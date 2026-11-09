Boxerovi se po srážce hlav zdeformovala hlava. Lékař ho přesto nechal pokračovat a rozpoutal debatu o bezpečnosti

Otok na čele britského boxera Zaka Millera rostl kolo za kolem, až změnil tvar horní poloviny jeho obličeje. Lékař u ringu si ho prohlédl uprostřed devátého kola a Miller směl pokračovat. V desátém přišel tvrdý levý hák, otok se rozšířil a zápas o uvolněný britský titul pérové váhy skončil. Moderátor stanice DAZN Ade Oladipo a bývalý mistr světa Carl Frampton pak mluvili o jednom z nejhorších zranění, jaká v ringu viděli. Redakce MMAmagu kvůli tomu otevřela pravidla British Boxing Board of Control, britské boxerské komise, a dohledala v nich, kdo měl ten večer pravomoc zápas ukončit.
V devátém kole prošel kontrolou, v desátém bylo po zápase
Souboj se odehrál 7. listopadu 2026 v Manchesteru, na programu večera, jehož hlavním bodem byla odveta Joshuy Buatsiho s Willym Hutchinsonem. V sázce byl uvolněný britský titul pérové váhy, tedy domácí pás, který ostrovním boxerům otevírá dveře k větším jménům. Proti Millerovi stál čtyřiadvacetiletý Gully Powar z Wolverhamptonu.
Podle reportáže z Manchesteru, kterou zveřejnil The Ring, způsobil zranění náhodný faul, tedy neúmyslná srážka hlav. Miller prošel uprostřed devátého kola kontrolou lékaře u ringu a boxoval dál. V desátém inkasoval velký levý hák, otok se začal šířit a zápas skončil. Stejnou časovou osu popisuje i BirminghamWorld: lékař přivolaný v devátém kole, Powarův levý hák v desátém, předčasný konec.
Oladipo podle přepisu serveru SportBible ve vysílání řekl: „V boxu jsem viděl několik hematomů, ale tohle je jeden z nejhorších, jaké jsem kdy viděl“. Frampton to shrnul ještě stručněji: „Tohle je nejhorší, co jsem kdy viděl“. Mluvili lidé, kteří u ringu sedí roky, ne rozhořčení fanoušci na sítích. Pravidla British Boxing Board of Control přitom přesně určují, kdo smí v takové chvíli zápas zastavit, a není to ten, koho by většina diváků tipovala.
Proč z toho nebylo KO, ale sčítání bodů
Zkratka, která se po večeru šířila sítěmi, zní: lékař ho pustil dál. Britská pravidla ji ale neunesou. Podle komise má zápas na starosti rozhodčí a je jedinou osobou oprávněnou ho zastavit. Lékaře si může přivolat v jakékoli fázi a zeptat se ho, zda je boxer způsobilý pokračovat; lékař zase smí z vlastní vůle navštívit roh mezi koly.
V pasáži o náhodných faulech, kterou redakce MMAmagu v dokumentu Rules and Regulations 2021 prošla, stojí další klíč k výsledku. Pokud zranění z neúmyslného faulu donutí rozhodčího zápas zastavit po čtyřech dokončených kolech, nepřichází technické KO, ale technické rozhodnutí podle bodových lístků.
|Bodový lístek
|Výsledek
|Rozdíl pro Powara
|Karta 1
|96:94
|2 body
|Karta 2
|97:95
|2 body
|Karta 3
|96:95
|1 bod
Sečteno: 2 + 2 + 1 = 5 bodů náskoku na třech kartách. Nejtěsnější byla karta 96:95. Opačné hodnocení jediného kola by na ní v desetibodovém systému znamenalo posun o dva body, tedy 95:96 pro Millera, ne remízu. Část zahraničních přepisů uvádí u druhé karty poměr 97:94; tento text vychází z čísel zveřejněných The Ring.
Dokument zároveň ukládá promotérovi zajistit nejméně dva lékaře, z nichž jeden musí být u ringu po celou dobu zápasu, a po konci každého duelu mají lékaři vstoupit do ringu a posoudit oba boxery. Stejná pravidla říkají i to, co se s boxerem po takhle ukončeném zápase děje dál, a Millerovi tím škrtají plán, který veřejně vyhlásil v srpnu.
Z plánů na velká britská jména zbyla jediná otázka
Redakce MMAmagu porovnala srpnový rozhovor, který Miller poskytl magazínu The Ring 18. srpna 2026, s tím, kde boxer stojí po Manchesteru. Vracel se tehdy po zranění bicepsu a jmenoval Nicka Balla, Nathaniela Collinse a Liama Daviese. „Ty zápasy teď všechny dávají smysl“, řekl magazínu. A dodal: „Je to všechno na dosah“. Chtěl je stihnout do konce roku.
Místo toho má druhou profesionální porážku a bilanci 17-2. Pravidla komise u zastaveného zápasu počítají s automatickou suspenzí licence na 28 nebo 45 čistých dní, případně delší podle uvážení hlavního lékaře komise, a návrat podmiňují písemným potvrzením o způsobilosti nejpozději 24 hodin před dalším zápasem.
Powar má naopak večer, o kterém snil. V dubnu 2026 mu britský pás utekl v Cardiffu po remíze s Rhysem Edwardsem, teď ho ve čtyřiadvaceti drží a jeho bilance je 14-1-1. Jenže v záznamech z Manchesteru nebude první slovo patřit jemu.
Co zůstalo viset nad ringem v Manchesteru
ANALÝZA Mezi kontrolou v devátém kole a zastavením v desátém je prostor jednoho kola. Pravidla v něm nikomu nesvazují ruce: rozhodčí může zápas ukončit kdykoli podle svého uvážení a lékaře si může zavolat v jakékoli fázi. Nic nenutí čekat na další úder.
Proti sobě přitom stojí dvě logiky. Boxer, který má na dosah domácí titul, konec nechce, a posouzení otoku se dělá v několika sekundách mezi koly, bez jakéhokoli zobrazení. Předčasné zastavení se rozhodčímu vyčítá okamžitě. Pozdní zastavení až zpětně, zato nahlas.
Ve veřejně dostupných materiálech komise, do kterých redakce MMAmagu nahlédla, se k 9. listopadu 2026 objevují zapsaný výsledek a Powarovo jméno mezi britskými šampiony, samostatné stanovisko k rozhodování v tomhle zápase tam ale není. V pravidlech také nestojí žádné měřitelné kritérium pro otok, tedy nic ve smyslu uzavřeného oka nebo narušeného vidění. Hranice tak zůstává na okamžitém odhadu a veřejná kontrola přichází přes virální klip. To jedno kolo navíc není detail z britské statistiky. Je to přesně to místo, kde se v bojových sportech rozhoduje o tom, co si boxer odnese domů.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková