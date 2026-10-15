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Selská tlačenka z PET lahve je překvapivě jednoduchá na tvarování a chutná jako tradiční domácí zabijačka

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Připravte si poctivou domácí saskou tlačenku z PET lahve s česnekem, majoránkou a vepřovým masem. Tradiční zabíjačková pochoutka chladnoucí v plastové formě uvařená za 3 hodiny.
Obrázek k receptu na tlačenku z PET flašky

Obrázek k receptu na tlačenku z PET flašky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na tlačenku
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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