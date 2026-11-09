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Úterní déšť se projeví hlavně v části republiky. Modely ukazují, kolik naprší právě u vás

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Dennívýzva
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Po dlouhém suchém období k nám v úterý opět dorazí déšť. Radovat se z něj však nebude celé Česko stejně. Výstupy z předpovědních modelů nám říkají, kde napadnou slušné srážkové úhrny, a kde naopak bude deště spíše pomálu.
Úterní déšť se projeví hlavně v části republiky. Modely ukazují, kolik naprší právě u vás

Úterní déšť se projeví hlavně v části republiky. Modely ukazují, kolik naprší právě u vás

Zdroj: 123rf
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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