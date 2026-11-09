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Dron se může poškodit ještě před vzletem. Na sněhu za to mohou jeho vlastní vrtule

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Zimní létání s dronem má jedno nenápadné riziko, které se projeví už při startu. Proud vzduchu od vrtulí dokáže rozvířit sníh a dostat vlhkost k citlivým částem stroje. Správně připravená podložka přitom může výrazně pomoci.
Dron se může poškodit ještě před vzletem. Na sněhu za to mohou jeho vlastní vrtule

Dron se může poškodit ještě před vzletem. Na sněhu za to mohou jeho vlastní vrtule

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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