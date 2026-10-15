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Linda Rybová slaví 51. Bouřlivé období po boku zpěváků vyměnila za dvacet let po boku Prachaře, po rozvodu si změnila jméno

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Linda Rybová právě slaví 51 a má za sebou nečekaný konec manželství. Své soukromí si po tichém rozchodu bedlivě střeží a překvapuje úředním krokem.
Linda Rybová jako Blanka z Ulice

Linda Rybová jako Blanka z Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 18:02

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