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Černá kočka a Bílá paní střeží tajemství hradu na Jesenicku. Zříceninu Kaltenštejn turisté míjejí

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Jakpak asi vypadala krajina, když v ní byl dominantou nově postavený kamenný hrad? Nebyla tak hustě osídlena jako dnes, chyběly v ní asfaltové silnice, sloupy s elektrickým vedením a i ten vzduch byl nějak čistější. Ani globální oteplování nebylo. Místo něho lidem dělaly starosti spíše morové nákazy, proti nimž jim jako ochrana sloužilo jen zaříkávání. Jako úvod k další výpravě k hradní zřícenině by to snad stačilo. Víte, kde se nachází Kaltenštejn? Jeho zbytky leží nedaleko Černé Vody na Jesenicku.
hrad Kaltenštejn

hrad Kaltenštejn

Zdroj: Foto: Václav Marcián, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 18:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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