Šest medvědů s Cibulkou: Šimpanz nosil plenu, chutnalo mu líčení a amok medvědů, při kterém zdemolovali rekvizity

Šest medvědů s Cibulkou, FOTO: Jan Kuděla, distr. TV Nova Šest medvědů s Cibulkou, FOTO: Jan Kuděla, distr. TV Nova Šest medvědů s Cibulkou, FOTO: Jan Kuděla, distr. TV Nova Šest medvědů s Cibulkou, FOTO: Jan Kuděla, distr. TV Nova Šest medvědů s Cibulkou, FOTO: Jan Kuděla, distr. TV Nova Šest medvědů s Cibulkou, FOTO: Jan Kuděla, distr. TV Nova
V komedii Šest medvědů s Cibulkou z roku 1972 si cvičeného šimpanze zahrály hned tři opice. Maskéři je museli před každou klapkou znovu líčit, protože zvířatům barvy chutnaly a z obličeje si je pravidelně slízávala. Klaun nastupuje jako školní kuchařka
Cirkusový klaun Cibulka, kterého ztvárnil Lubomír Lipský, přijde nečekaně o práci, když ředitel vymění jeho oblíbené medvědy za cvičená prasata. Na radu dětí se převlékne za ženu a nastoupí do základní školy jako nová kuchařka. Postupně však musí zastat i práci školníka a svérázné uklízečky Nagelvogelwunderbandíkové. Zmatek na chodbách vyvrcholí ve chvíli, kdy do budovy dorazí uprchlí cirkusoví medvědi a ve stejný den se ohlásí přísný školní inspektor.
Vzhledem k náročné dvojroli kuchařky a školníka i scénám se zvířaty se hlavní hvězda neobešla bez pomoci. Lubomír Lipský měl během natáčení k dispozici hned sedm dublérů, které produkce poskládala z kaskadérů barrandovského studia a skutečných cirkusových pracovníků.
Medvědi útočili a ničili vybavení kabinetu
Šestice medvědů mohla natáčet vždy pouze hodinu a půl v kuse, poté zvířata potřebovala několikahodinovou přestávku. Aby je hraní bavilo, filmaři jim po place schovávali jídlo. Krizový moment nastal při scéně v přírodopisném kabinetu. Když živí medvědi uviděli vycpaná zvířata, dostali obrovský amok a místnost téměř zdemolovali. Štáb jim pak musel nechat několik dní na to, aby si na prostředí zvykli.
Bezpečno nebylo ani při běžných scénách. Jeden z medvědů zranil svého ošetřovatele na hlavě a Lubomír Lipský dokončoval komedii se značnými obavami o své zdraví. Když navíc filmaři potřebovali natočit medvědí sjezd z kopce na jízdních kolech, museli zvířatům vypustit pneumatiky. Kdyby měla bicykly plná kola, drezéři by je v cíli nedokázali bezpečně chytit. O medvědí drezúru se staral Ferdinand Berousek se svými syny.
Tři opice a srážka s cirkulárkou
Roli šimpanze Zolyho si rozdělily tři různé opice. Jedna uměla rozbíjet vejce, druhá bubnovala a třetí zvládala jíst příborem. Protože se zvířata lišila barvou srsti i tváře, museli je maskéři neustále sjednocovat, jenže opice sladká líčidla polykaly. Aby navíc štáb ochránil drahé kostýmy, nosily opice plenu pro případ, že by se jim natáčení přestalo líbit.
Pro záběry, ve kterých herci kloužou do ředitelny, postavil architekt speciální chodbu s mírným sklonem. Kamera stála kolmo k této šikmé podlaze, takže herci na plátně působí, jako by jeli po rovné zemi. Komediální scény obnášely i tvrdé pády. Zdeněk Srstka během zkoušky kluzkosti podlahy rozbil zárubně dveří a zastavil se až u cirkulárek v dílně, která sousedila s ateliérem. Jeho postavu nakonec při postsynchronech nadaboval Svatopluk Skládal.
Snímek natočil režisér Oldřich Lipský podle upraveného scénáře Miloše Macourka. Z původní verze, kterou napsal spisovatel František Kožík, nezůstalo téměř nic. Komedie se dostala i k francouzským divákům, tamní dabéři si ale nevěděli rady s překladem jména Cibulka, a tak postavu přejmenovali na Tribulku. V hudební scéně s vepři se pak mihl i slavný orchestrion, který televizní diváci znají ze znělky seriálu Hříšní lidé města pražského.
Rodinnou komedii Šest medvědů s Cibulkou odvysílá stanice Nova Cinema v pondělí 9. listopadu v 16:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).