Linda Rybová slaví 51. Bouřlivé období po boku zpěváků vyměnila za dvacet let po boku Prachaře, po rozvodu si změnila jméno

Herečka Linda Rybová dnes slaví jednapadesáté narozeniny a momentálně prožívá zcela novou životní etapu. Diváci ji pravidelně vídají jako Blanku v nekonečném seriálu Ulice, v soukromí ovšem pozornost fanoušků i médií budí nečekaným koncem dlouhého manželství. Rozchod s kolegou Davidem Prachařem proběhl v tichosti a bez velkých gest. Známá herečka si navíc nechala úředně odstranit manželovo příjmení a soustředí se především na své tři děti.
Slabost pro známé muzikanty
V devadesátých letech platila Linda Rybová za nespoutanou dívku a přitahovali ji spíše muži z hudební branže. Pět let tvořila pár s frontmanem kapely Wanastowi Vjecy Robertem Kodymem. Začátky jejich vztahu byly hodně bouřlivé. „Mám na ní dlouhé blond vlasy, Robert dlouhé tmavé vlasy, oba máme na očích zrcadlovky a držíme cigára,“ popsala jednu ze společných dobových fotek v rozhovoru pro časopis Marianne.
Dvojice zpočátku moc nespala a žila na koncertech, později se jejich soužití zklidnilo a trávili většinu večerů doma. Herečka se stala hudebníkovou múzou a objevila se po jeho boku ve videoklipu k písni Andělé. Randila také se zpěvákem Danem Bártou během natáčení filmu Kytice a partnerský vztah prožila s hudebníkem Janem P. Muchowem.
Náraz do divadelní reality
Zásadní životní zlom přineslo setkání s hercem Davidem Prachařem na divadelních prknech. Rok se přátelili, pak přeskočila jiskra a následoval velký společenský skandál. Kolega byl v té době ženatý s herečkou Danou Batulkovou.
Nová partnerka musela v začátcích čelit drsnému tlaku okolí i nenávistným vzkazům od cizích lidí. „Psaly ohavné dopisy. Že jsem prototyp něčeho, co jim zničilo život,“ svěřila se na portálu iDnes.cz. Cizí ženy jí dávaly za vinu rozpad vlastních rodin a obviňovaly ji z vypočítavosti. Negativní reakce veřejnosti oba herce paradoxně velmi sblížily a vztah vydržel přes dvacet let. Společně vychovali dcery Rozálii, Josefínu a syna Františka.
Dospělá dohoda o konci manželství
Dlouhé a stabilní partnerství dospělo ke svému závěru bez zbytečných veřejných scén. Herecká dvojice potvrdila odloučení s tím, že jde o promyšlený a dohodnutý proces. Oba stále spojuje práce v jejich společném Divadle Verze i péče o potomky. Prachař našel novou partnerku v o generaci mladší herečce Sarah Haváčové, se kterou se nedávno oženil. Jeho nová žena tak úředně přijala rodinné příjmení.
Rybová zvolila naprosto opačný postup a krok zpět ke svému původnímu dívčímu jménu. K detailům se veřejně nevyjadřuje a striktně si hlídá hranici svého soukromí. Na dotazy ohledně nových partnerů nereaguje a plně se věnuje svým aktuálním profesním závazkům.
Dívčí sen o filmovém Štěpánkovi
V mládí milovala romantické postavy a platonicky obdivovala herce Pavla Kříže. Obzvláště ji okouzlil v pohádce O statečném kováři a v sérii komedií o básnících. „Zamlada, ještě než jsem se začala věnovat herectví, tak jsem chtěla být jeho holka,“ přiznala před lety deníku Metro se smíchem. Sen se jí částečně splnil o mnoho let později, když získala roli Zuzany Rybářové ve snímku Jak básníci čekají na zázrak. V šestém pokračování populární série ztvárnila vyspělou ženu, která už nepotřebuje básničky, ale spíše praktického partnera pro život.
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