Selská tlačenka z PET lahve je překvapivě jednoduchá na tvarování a chutná jako tradiční domácí zabijačka

Není nic krásnějšího než nedělní ráno, kdy otevřete chladničku a na prkénku zručně rozříznete formu s
vlastnoručně vyrobenou. Koupit si tlačenku v obchodě sice zabere pár minut, ale ta kupovaná se s poctivou domácí saskou verzí nedá vůbec srovnávat. Když si do hrnce naskládáte poctivé domácí tlačenkou , vepřové koleno šťavnatý bůček, srdíčko, krkovici a půlku hlavy, získáte neuvěřitelně bohatou mozaiku plnou libového i šťavnatého masa. Použití obyčejné seříznuté plastové PET lahve jako formy je navíc geniální vynález, díky kterému získáte dokonalý kulatý tvar bez nutnosti kupovat speciální tlačenková střeva či tlačenkové rukávy.
Příprava tohoto tradičního masa vyžaduje trochu času na
pomalé povaření a následné ztuhnutí v chladu, ale samotný postup je neuvěřitelně přímočarý a zvládne ho každý nadšený kuchař. Uvařené maso stačí nakrájet na úhledné kostičky, přičemž kůže dodají vývaru přirozenou rosolovitou sílu bez jakékoliv přidané želatiny. Česnek s majoránkou celou směs nádherně rozvoní a vytvoří chuťový zážitek, ke kterému stačí přidat jen nakrájenou cibuli, kapku octa a krajíc čerstvého . chleba
Když budete naskládané maso v PET lahvích zalévat přecezeným vývarem, důkladně celou směs prošťouchněte čistou čínskou hůlkou nebo příborovým nožem, aby se silná tekutina dostala do všech vzduchových mezer a tlačenka byla po ztuhnutí dokonale pevná. Můj tip zní: Recept na masovou saskou tlačenku chladnoucí v plastové lahvi
Celkový čas přípravy včetně tuhnutí: cca 16h 30 minut Ingredience potřebné k přípravě 1/2 vepřové hlavy 1 přední vepřové koleno 800 g vykoštěného vepřového bůčku s kůží 1 vepřové srdce 500 g vepřové krkovice 3 žluté cibule 11 stroužků česneku 15 kuliček černého pepře 1,5 lžíce sušené majoránky 2 lžíce jedlé soli 2 čerstvé seříznuté plastové PET lahve (o objemu 1,5 litru)
Podávání: 2 žluté cibule nakrájené na kolečka 3 lžíce kvasného octa 1 špetka mletého černého pepře Foto: Cooky.cz, tradiční jídlo v netradičním provedení Postup při přípravě domácí selské tlačenky
1. Do velkého nerezového hrnce vložte vepřovou hlavu, přední koleno, vykoštěný bůček s kůží, vepřové srdce i vepřovou krkovici.
2. Zalijte vše studenou vodou tak, aby bylo veškeré maso zcela ponořené, přisypte jedlou sůl, kuličky černého pepře, přidejte nakrájené žluté cibule, část stroužků česneku a trochu sušené majoránky.
3. Hrnec přiklopte poklicí, přiveďte k varu a na velmi mírném ohni
povalujte maso přibližně 3 hodiny, dokud nepustí šťávu a nejde zcela snadno od kosti. Foto: Cooky.cz, už se může nacpat ta Pet flaška
4. Uvařené maso opatrně vytáhněte z hrnce na velký podnos a
nechte ho přibližně 20 minut mírně vychladnout, abyste s ním mohli pracovat.
5. Z hlavy a kolena pečlivě oberte všechno maso i tuk a případné drobné štětinky z kůže odstraňte pinzetou.
6. Veškeré obrané maso, vepřové srdce, krkovici i syté kůže
nakrájejte ostrým nožem na stejně velké kostičky o velikosti přibližně 1,5 centimetru.
7. Vzniklý vývar v hrnci
přeceďte přes jemné sítko, abyste ho zbavili všech drobných kůstek a koření.
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8. Do přecezeného teplého vývaru
prolisujte zbývající stroužky česneku a přimíchejte lžíci sušené majoránky.
9. Připravte si čisté plastové PET lahve, kterým ostrým nožem
seřízněte celou vrchní zúženou část s hrdlem.
10. Nakrájenou masovou směs s kůžemi
rovnoměrně napěchujte do připravených plastových forem do tří čtvrtin jejich výšky. Foto: Cooky.cz, a je skoro hotovo
11. Maso ve formách
zalijte teplým ochuceným vývarem a pomocí čisté hůlky nebo nože směs promíchejte, aby se tekutina dostala do všech spár a vytlačila vzduch.
12. Místo odříznutého hrdla přikryjte plastové formy alobalem nebo potravinářskou fólií a
vložte tlačenku na 12 hodin do chladničky ztuhnout.
13. Ztuhlou tlačenku vyndejte z lednice, plastovou lahev podélně rozřízněte, vyloupněte pevný válec a
nakrájejte ho na silnější kolečka.
14. Domácí saskou tlačenku
podávejte s čerstvě nakrájenou cibulí, pokapanou octem a poprášenou mletým černým pepřem. Tipy redakce: Kůže mlejte nebo krájejte podle chuti: Pokud nemáte rádi větší kousky měkkých kůží v tlačence, můžete uvařené kůže prohnat mlýnkem na maso s jemnou mřížkou, čímž získáte hladší rosolovitou strukturu. Pozor na chladnutí a solení vývaru: Myslete na to, že po ztuhnutí v chladničce chuť koření i soli mírně zeslábne, proto musí být teplý přecezený vývar před zalitím masa o něco slanější a česnekovější než běžná polévka. Kombinace libového a tučného masa: Vždy zachovávejte správný poměr mezi libovou krkovicí, srdcem a tučnějším bůčkem s hlavou, aby byla mozaika na řezu krásně pestrá a tlačenka nebyla příliš suchá. Čisté vyjmutí z plastové lahve: Při vytahování ztuhlé tlačenky nařízněte okraj PET lahve ostrými nůžkami a plast jednoduše sloupněte po obvodu směrem dolů bez poškození masového válce. Skladování pro dlouhou čerstvost: Domácí tlačenka uchovávaná v chladničce zabalená v potravinářské fólii nebo alobalu vydrží v perfektní kondici až 7 dnů.
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