Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Přes 50 miliard litrů pitné vody ročně z oceánu. Austrálie staví nový odsolovací závod

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Austrálie patří k nejsušším kontinentům světa a její zásoby sladké vody jsou navíc velmi nerovnoměrně rozložené. Voda proto představuje strategickou surovinu nejen pro…
pexels-tibor-janas-512731642-16229050

pexels-tibor-janas-512731642-16229050

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:00

Reklama
Další články z VodaDnes.cz
Podzemní voda je stále levnější než povrchová. Ministerstvo chce rozdíl snížit jejím zdražením
Podzemní voda je stále levnější než povrchová. Ministerstvo chce rozdíl snížit jejím zdražením
Pod plumlovským zámkem se v sobotu vyloví Podhradský rybník. Loni vydal osm tun kaprů
Pod plumlovským zámkem se v sobotu vyloví Podhradský rybník. Loni vydal osm tun kaprů

Pod plumlovským zámkem na Prostějovsku se tuto sobotu 7. listopadu uskuteční tradiční výlov Podhradského...

Voda jako skrytá cesta šíření antibiotické rezistence. VÚV TGM spustil nový web
Voda jako skrytá cesta šíření antibiotické rezistence. VÚV TGM spustil nový web

Antibiotická rezistence se stává jednou z nejvýznamnějších zdravotních hrozeb současnosti. Její šíření...

Vodojemy a úpravny vody jako potenciální cíle útoků. Vodárny posilují bezpečnost
Vodojemy a úpravny vody jako potenciální cíle útoků. Vodárny posilují bezpečnost

Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2026 v Brně přilákala přibližně 900 účastníků a vedle technických...

Ministerstvo upřesnilo, kam půjdou peníze ze zdražení odběru podzemní vody
Ministerstvo upřesnilo, kam půjdou peníze ze zdražení odběru podzemní vody

Veškeré peníze získané zvýšením poplatků za odběr podzemní vody chce Ministerstvo zemědělství vracet do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

Všechny články tohoto autora →
VodaDnes.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.