Pětiletá povinnost aktualizací od EU má trhlinu: velké verze Androidu nehlídá a letošní konce podpory nezastaví

Nařízení 2023/1670 dopadá na smartphony a tablety, které výrobci uvedou na trh EU od 20. června 2025. Kromě dalších požadavků jim ukládá dostupnost softwarových aktualizací po stanovenou dobu. Lhůta začíná běžet až ve chvíli, kdy výrobce konkrétní model přestane prodávat. Od uvedení telefonu na trh tak může podpora vydržet šest, sedm i více let.
Kolik velkých verzí Androidu musí výrobce podle nařízení vydat
Komise ve své veřejné komunikaci mluví o aktualizacích operačního systému. Právní text nařízení přitom pracuje se třemi jinými pojmy: bezpečnostní, opravné a funkční aktualizace. Počet velkých verzí systému ani to, jak často mají přicházet, v něm stanovený není.
Při přípravě regulace vycházela dopadová studie Komise ze dvou oddělených povinností. Pět let měly trvat bezpečnostní aktualizace, tři roky pak dodávky velkých verzí operačního systému. Tříletá povinnost pro velké verze se ve výsledném textu jako samostatný požadavek neobjevila, a to je nejslabší místo celé regulace. Pro uživatele totiž znamená nejistotu, jak dlouho bude jeho telefon držet krok s novými funkcemi.
Text tak připouští situaci, kdy telefon po dvou letech přestane dostávat nové verze Androidu a po zbytek povinné doby mu chodí jen bezpečnostní a další relevantní aktualizace. Formálně jde dál o podporovaný přístroj. V kompatibilitě s novými funkcemi a s některými aplikacemi ale může postupně zaostávat. Zda by takový postup odporoval účelu regulace, je samostatná otázka. Konkrétní ustanovení nařízení by výrobce při něm neporušil.
Které telefony letos přicházejí o podporu a proč jim nařízení nepomůže
Modely, kterým podpora končí v roce 2026, se na trhu objevily dávno před 20. červnem 2025. Nová pravidla se na ně nevztahují a konec jejich aktualizací vyplývá ze starších podpůrných cyklů, které si výrobci nastavili sami.
Nejblíž ke konci mají skládací Samsungy Galaxy Z Flip3 5G a Z Fold3 5G. Podle přehledu aktualizací Samsungu u nich velké verze systému skončily v srpnu 2025 a bezpečnostní aktualizace dostanou naposledy v srpnu 2026. Jako telefony s ohebným displejem navíc patří do kategorie, kterou Komise z části nových pravidel výslovně vyjímá. Řada Galaxy S21 přišla na trh v lednu 2021 se slibem čtyř generací operačního systému a pěti let bezpečnostních aktualizací. Velké upgrady Androidu už u ní skončily a bezpečnostní podpora se chýlí ke konci.
Xiaomi má na svém oficiálním seznamu ukončené podpory modely 12, 12 Pro, 12X a 12 Lite, a to nejpozději k 16. srpnu 2026. iPhone 11 mezi letošní končící modely nepatří. Apple pro něj dál vydává aktualizace a telefon je kompatibilní s iOS 26.
Apple drží iPhone z roku 2019, Xiaomi řadu 12 letos odpíše
Rozdíly mezi výrobci jsou velké. Samsung u novějších vlajkových řad S24 a S25 slibuje sedm let aktualizací operačního systému i bezpečnostních aktualizací, starší střední třída jako Galaxy A14 přitom měla podpůrný cyklus výrazně kratší. Xiaomi u řady 12 končí dřív než Samsung u některých srovnatelně starých modelů a Apple podporuje i iPhone 11 z roku 2019. U telefonů, které vznikly před nařízením, tak délku podpory určuje výhradně výrobce a cenová třída modelu.
Kolika Čechů se letošní konce podpory týkají, z veřejných dat vyčíst nejde. Apple, Samsung a Xiaomi podle údajů StatCounteru a výročních zpráv výrobců drží v Česku dohromady významný podíl trhu. Xiaomi dokonce uvádělo Česko mezi zeměmi, kde bylo v roce 2021 jedničkou. V oběhu je tedy velké množství starších zařízení těchto značek. Tvrzení o milionech lidí bez aktualizací ale nemá v dostupných číslech oporu, protože výrobci počty aktivních zařízení po jednotlivých modelech nezveřejňují.
Dozor v Česku má na starosti inspekce zvyklá hlavně na energetické štítky
Na dodržování ekodesignových předpisů EU dohlížejí v Česku orgány dozoru nad trhem a významnou roli mezi nimi hraje Státní energetická inspekce. Pravomoci jí svěřuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který se týká energetické účinnosti a stanovuje i sankce za vybraná porušení. Celý rámec dozoru nad trhem koordinuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Agenda inspekce se dosud soustředila na energetickou účinnost, energetické štítky a související požadavky na výrobky. Kolik kapacit bude moct věnovat softwarovým požadavkům u telefonů a tabletů, zatím nikdo neřekl. Kontrola délky aktualizací je pro úřad s takovým zaměřením nová disciplína. Právní rámec, podle kterého může nová pravidla kontrolovat, už existuje.
Telefon bez bezpečnostních aktualizací na bankovnictví raději nepoužívejte
Konec velkých verzí systému a konec bezpečnostních aktualizací mají pro majitele zcela jiné důsledky. Telefon bez nové verze Androidu dál běží normálně a aplikace fungují. Telefon bez bezpečnostních aktualizací ale zůstává vystavený zranitelnostem, které už výrobce neopraví. Nejcitlivější je to u mobilního bankovnictví, dvoufaktorového ověřování, firemního e-mailu a VPN.
Nejdřív se vyplatí nainstalovat poslední dostupnou aktualizaci systému i všech aplikací, aby telefon měl aspoň ty opravy, které výrobce ještě vydal. Aplikace je potom dobré stahovat výhradně z oficiálního obchodu. Pokud mobil slouží k dvoufaktorovému ověřování nebo ke správě hesel, je rozumné mít připravené bezpečnější náhradní zařízení. Jakmile bezpečnostní aktualizace přestanou chodit úplně, stojí za zvážení omezit na starém telefonu citlivé činnosti. Na konci by měla být kompletní záloha dat a plán, kdy telefon vyměnit.
Majitelé Galaxy Z Flip3 5G a Z Fold3 5G dostanou poslední bezpečnostní aktualizaci podle přehledu Samsungu v srpnu 2026. Modely řady Xiaomi 12 budou na seznamu ukončené podpory nejpozději 16. srpna 2026.