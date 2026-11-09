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V říjnu dal Yamal Česku gól, teď do Prahy nepřijede. Španělům vypadl i nejlepší střelec aktuálního výběru

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Lamine Yamal kvůli potížím s kolenem na Letnou nepřijede. Španělsko v Praze přijde i o Mikela Oyarzabala, autora 31 reprezentačních gólů.
V říjnu dal Yamal Česku gól, teď do Prahy nepřijede. Španělům vypadl i nejlepší střelec aktuálního výběru

V říjnu dal Yamal Česku gól, teď do Prahy nepřijede. Španělům vypadl i nejlepší střelec aktuálního výběru

Zdroj: Biso/ Creative Commons Attribution 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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