o dalších rybách v nádrži a přiloží fotografie.
Pevně stanovené jsou jen zmíněné požadavky na nádrž a nutnost předchozí domluvy. Individuálně se naopak řeší počet ryb, krmení, zimní režim a vhodnost konkrétní lokality. Doporučujeme poslat fotky celého jezírka včetně okolí a přítoku, ušetří to několik kol dopisování.
Podle nás má celá nabídka větší dosah, než se na první pohled zdá. Tisíce zahradních jezírek v Česku dnes slouží hlavně jako dekorace. Pokud jen zlomek z nich splní podmínky, vznikne síť drobných útočišť, z nichž se dá původní druh v budoucnu znovu vracet do krajiny. Projekt má navíc občanskovědní rozměr: veřejnost může hlásit výskyt karase obecného i stříbřitého a nahrávat snímky lokalit, takže každý majitel jezírka se stává i pozorovatelem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková