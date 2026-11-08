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V Kopřivnici vyhrál návrh z Mniší. U hřiště vznikne odpočinková zóna

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U hřiště v Mniší, části Kopřivnice na Novojičínsku, vznikne odpočinková zóna. Návrh zvítězil v hlasování obyvatel mezi osmi projekty k vylepšení života ve městě, které radnice zaplatí z participativního rozpočtu.
V Kopřivnici vyhrál návrh z Mniší. U hřiště vznikne odpočinková zóna

V Kopřivnici vyhrál návrh z Mniší. U hřiště vznikne odpočinková zóna

Zdroj: město Kopřivnice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 06:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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