Kreml ukrajinská čísla odmítá, vycvičené náhrady ale nemá. Ruské ztráty podle Kyjeva přesáhly 1,54 milionu

Ukrajinský Generální štáb připsal 4. října 2026 do své denní statistiky dalších 1 750 ruských vojáků. Pod tímto přírůstkem jsou zabití, ranění, zajatí i nezvěstní dohromady. Rozpad na jednotlivé skupiny štáb nezveřejňuje, a kolik z těch 1 750 lidí ten den zemřelo, se proto z hlášení vyčíst nedá. Jde o souhrnnou bilanci těch, které ruská armáda během dne ztratila z bojové sestavy.
Z 1,4 milionu ruských ztrát podle CSIS zemřelo až 450 tisíc lidí
Kumulativní součet stál po říjnovém hlášení na 1 540 700. Počítá se od začátku invaze 24. února 2022 a mezi raněné zahrnuje ty, kdo kvůli zranění opustili bojiště. Část z nich se později do služby vrátila. Kolik z 1,54 milionu armádě chybí natrvalo, proto z čísla zjistit nelze.
Pro srovnání existuje nezávislý odhad. Americké Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) napočítalo k červnu 2026 zhruba 1,4 milionu ruských ztrát, z toho 400 až 450 tisíc mrtvých, tedy přibližně 29 až 32 procent. Rozdíl mezi oběma součty dělá asi 140 tisíc. Při měsíčním tempu, které CSIS uvádí jinde (30 až 34 tisíc), by to odpovídalo čtyřem až pěti měsícům, což zhruba sedí na odstup mezi červnovým a říjnovým číslem. Ukrajinský a americký odhad tak vyprávějí stejný příběh, přestože vznikají jinou metodikou.
Ukrajinská denní čísla vycházejí od ledna 2025 z hlášení velitelů ozbrojených sil a Národní gardy. Ti je posílají přes aplikaci Army+ a přikládají potvrzení z bojového systému DELTA. Úplnou metodiku Generální štáb nezveřejnil, takže se jeho čísla nedají nezávisle prověřit do poslední jednotky.
Poslední vlastní číslo zveřejnila Moskva před čtyřmi lety
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov opakovaně odmítá zahraniční odhady jako nespolehlivé a trvá na tom, že o ztrátách smí informovat jen ruské ministerstvo obrany. To naposledy zveřejnilo souhrnný údaj v září 2022, kdy hovořilo o necelých šesti tisících padlých. Další číslo už nepřišlo. Agentura AP upozorňuje, že Moskva cizí data odbývá autoritou svého výroku a žádný vlastní údaj proti nim nestaví.
Vladimir Putin v prosinci 2023 mluvil o 617 tisících vojáků, z nichž 244 tisíc tvořili muži mobilizovaní v roce 2022.
Velvyslanec Andrej Kelin v červnu 2025 v rozhovoru pro CNN uvedl, že na bojišti stojí asi 600 tisíc ruských vojáků a každý měsíc přichází 50 až 60 tisíc „dobrovolníků“. Jeho měsíční číslo je téměř dvojnásobkem náboru, se kterým počítá CSIS, a nikdo ho nedoložil. Všechny tyto výroky navíc popisují jen stav, tedy kolik lidí je v danou chvíli na frontě. Kolik jich Rusko cestou ztratilo, z nich nezjistíte.
Ztráty kosí instruktory a mladší důstojníky, kteří mají cvičit nováčky
Rusko má 144 milionů obyvatel a mužů schopných nosit zbraň má dost. Chybí mu dostatečná zásoba vycvičených náhrad, které se dají rychle poslat na frontu. Zpráva americké Kongresové výzkumné služby (CRS) z února 2026 uvádí, že vysoké ztráty zasáhly profesionální jádro armády včetně instruktorů a mladších důstojníků. S menším počtem instruktorů klesá kvalita nováčků a hůř vycvičení vojáci pak umírají a zraňují se častěji.
CSIS odhaduje ruské ztráty na 30 až 34 tisíc lidí měsíčně, nábor podle něj dosahuje kolem 27 tisíc. Každý měsíc tak armádě přibývá deficit 3 až 7 tisíc lidí. CRS ovšem počítá s náborem 30 až 40 tisíc měsíčně, a v tom případě by se ztráty daly pokrýt. Samotná čísla tedy nedokazují, že ruské armádě docházejí lidé. Ukazují armádu, která se v nejlepším případě sotva doplňuje a kvalitu ztrácí rychleji než počty.
Takový nábor podle obou odhadů stačí na válku opotřebováním, tedy na postup o desítky metrů denně, lokální útoky a dělostřelecké souboje. Na ofenzivu s hlubokým průlomem nestačí ani optimističtější z obou scénářů.
Bonusy zdražují, vězňů ubývá a na stůl se vrací mobilizace
Částečná mobilizace 300 tisíc mužů na podzim 2022 vyhnala do zahraničí desetitisíce Rusů. Od té doby Kreml skládá posily z jiných zdrojů: vyplácí vysoké náborové bonusy, tlačí na odvedence a verbuje vězně a cizince. Putin v prosinci 2023 prohlásil, že druhou vlnu mobilizace země nepotřebuje.
Každý z těchto zdrojů má své meze. Bonusy jsou čím dál dražší, ochotných vězňů ubývá a cizinců přichází omezený počet. Autorizovaný stav ruské armády je 1,5 milionu aktivních vojáků. CRS píše, že podle většiny analytiků lze tohoto počtu dosáhnout a udržet ho jen mobilizací, protože žádný jiný státní nástroj nedodá stovky tisíc lidí v krátkém čase.
Přes český obranný průmysl šel pro Ukrajinu materiál za 261,6 miliardy
Ministerstvo obrany uvádí, že Česko od roku 2022 dodalo Ukrajině 390 kusů vojenské techniky, desítky tisíc kusů velkorážové munice a materiál za 6,5 miliardy korun od domácích výrobců. Česká muniční iniciativa k tomu zprostředkovala zahraniční příspěvky za 93,3 miliardy korun. Pražské prohlášení z května 2024 počítalo s půl milionem kusů dělostřelecké munice. Celkem spojenci a Ukrajina nakoupili přes český obranný průmysl vojenský materiál za 261,6 miliardy korun, takže Česko slouží jako logistický a výrobní uzel pomoci. Ministerstvo zahraničí podporu Ukrajiny otevřeně označuje za přímý český bezpečnostní zájem.
Válka spotřebovává i techniku. K 4. říjnu 2026 eviduje ukrajinský souhrn 12 391 zničených ruských tanků a 50 686 dělostřeleckých systémů. Sestřelených operačně-taktických dronů je v téže statistice 546 240.