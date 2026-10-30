Plynárenská síť dostává modulární stanice. Instalace bude rychlejší a pružnější

Nová modulární technologie umožňuje instalovat regulační stanice rychleji a s menšími zásahy do provozu plynárenské sítě. Zařízení se připraví předem v typizovaném kontejneru a na místě se už jen usadí a připojí. Výhodou je také možnost snadnější výměny za výkonnější variantu, pokud se v regionu zvýší spotřeba plynu. Regulační stanice patří mezi klíčové prvky plynárenské infrastruktury. Zajišťují, že plyn proudí k odběratelům vždy pod správným tlakem. GasNet jich ve své distribuční soustavě spravuje více než 3 500 a každoročně investuje do jejich modernizace.
Modulární stanice v Rosicích u Chrasti upravuje tlak plynu z vysokotlaké soustavy na středotlakou pro Rosice a blízké okolí. GasNet stanici dokončil letos v lednu, od té doby funguje plně a spolehlivě. Nová stanice nahradila původní zařízení, které se blížilo ke konci své technické životnosti. Během výstavby stanice GasNet využil provizorní regulační zařízení a díky pečlivému plánování dokončil práce bez přerušení dodávek plynu odběratelům. Na Chrudimsku GasNet zásobuje plynem přes 26 000 odběratelů.
Inovace usnadní modernizaci plynárenské sítě dle potřeb regionů
„Každý den pečujeme o to, aby plynárenská infrastruktura byla bezpečná, spolehlivá a připravená na stávající i budoucí potřeby zákazníků. Očekáváme, že v souvislosti s dekarbonizací a odklonem od uhlí může do roku 2030 stoupnout celková spotřeba zemního plynu až o 16 TWh. Hledáme proto řešení, která nám umožní síť modernizovat efektivně, rychle a s větší flexibilitou. Modulární regulační stanice je konkrétním příkladem takové inovace. V lokalitách, kde se mohou v čase měnit požadavky na kapacitu a výkon distribuční sítě, nám umožňuje pružněji reagovat na aktuální potřeby a technická řešení jim jednodušeji přizpůsobit,“ vysvětluje Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.
Hlavní výhodou modulárního řešení je tedy jeho přizpůsobitelnost a rychlejší nasazení v terénu. Stanice je umístěná v upraveném typizovaném kontejneru, který se předem osadí potřebnými technologiemi. Do konkrétní lokality se tak nepřevážejí jednotlivá zařízení k postupné montáži, ale v podstatě hotová regulační stanice připravená k usazení a připojení k síti. Pokud se v budoucnu v dané lokalitě zvýší odběr plynu například kvůli rozvoji obce nebo průmyslu, bude možné stanici jednodušeji vyměnit za výkonnější typ.
„Nové řešení přitom nenahrazuje koncept současných regulačních stanic, ale vhodně jej doplňuje a rozšiřuje naše možnosti. K osvědčeným produktovým řadám tedy chceme přidat nové typy modulárních stanic. Pilotní projekt v Rosicích nám umožňuje ověřit fungování modulárního řešení v reálném provozu a získat zkušenosti potřebné k jeho dalšímu rozvoji. Cílem je, aby se během roku 2027 mohly modulární stanice stát součástí našich standardních technologických řešení,“ doplňuje Andrzej Martynek.
Současná pilotní stanice má výstupní výkon 1 200 m³/h. GasNet zároveň pracuje s možností dalších typových variant s vyšším výkonem, například 2 000 nebo 4 000 m³/h. Náklady na celkovou rekonstrukci a nový projekt činily necelých 6 milionů korun. Se standardizací výstavby nového typu regulační stanice GasNet očekává významnější snížení nákladů. Modulární řešení by však mělo do budoucna přinést nejen nákladové, ale i materiálové úspory, a to mimo jiné s ohledem na využití běžných technologických kontejnerů.
GasNet letos modernizuje desítky regulačních stanic a stovky kilometrů plynovodů
Projekt v Rosicích u Chrasti je součástí rozsáhlé modernizace plynárenské sítě napříč Českou republikou. V roce 2026 GasNet plánuje dokončit 580 klíčových stavebních akcí, zmodernizovat přibližně 250 kilometrů plynovodů a 40 regulačních stanic. Dalších 105 investičních akcí, 36 kilometrů plynovodů a 9 regulačních stanic zrealizuje dceřiná společnost Gas Distribution. Ta je provozovatelem distribuční soustavy v Jihočeském kraji a části Kraje Vysočina. Aby GasNet mohl rekonstrukce strategických plynovodů plánovat přesněji, navyšuje meziročně rozsah jejich vnitřních inspekcí na rekordních 121 kilometrů. Letošní investice GasNetu a Gas Distribution dosáhnou celkově minimálně 6,5 miliardy korun. Cílem je dlouhodobě bezpečná, spolehlivá a efektivní distribuce plynu pro české domácnosti a firmy.
Aleš Gregorovič