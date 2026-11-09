Ulice v úterý: Dusno u Gábiny a Jirky doma, zdlouhavý proces na radnici a Pavel rudý vzteky

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V úterý to bude v seriálu Ulice místy velmi dramatické. Na radnici se bude volit nový starosta a Gábina se bude muset co nejdříve rozhodnout ohledně nabídky práce. A Pavel se pohádá s Laurou ohledně Koldy. Proč Kolda!
Pavlovi (Petr Stach) to nedá a pořádně se kvůli tomu pohádá s Laurou (Anna Marie Fučíková). Od včerejška totiž pořád nedokázal vydýchat to, že našel Koldu (Petr Komínek) schovaného za postelí u Lindy (Petra Bučková) v bytě, zvlášť, když ona nebyla doma a byli tam s jeho dcerou sami. Hlavou se mu začaly honit nejrůznější scénáře a jeden horší než druhý.
Laura už toho má taky dost, táta si totiž odmítá vyslechnout to, co mu celou dobu opakuje. „Já tě neobviňuju… Ale proč ten Kolda? Proč? Proč zrovna ten Kolda!“ řve na ni celý rudý.
Trvá to moc dlouho
Tonda Hložánek starší (Miroslav Hanuš) je jako na trní. Jeho syn Jirka (Ondřej Havel) totiž spolu s ostatními na radnici volí nového starostu, ale už jim to trvá moc dlouho a on není zrovna trpělivý člověk. „Jak dlouho se může volit taková blbá starostka!“ vzteká se v hospodě a Martina (Natálie Holíková) se jej snaží uklidnit, ale marně.
Do děje zasáhne opět i Egon (Bořek Slezáček), který se své představy o obnovení vztahu se Soňou (Lucie Vondráčková) zatím rozhodně nevzdal. Chce s ní totiž oslavit výsledek voleb.
Musím to rozhodnout, a to hned
U Jirky Hermana (Jan Holík) a Gábiny (Aneta Krejčíková) doma se zase pro změnu řeší staronové téma – a to její práce a lukrativní nabídka, která jí včera přistála. Zpěvačka, pro kterou měla pracovat, ale před pár týdny ji kvůli rodině a návratu domů do Prahy odmítla, totiž nechce nikoho jiného a Gábině upravila podmínky spolupráce a přidala i na penězích. Jirka je naštvaný a Gábina se taky netváří zrovna nadšeně, protože se nejsou schopni na ničem pořádně dohodnout. Jenže ona to musí vyřešit hned, aby věděla, jestli nabídku na práci přijmout nebo odmítnou, aby si případně mohli sehnat za ni náhradu. Docela s ní totiž počítají a nikoho jiného aktuálně nehledají.
Gábina je někde uprostřed a ani rodiče ji v jejím rozhodování příliš nepomáhají. Mastný (Pavel Novotný) dceru podporuje v tom, aby práci přijala – je to podle něj velká kariérní šance. Jenže Milena (Alena Štréblová) se zase staví k situaci opačně. Gábina by se konečně měla usadit doma a být s rodinou. Co na to ve finále řekne Jirka a Šimon (Jakub Krause).
Holky mají potíže
Klid nebude ani ve škole. Tam se totiž rozhodnou Klárka (Stella Polášková) s Beou zlobit. Na toaletách se rozhodnou jeden záchod ucpat toaletním papírem, což neunikne Prokopovi (Ondřej Studénka).
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).