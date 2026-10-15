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Kreml ukrajinská čísla odmítá, vycvičené náhrady ale nemá. Ruské ztráty podle Kyjeva přesáhly 1,54 milionu

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Moskva cizí odhady svých ztrát odmítá, vlastní souhrnné číslo přitom naposledy zveřejnila v září 2022. Podle části amerických analytiků ruská armáda každý měsíc ztrácí víc lidí, než stihne naverbovat. Mezeru by rychle zacelila jen mobilizace, a té se Kreml brání.
Kreml ukrajinská čísla odmítá, vycvičené náhrady ale nemá. Ruské ztráty podle Kyjeva přesáhly 1,54 milionu

Kreml ukrajinská čísla odmítá, vycvičené náhrady ale nemá. Ruské ztráty podle Kyjeva přesáhly 1,54 milionu

Zdroj: Foto: President Of Ukraine from Україна - licence CC0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 19:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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