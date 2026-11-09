Bývalý český reprezentant Pšurný byl označen za bezpáteřní krysu. Fanoušci se dobyli i do kabiny

Sobota 7. listopadu 2026, šest hodin večer, Zimní stadion Prostějov. Na tribunách sedělo 4 356 lidí, ve druhé lize číslo téměř nevídané. Hned po ohlášení sestav se ozvalo bučení. Mířilo na jediné jméno: Roman Pšurný. Kapitán SK Prostějov 1913 ještě v minulé sezoně hrál za Jestřáby. V létě přešel k městskému rivalovi a pro kotel se stal terčem. Podle Hokej.cz se v ochozech objevil transparent s nápisem „Pšurný je bezpáteřní krysa“. V čase 9:03 Pšurný otevřel skóre. Outsider, na kterého sázkové kanceláře vypisovaly kurz kolem pěti, pak favorita rozebral až do konečných 4:0. Po závěrečné siréně se skupina fanoušků poraženého týmu vydala do zázemí, ne za soupeřem, ale k šatně vlastních hráčů.
Transparent, pískot a gól v desáté minutě
Před zápasem prošli fanoušci Jestřábů městem v organizovaném pochodu. Na stadionu pak čekala choreografie a transparenty namířené proti soupeři. Ten s „bezpáteřní krysou“ byl nejosobnější. Podle Hokej.cz kotel nereagoval jen na Pšurného letní přestup, ale i na jeho nedávný rozhovor o rivalitě v regionálních médiích. Jeho přesné znění se nám dohledat nepodařilo.
Na ledě pak všechno proběhlo opačně, než si tribuna přála. Pšurný, s kapitánským „C“ na dresu, poslal Eskáčko do vedení v desáté minutě. Podle reportáže iDNES ho po gólu provázel další pískot. Zbytek večera patřil domácí defenzivě a brankáři Jaroslavu Brázdilovi, který podle zápisu na Onlajny.com podržel tým několika zákroky a vychytal nulu proti jednomu z kandidátů na postup.
Jestřábi přitom dostali šanci zápas zlomit. Ve 22. minutě vyfasoval domácí Šišák trest 5+20 za nedovolený zásah do oblasti hlavy a krku. Pět minut přesilovky, žádný gól. V takovém zápase to byl nejspíš okamžik, kdy se favorit definitivně rozsypal.
Pšurný po utkání napětí spíš tlumil. Podle iDNES řekl, že nic nechce rozdmýchávat, a přiznal, že je „trnem v oku klukům z ultras“. Atmosféru prý bere jako lepší variantu než ticho před čtyřmi stovkami lidí, fanouškům Jestřábů za ni dokonce poděkoval. Smířlivá slova po zápase, gól v jeho průběhu. Lepší odpověď na transparent si hráč těžko mohl vymyslet. Redakce SportyŽivě se pokusila kontaktovat klub, ale vyjádření se jí zatím získat nepodařilo.
Muž, který v osmnácti rozhodl zápas s Kanadou
Pšurný se narodil 23. února 1986 ve Zlíně. Do reprezentačního dresu se dostal v mládežnických kategoriích a jeho největší chvíle přišla 18. dubna 2004. Na mistrovství světa do 18 let dal v zápase o bronz vítězný gól proti Kanadě na 3:2. Turnaj zakončil se sedmi starty, dvěma góly a třemi asistencemi a s medailí na krku.
Ve stejném roce si ho v pátém kole draftu NHL vybrali New York Rangers, celkově jako 135. hráče. Následovaly zámořské zkušenosti z juniorské WHL, kde odehrál 135 zápasů. Po návratu jich přidal 349 v české extralize a 506 ve druhé nejvyšší soutěži.
Právě tahle kariéra dělá z prostějovského sporu víc než lokální přestřelku. Do druhé ligy nepřešel řadový hráč, ale veterán s extraligovou minulostí, který šatně dodává autoritu. Pro jedny je to posila, pro druhé zrádce. Kotel Jestřábů si vybral druhý výklad a dal mu podobu transparentu.
Dvacet fanoušků u šatny vlastního týmu
Během zápasu se podle iDNES větší nepokoje nekonaly. Zlom přišel po konci utkání. Server Ruik s odkazem na svědectví Prostějovského deníku popisuje, že se zhruba dvacet fanoušků Jestřábů prodralo do zázemí až do šatny vlastního týmu a místnost musela vyklízet pořadatelská služba. iDNES je ve formulaci mírnější: skupina asi dvaceti členů kotle zamířila k šatně Jestřábů a „řekla svůj názor“.
Trenér Jestřábů Miloš Říha incident bagatelizoval jako vyjádření názoru. Výkon vlastních hráčů naopak kritizoval tvrdě. Zranění, škody ani zásah policie dostupné zdroje nezmiňují.
Pro hokejový svaz ovšem nejde o drobnost. Soutěžní a disciplinární řád ČSLH ukládá pořadatelskému klubu zajistit, aby se do šaten nedostaly nepovolané osoby. Disciplinární příloha za výtržnosti a vstup neoprávněných osob do šaten počítá podle závažnosti s napomenutím, finanční pokutou, utkáním bez diváků nebo uzavřením hřiště. Konkrétní řízení k tomuto derby jsme zatím nedohledali. Paradox je zřejmý: pořadatelem byl SK, ale do zázemí se tlačili fanoušci hostí.
Licence z Hronova a peníze z radnice
Proč se dva prostějovské týmy potkaly v jedné soutěži poprvé v historii? SK Prostějov 1913 dlouho fungoval hlavně jako mládežnický klub. Do druhé ligy se dostal převodem licence z HC Wikov Hronov, který svaz posvětil v červnu 2026. SK Prostějov 1913 tehdy na svém webu oznámil, že má licenci v pořádku. Majitel Radek Mudrla projekt vysvětluje snahou dát prostor hráčům z vlastní mládeže.
Jestřábi to vidí jinak. Převod napadali kvůli pochybnostem o bezdlužnosti Hronova a o tom, zda dva dospělé kluby ve stejné soutěži na jednom stadionu dávají dlouhodobě smysl. Odtud pocházejí i další transparenty z derby: „Kupování soutěží není koncepce“ nebo „SK Hronov není tradice“. Jestřábi zároveň vyčítají rivalovi, že místo odchovanců stahuje zkušené hráče odjinud. Pšurný je pro ně nejviditelnějším důkazem.
Do sporu vstupují i peníze. Majitel Jestřábů Jaroslav Luňák v říjnovém rozhovoru pro Noviny Hanák uvedl, že jeho klub v minulých letech dostával od města zhruba 10 až 12 milionů korun za sezonu. Letos počítá jen s 1 až 1,5 milionu, výpadek se tedy pohybuje kolem deseti milionů. Jestřábi přesto otevřeně mluví o návratu o patro výš, do Maxa ligy. Na jaře 2026 se do finále druhé ligy probojovali a ani teď ambice nestahují. Podle iSportu s nimi trénuje i brankář Marek Čiliak, počítat se s ním má po Novém roce.
Podle nás se v Prostějově nehraje jen o body. Jde o to, kdo smí o sobě říkat, že je prostějovský hokej. Jestřábi se opírají o tradici, ambice a fanouškovskou základnu. SK o mládež, licenci schválenou svazem a nově i o výhru ve vzájemném zápase. Porážka 0:4 favorita bolí sportovně. Ještě víc ale bolí v téhle debatě.
Tabulka, tlak na vedení a lednová odveta
Po derby zůstali Jestřábi na druhém místě skupiny Východ, jejich ztráta na dosud stoprocentní Porubu ale narostla na šest bodů. SK je pátý a drží kontakt se čtvrtým Šumperkem. Tak vypadala situace k 8. listopadu 2026.
V kabině Jestřábů poroste tlak. Hokej.cz po výprasku psalo, že „nikdo není chráněný“. Změny v kádru ani na střídačce ovšem zatím nikdo neoznámil. Dá se čekat, že Luňák bude chtít reagovat, protože klub s ambicemi na Maxa ligu si takový výsledek proti rivalovi, kterému upírá legitimitu, nemůže dovolit podruhé.
Příležitost k odvetě přijde v sobotu 9. ledna 2027 od 17:00, kdy budou podle rozpisu svazu Jestřábi domácím týmem. Zápasy druhé ligy se dají sledovat na placené platformě Czechicehockey.tv, textové přenosy nabízí Onlajny.
Pšurný bude v lednu znovu na ledě a kotel znovu na tribuně. Transparenty se dají namalovat znovu, výsledek ze 7. listopadu ale přepsat nepůjde.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek