Černá kočka a Bílá paní střeží tajemství hradu na Jesenicku. Zříceninu Kaltenštejn turisté míjejí

Jakpak asi vypadala krajina, když v ní byl dominantou nově postavený kamenný hrad? Nebyla tak hustě osídlena jako dnes, chyběly v ní asfaltové silnice, sloupy s elektrickým vedením a i ten vzduch byl nějak čistější. Ani globální oteplování nebylo. Místo něho lidem dělaly starosti spíše morové nákazy, proti nimž jim jako ochrana sloužilo jen zaříkávání. Jako úvod k další výpravě k hradní zřícenině by to snad stačilo. Víte, kde se nachází Kaltenštejn? Jeho zbytky leží nedaleko Černé Vody na Jesenicku. Majetek vratislavských biskupů
K hradu Kaltenštejn se nejrychleji dostanete z Černé Vody. Z ní je to do města Jeseník asi dvacet čtyři kilometry. To jen tak pro upřesnění, abyste měli představu, kde se obec nachází.
Už od svého založení byla Černá Voda svázána s hradem Kaltenštejnem. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1284, to patřila vratislavskému biskupovi, stejně jako hrad, jenž je poprvé připomínán v roce 1295. Biskupům ale nejspíš často chyběly peníze, protože Kaltenštejn často zastavovali. Z tohoto důvodu se tu zástavní držitelé rychle střídali.
Z husitských válek vyšel Kaltenštejn bez toho, aby byl husity obsazen a dobyt. Ale moc mu to nepomohlo.
V polovině 15. století jeho stav nebyl nejlepší, dispozice byla zastaralá a žádala si opravu. Do té se ale tehdejšímu vratislavskému biskupovi moc nechtělo. Naopak, nechal ho pobořit. Některé kameny z Kaltenštejna byste našli na blízkém hradu Jánský Vrch, protože pobořený hrad posloužil jako levný stavební materiál při jeho rekonstrukci. Cesta na hrad
Z Černé Vody se k hradu Kaltenštejn vydáte od obecního úřadu po zeleně značené turistické trase, která je zároveň cyklotrasou a jež kopíruje trasu Via Czechia – Slezskem. Čeká vás
cesta dlouhá 2,3 kilometry s převýšením 117 metrů.
TIP: Za gotickou věží nemusíte na hrad. V Semtěši objevíte památku, která vás přenese do středověku
Po 1,2 kilometru dojdete k místu, kde se nachází
Singltrek Rychlebské stezky, což je rozsáhlá síť cyklostezek vedoucích lesem. Jsou ideální pro milovníky adrenalinových sportovních jízd na kole. V informačním centru si můžete půjčit celoodpružené kolo a vyzkoušet si na vlastní kůži kvalitu těchto stezek. Podle těch, kteří se zde už projeli, se jedná o velmi dobré a udržované singletracky.
Pokud vás ale jízda na kole v přírodě moc neláká, případně nechcete zahučet někam do křoví a polámat si údy, tak se držte svého původního záměru – dojít k hradu Kaltenštejn. U rozcestníku Hradisko budete sledovat červenou trasu. To už jste prakticky u hradu, protože vám zbývá posledních 115 metrů.
Černá voda, zámeček. Foto: Stribrohorak, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons Pověst o černé kočce a Bílé paní
Kaltentšejn patří
mezi slezskými hrady k nejzachovalejším. Uvidíte tu torzo kruhového bergfritu o průměru deseti metrů a s výškou dvacet metrů a také části obvodových zdí a sklepení hradního paláce. Zřícenina je ale vrostlá do lesa, což z ní činí mnohem působivější pamětihodnost. Díky tomu je tu totiž skvěle ponurá atmosféra.
Když si k ní ještě představíte
zdejší strašidlo, o níž se zmiňuje pověst s hradem svázaná, tak nálada bude ještě temnější. Podle pověsti se tu zjevuje černá kočka, do níž byla zakletá zlá hraběnka. V poledne se kočka mění na Bílou paní, jež musí na klíně chovat řvoucí nemluvně. Nevím jak vy, ale já v lese potkat paní v bílém, tak se mi zježí všechny vlasy na hlavě.
Zdroj: autorka, mapy.com, ok-tourism.cz Náhledové foto: Hrad Kaltenštejn. Václav Marcián, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
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Černá kočka a Bílá paní střeží tajemství hradu na Jesenicku. Zříceninu Kaltenštejn turisté míjejí
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