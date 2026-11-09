V říjnu dal Yamal Česku gól, teď do Prahy nepřijede. Španělům vypadl i nejlepší střelec aktuálního výběru

Hráč, který Česku v říjnu dal gól už v šesté minutě, zůstal v Barceloně. Lamine Yamal si z ligového utkání na hřišti Atlética Madrid odnesl potíže s pravým kolenem. Po vyšetření se španělská federace rozhodla, že do Prahy nepoletí a bude pokračovat v rekonvalescenci. Na čtvrteční zápas Ligy národů proti Česku přijde Španělsko i o Mikela Oyarzabala, nejproduktivnějšího útočníka celé nominace. Pro národní tým jde o lepší zprávu, než se ještě před týdnem dalo čekat. Rozhodně ale neznamená, že se favorit utkání změnil.
Koleno a chřipka: co přesně se ví
Agentura EFE s odkazem na federaci RFEF uvádí, že Yamal má po utkání s Atléticem potíže s pravým kolenem. Přesnou diagnózu federace nezveřejnila. O natržení, operaci ani delší pauze se nemluví. Plán počítá s tím, že se mladík k týmu připojí „v příštích dnech“ a bude k dispozici na nedělní duel s Anglií na madridském Metropolitanu.
U Oyarzabala mluví federace o doznívajícím chřipkovém onemocnění. Deník Mundo Deportivo přidává podrobnosti ze San Sebastiánu: k chřipce se podle listu přidala angína a bolesti zad po úderu v zápase Realu Sociedad s Lyonem. List navíc uvádí, že hráče může zdržet i rodinná situace. Tyto informace ale pocházejí z klubového prostředí, federace je nepotvrdila. Jisté je, že útočník s bilancí 64 zápasů a 31 gólů podle profilu RFEF do Prahy nedorazí.
Oba mají denně sledovat lékaři federace ve spojení s kluby. Přesný den jejich příjezdu zveřejněn není. Rozhodnutí, zda nastoupí proti Angličanům, padne až po čtvrtečním večeru na Letné.
Co ze španělského útoku mizí
Říjnový zápas v Oviedu ukazuje, které soupeře Česko tentokrát na hřišti neuvidí. Španělé na stadionu Nuevo Carlos Tartiere vyhráli 3:1. Yamal otevřel skóre v 6. minutě, Rodri přidal druhý gól ve 35. minutě. Jiří Sláma v 69. minutě snížil, ale Mikel Merino v 89. minutě vrátil Španělům dvougólový náskok.
V tomhle příběhu hraje Oyarzabal jinou roli, než by se mohlo zdát. V Oviedu začínal na lavičce. Ofenzivu tehdy tvořili Yamal, Dani Olmo, Álex Baena a Roberto Fernández. Yamal navíc o poločase šel ze hřiště, místo něj přišel Víctor Muñoz. Baenu nahradil Yeremy Pino, později šli na hřiště Fermín López a Merino.
Jinými slovy: Španělé v říjnu Česko porazili bez Oyarzabala v základní sestavě a polovinu zápasu odehráli i bez Yamala. To je pro českou kabinu důležitější informace než samotné jméno na seznamu absencí.
Kdo zaskočí
Základní sestava zatím není známá a spekulovat o konkrétní jedenáctce nemá smysl. Kandidáty ale nominace RFEF jasně ukazuje. Trenér Luis de la Fuente má v útoku stále k dispozici tyto hráče:
- Ferran Torres: zkušený hrotový i křídelní hráč,
- Nico Williams: rychlost a průniky po levé straně,
- Yeremy Pino: v Oviedu střídal o poločase,
- Roberto Fernández: proti Česku v říjnu začínal,
- Víctor Muñoz: dodatečně povolaný kvůli absencím obou hvězd, v říjnu nahradil právě Yamala,
- Jorge de Frutos: náhrada za zraněného Andera Barrenetxeu.
Právě De Frutos ukazuje, kde je šířka španělského kádru tenčí. Útočník Raya Vallecano má podle federace za sebou jediný reprezentační start. Debutoval v září 2025 v Konyi proti Turecku, kdy v 68. minutě vystřídal Pedriho. Gól za národní tým zatím nedal. Seznam jmen je dlouhý, sehranost na reprezentační úrovni už tolik ne.
Proč favorit zůstává stejný
Čísla z Ovieda mluví jasně. Španělsko mělo 69 % držení míče, vystřelilo osmnáctkrát a deset pokusů mířilo na branku. Česko odpovědělo pěti střelami, z nichž jen dvě šly mezi tyče. Tahle převaha nestála na jednom hráči, ale na celém systému krátkých přihrávek a tlaku na míč.
Španělé navíc do Prahy jedou v pohodlné pozici. Ve skupině mají po čtyřech zápasech 12 bodů z 12 a postup do čtvrtfinále už mají jistý. Skutečně důležitý zápas je pro ně až nedělní duel s Anglií, kde se rozhoduje o prvním místě. I proto federace výpadky obou útočníků komunikuje jako krátkodobý problém.
Podle nás to pro Česko otevírá praktičtější cestu k bodům, než by nabízel zápas s kompletní španělskou sestavou. Bez Yamala ubývá individuálních průniků, které rozhodují vyrovnané zápasy. Bez Oyarzabala chybí hráč, který proměňuje polovičaté šance. Pokud ale český tým znovu nechá soupeře držet míč dvě třetiny zápasu, rozhodne o výsledku španělská šířka kádru. Stejně jako v říjnu.
Co to znamená pro diváky
Čeští fanoušci, kteří si kupovali lístky kvůli Yamalovi, ho podle současných informací na Letné neuvidí.
- Výkop: čtvrtek 12. listopadu 2026, 20:45, Letná (epet ARENA)
- Přenos: ČT sport od 20:35, video bude dostupné i na stránce pořadu České televize
- Vstupenky: absence konkrétního hráče obvykle není důvodem k vrácení vstupného, pokud se utkání odehraje. Obchodní podmínky prodejců řeší vracení peněz hlavně při zrušení akce. Konkrétní podmínky k tomuto zápasu je potřeba ověřit přímo u pořadatele.
Španělsko na Letnou přiveze tým, který v Oviedu Česko přehrálo i ve chvílích, kdy Yamal seděl na střídačce. Teď bude chybět od první minuty. Pokud chce národní tým tentokrát bodovat, musí soupeři hlavně sebrat míč, protože bez něj Španělé neskórují.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle