Mastnota a připáleniny povolí během noci. Plech stačí zasypat jedlou sodou a zalít bílým octem

Jakmile se rozhodnete, že na oběd něco upečete, ihned po dopečení toho dost možná litujete. Protože jen málo věci je náročnějších, než čištění plechů.
Čištění plechů patří k nejhorším domácím pracím. A nejhorší je, že se tomu bohužel nevyhnete vlastně po každém pečení. Ale nebojte se, není potřeba trávit
hodiny nad drhnutím jednoho plechu. Ani nemusíte kupovat drahé chemikálie, které ve většině případů ani nepomáhají. Jediné, co budete potřebovat, je jedlá soda a ocet. Uvidíte, jak čisté budou vaše plechy. Jednoduchý trik
Asi nic vám na odstranění usazených zbytků a spálenin nepomůže víc, než jedlá soda a bílý ocet. Bílý ocet totiž
skvěle odmašťuje a odstraňuje pachy, zatímco krystalky jedlé sody pomáhají uvolňovat nečistoty. Čistěte tedy svůj plech těmito dvěma přípravky a uvidíte, jak snadno vám to najednou půjde. Jaký je správný postup
Jediné, co je třeba udělat, je nasypat na plech jedlou sodu a na to nalít šálek bílého octa. Nechte tuto směs uležet přes noc, a poté plech už je vydrhněte houbičkou,
abyste odstranili skvrny a další zbytky. Poté plech opláchněte vlažnou vodou. Pokud si všimnete, že ne všechny nečistoty zmizely, použijte černé mýdlo, které je známo pro svůj odmašťující a dezinfekční účinek. Fotografie: Unsplash Pomáhá také prášek do pečiva
Další způsob je, že na ještě teplý plech nasypete trošku prášku do pečiva a rozetřete vlhkou houbičkou. Prášek do pečiva také pomůže zbavit váš plech zápachů a spálenin. Pokud jsou
mastné skvrny opravdu velké, smíchejte prášek do pečiva s trochou vody a tím vytvoříte pastu, kterou rozetřete po celém plechu. Nechte působit alespoň 12 hodin a poté rozetřete houbou a opláchněte. Fotografie: Depositphotos Jak odstranit zápach
Bohužel, nečistoty a mastné skvrny nejsou to jediné, co vás při pečení může potrápit. Pokud se totiž plech připálí, jde z něj opravdu nepříjemný zápach. A abyste se ho zbavili,
postačí, když citronem přetřete celý plech, necháte uschnout a poté opláchnete. Díky citronu se můžete zbavit zápachu celé troubu. Rozhodně byste na ni neměli zapomínat a čistit ji stejně často, jako právě plechy.
Zdroj: Goodhousekeeping
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