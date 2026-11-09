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Mastnota a připáleniny povolí během noci. Plech stačí zasypat jedlou sodou a zalít bílým octem

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Jakmile se rozhodnete, že na oběd něco upečete, ihned po dopečení toho dost možná litujete. Protože jen málo věci je náročnějších, než čištění plechů.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 14:45

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