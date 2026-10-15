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Dýně v neděli zaplní centrum Liberce

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Náměstí před libereckou radnicí promění v místo podzimní atmosféry, vůní a chutí. Od 10 do 16 hodin se zde uskuteční tradiční Dýňová neděle. Akce nabídne speciální nejen dýňový trh, kulinářskou soutěž, ochutnávky i bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Vstup je zdarma.
Dýně v neděli zaplní centrum Liberce

Dýně v neděli zaplní centrum Liberce

Zdroj: Elset Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 18:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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