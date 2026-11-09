Úterní déšť se projeví hlavně v části republiky. Modely ukazují, kolik naprší právě u vás

Úterní déšť se projeví hlavně v části republiky. Modely ukazují, kolik naprší právě u vásPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Úterní déšť se projeví hlavně v části republiky. Modely ukazují, kolik naprší právě u vásZdroj: 123rf
Článek byl publikován 09.11.2026 15:00
Máme další potvrzení toho, že žijeme v oteplujícím se světě a změna klimatu je fakt, který se propisuje do...
Počasí posledních dní k nám přineslo slunečné počasí. To se nezmění ani během nadcházejícího víkendu, kdy...
V posledních dnech se začaly ranní teploty propadat pod nulu už na většině území. Velmi studené bylo již...
Přestože nyní v listopadu už vnímáme v krajině všudypřítomné vlhko, tak vodní deficit ze suchého léta se...
Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
- Portugalsko čekají další silné deště. Na západním pobřeží mají vlny dosahovat až pěti metrů
- Česko čeká nepříjemná změna počasí. Jeden den ale přinese výrazný obrat
- Konec sucha. Meteorologové prozradili, kdy konečně zaprší
- Nový týden z velké části proprší. Kdy bude pršet nejvíce vám přinášíme v týdenní předpovědi