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Šest medvědů s Cibulkou: Šimpanz nosil plenu, chutnalo mu líčení a amok medvědů, při kterém zdemolovali rekvizity

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Komedie Šest medvědů s Cibulkou stála herce dost sil. Medvědi zdemolovali kabinet a zranili ošetřovatele. Šimpanze zastoupily tři různě zbarvené opice.
Šest medvědů s Cibulkou

Šest medvědů s Cibulkou

Zdroj: FOTO:Jan Kuděla, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:48

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