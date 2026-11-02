U českých dálnic vznikne až pět dobíjecích hubů s výkonem 3,6 MW

U vybraných dálničních sjezdů v Česku vznikne až pět vysokovýkonných dobíjecích hubů pro osobní i nákladní elektromobily. Každý nabídne deset dobíjecích stání s výkonem až 450 kW a stojan pro těžká vozidla s výkonem až 1 MW. Celkový výkon jednoho hubu dosáhne 3,6 MW, přičemž část energie dodá bateriové úložiště. První lokalita se buduje v Postřižíně u Prahy, následovat mají Ostrovačice u Brna a další místa. Dokončení projektu, který realizuje konsorcium Siemens Česká republika a Equans CZ pro společnost eHUBS Infrastructure, se plánuje na rok 2028.
Konsorcium dodá až pět dobíjecích hubů metodou Design & Build, v současné chvíli již probíhá výstavba prvního hubu v Postřižíně u Prahy. Následovat budou Ostrovačice u Brna a další lokality, dokončení projektu se plánuje během roku 2028. Součástí kontraktu je i pětiletá servisní smlouva.
V rámci konsorcia Siemens zodpovídá za kompletní elektrotechnický návrh, dodávku rozvaděčů vysokého napětí, řídicí systém, bateriové úložiště, dobíjecí stanice Sicharge a technologický kontejner (E-House), včetně bezpečnostních a kamerových systémů.
„Elektromobilita v Česku vstupuje do nové fáze. Přechází od jednotlivých dobíjecích stanic k systematické infrastruktuře podél hlavních dopravních tepen,“ uvedl József Maschek, ředitel Siemens Smart Infrastructure Česká republika. „Do projektu přinášíme kompletní technologické řešení od energetického managementu přes bateriové úložiště až po dobíjecí stanice a právě v propojení těchto kompetencí vidíme náš hlavní přínos."
Společnost Equans se v projektu podílí na návrhu a realizaci, zajišťuje stavební a montážní práce, kabelové rozvody, dodávku a instalaci transformátorů a také osazení a integraci hlavních technologických celků.
„Tento projekt dokládá, že vysokovýkonné dobíjení se stává reálnou součástí dopravní infrastruktury. Díky své zkušenosti z dopravy vnímám její stále těsnější propojení s energetikou jako velkou příležitost. Jsem rád, že Equans může být u projektů, které tuto změnu přinášejí do praxe," říká Vojtěch Janoušek, generální ředitel Equans Česká republika.
Každý hub nabídne deset dobíjecích stání Sicharge Flex se standardem CCS2 o výkonu 450 kW a jeden stojan s novým standardem MCS (Megawatt Charging System) pro těžká vozidla, který dodá až 1 MW. Výkonovou část řešení Sicharge Flex budou zajišťovat výkonové jednotky v konfiguraci 2x 960 kW a 1x 1680 kW.
Celkový dobíjecí výkon jednoho hubu dosáhne 3,6 MW, přičemž dva megawatty zajistí přípojka ze sítě a zbytek pokryje bateriové úložiště, které dokáže dodávat 1,6 MW po dobu 3 hodin. Řešení hubů plně vyhovuje požadavkům evropského nařízení AFIR.
Prostorové uspořádání je připraveno pro osobní i nákladní vozy a zvládne i průjezd a dobíjení čtyřicetitunových souprav. Na budoucí rozšíření na standard MCS jsou připravena všechna dobíjecí místa.
„Elektrifikace těžké silniční dopravy nevyhnutelně následuje elektrifikaci osobních aut a dobíjecí infrastruktura je jejím klíčovým předpokladem. Hlavní hnací silou elektromobility bude stále více její ekonomická výhodnost, nikoli regulatorní požadavky," uzavírá Martin Cmíral, předseda dozorčí rady eHUBS Infrastructure.
V této konfiguraci a rozsahu jde o první projekt svého druhu v České republice a jeden z mála v Evropě. Projekt je podpořen z Programu Doprava 2021–2027, spolufinancovaného Evropskou unií.
Mariana Kellerová