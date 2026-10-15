Kometa vyřadila třiadvacetiletého obránce z kádru a zbavila se ho. Svozil dostal druhou šanci v Litvínově

Ještě v červnu ho Brno vítalo jako posilu, která po více než pěti letech v zámoří zpevní obranu. O čtyři měsíce později, 15. října 2026, oznámil Litvínov, že Svozil míří pod Krušné hory. Nejde o hostování na pár týdnů. Verva převzala jeho kontrakt a podle klubové zprávy s ním počítá do konce sezony 2028/2029. Kometa tak pustila hráče, kterému před sedmi lety jako šestnáctiletému otevřela dveře do extraligy. Litvínov naopak dostává obránce s draftem NHL, zkušeností ze zámoří a juniorskou medailí. Proč se brněnský návrat smrskl na dvě utkání, Kometa veřejně nevysvětlila.
Od zázračného dorostence k draftu NHL
Svozil se narodil 17. ledna 2003 a pochází z Přerova, kde vyrůstal v hokejové rodině. Do Komety přešel už v mládí, prošel dorostem i juniorkou a na podzim 2019 se stal prvním hráčem ročníku 2003, který nastoupil v extralize. Hokej.cz ho tehdy řadil k nejnadanějším českým hráčům svého ročníku.
První sezona tomu odpovídala. V ročníku 2019/20 odehrál za Kometu 41 zápasů, zapsal 2 góly a 3 asistence a stal se nejlepším nováčkem soutěže. Šestnáctiletý bek mezi muži, který neodpadl po pár střídáních, ale vydržel celou základní část.
Pak přišel draft Columbusu a odchod do Severní Ameriky. Svozil prošel juniorským hokejem i farmou v AHL a dočkal se dvou startů v NHL, ve kterých si připsal bod. V roce 2023 navíc pomohl české dvacítce ke stříbru na mistrovství světa juniorů. Kompletní čísla shrnuje jeho profil na Hokej.cz: v extralize má dohromady 81 zápasů a bilanci 3+6.
Návrat, který skončil po dvou zápasech
Kometa oznámila Svozilův návrat 3. června 2026. Ve zprávě Komety ho představovala jako důležitý dílek do defenzivy. V letní přípravě v brněnském dresu nastupoval a bodoval.
Jakmile začala ostrá sezona, prostor se zúžil. Do přesunu odehrál Svozil za Kometu dva extraligové zápasy s jednou asistencí, nulovým hodnocením plus/minus a bez trestných minut. Pro třiadvacetiletého beka, který se vrací domů s ambicí hrát důležitou roli, je to výrazně méně, než sliboval letní příběh.
Důvod zatím chybí. Klub ho nespecifikoval, dohledatelné zdroje nezmiňují zranění, disciplinární prohřešek ani spor s trenérem. Doložitelné je jen minimální vytížení a následný odchod. Ani pro samotnou Kometu přitom start sezony nebyl ideální: v tabulce k 15. říjnu figurovala na 11. místě, těsně za Litvínovem.
Proč Litvínov sáhl po obránci
Verva vstoupila do ročníku 2026/27 rozpačitě. Po deseti kolech měla 12 bodů, skóre 24:28 a držela se na desátém místě, tedy na hraně pásma předkola. Obdržených 28 gólů za deset zápasů ukazuje, kde tým tlačí bota.
Oficiální zpráva Litvínova mluví jasně. Předseda představenstva Jiří Šlégr v ní zdůrazňuje Svozilův věk, zámořské zkušenosti, draft NHL i reprezentační minulost. Od nového beka čeká vyšší kvalitu v obraně, rozehrávku a energii. Klub ho zároveň popisuje jako důležitou součást týmu nejen pro tuto sezonu, ale i do budoucna.
Nejproduktivnějším litvínovským obráncem byl před Svozilovým příchodem Lotyš Janis Jaks, který měl po deseti zápasech 2 góly a 7 asistencí a byl druhý v týmovém bodování. Svozil nepřichází jako hotový lídr extraligové produktivity, na to je jeho letošní vzorek příliš malý. Přináší ale přesně to, co Šlégr jmenuje: první přihrávku z obranného pásma a pohyb s pukem, kvůli kterým si ho kdysi všimli skauti z NHL.
Nejbližší příležitost k debutu nabídla domácí předehrávka 11. kola proti Mountfieldu HK, naplánovaná na 15. října od 17:30. Klub uvedl, že Svozil v černožlutém dresu nastoupí. S kým vytvoří obranný pár a jak velký dostane prostor, zatím nezveřejnil.
Riziko, nebo levná sázka na talent
Podle nás je pro Litvínov tenhle tah racionální. Za cenu převzetí smlouvy získává hráče, jehož hokejový životopis by se v extralize jinak sháněl těžko: nejlepší nováček soutěže, draft NHL, starty v NHL a stříbro z mistrovství světa juniorů. Tři a půl roku smlouvy dávají klubu čas hráče skutečně postavit, ne jen záplatovat sestavu.
Riziko je zřejmé. Svozilův poslední souvislý extraligový kus hokeje pochází ze sezony, kdy mu bylo šestnáct. Mezitím se pohyboval po farmách a juniorských soutěžích v zámoří a brněnský návrat nepřinesl odpověď, zda už je z něj stabilní extraligový bek.
Pro Kometu může odchod vypadat dvojznačně. Pokud Svozil v Litvínově dostane minuty a naplní, co Šlégr slibuje, bude se v Brně těžko vysvětlovat, proč stačily dva zápasy. Pokud se neprosadí ani tam, bude rozhodnutí Komety vypadat jako střízlivý odhad. Ve 23 letech má ale Svozil na restart dost času a v Litvínově ho čeká role, kterou mu v Brně nikdo nenabídl.
Kluk, který v šestnácti ohromil extraligu, teď začíná znovu, tentokrát bez nálepky zázračného dítěte. V Litvínově bude mít to, co mu v Brně chybělo nejvíc: minuty na ledě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka