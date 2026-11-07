Přes 50 miliard litrů pitné vody ročně z oceánu. Austrálie staví nový odsolovací závod

Austrálie patří k nejsušším kontinentům světa a její zásoby sladké vody jsou navíc velmi nerovnoměrně rozložené. Voda proto představuje strategickou surovinu nejen pro zásobování obyvatel, ale také pro zemědělství, které je jejím největším spotřebitelem. Efektivnější odsolování mořské vody tak může být pro některé australské oblasti zásadní cestou k zajištění dlouhodobě spolehlivých dodávek pitné i užitkové vody.
Podle australského meteorologického úřadu připadalo v hospodářském roce 2019–2020 na zemědělství přibližně 67 procent veškeré spotřebované vody v zemi. Významnou roli hraje zejména jihovýchodní část Austrálie a povodí Murray-Darling, které zásobuje vodou rozsáhlé zavlažované zemědělské oblasti. Pěstuje se zde například bavlna, rýže, obilí, ovoce a ořechy. Z tohoto povodí pochází přibližně 40 procent australské zemědělské produkce.
Problémy s dostupností vody se však nevyhýbají ani západní Austrálii. Dlouhodobě klesající srážky na jihozápadě země omezují přítoky do přehrad i doplňování podzemních zásob. Právě v této oblasti, v okolí metropole Perth, proto vzniká nový rozsáhlý odsolovací závod.
Nová odsolovací stanice u Perthu
V přístavní oblasti Alkimos severně od Perthu pokračuje výstavba nového odsolovacího závodu, který má po dokončení první etapy dodávat až 50 miliard litrů pitné vody ročně. Právě dokončená instalace obou mořských odběrných konstrukcí a výpustního zařízení představuje důležitý milník projektu. Práce probíhaly přibližně 1,6 kilometru od pobřeží v případě odběru mořské vody a tři kilometry od pobřeží v případě vypouštění koncentrované solanky.
Další etapou je dokončení podzemních mořských tunelů a potrubí, která propojí oceán s technologickým zázemím závodu. Součástí projektu je také 33,5 kilometru dlouhé vodovodní potrubí vedoucí k nádrži Wanneroo, odkud se voda zapojí do regionální distribuční soustavy.
Zajímavostí je plánované využití podzemní vody, která se bude v areálu míchat s odsolenou mořskou vodou. Přirozeně mineralizovaná podzemní voda sníží potřebu dalšího technologického ošetření, a tím také provozní náklady a ekologickou zátěž celého zařízení. První voda by měla ze závodu začít proudit v roce 2028. Případná druhá etapa výstavby zvýší jeho kapacitu až na 100 miliard litrů ročně. Projekt realizuje společnost Water Corporation ve spolupráci s firmami Acciona a Jacobs Group.
Petr Dvořák
zdroj: Water Corporation