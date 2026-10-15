Kupjansk mezi dvěma břehy: Rusové na severu couvají k řece, na východě chtějí ukrajinské předmostí rozseknout vedví

V září 2022 se Kupjansk vrátil pod ukrajinskou kontrolu během bleskové charkovské protiofenzívy. Ruská obrana se tehdy zhroutila a ukrajinské jednotky se přehnaly až za řeku Oskol. Dnešní boje na stejném území mají s tím rychlým manévrem pramálo společného: jde o opotřebování drony a dělostřelectvem, malé průniky a tlak na zásobovací cesty, takže průlom se nerýsuje ani na jedné straně. Nejčerstvější popis situace dal 3. října v ukrajinské televizi Viktor Trehubov, mluvčí charkovského operačního uskupení.
Holubivka, Zapadne, Dvorična: tudy vede ruský koridor do severu města
Na pravém, tedy západním břehu Oskolu drží Rusové výběžek, který začíná u Dvoričné, pokračuje přes Zapadne a Holubivku a končí na severních přístupech ke Kupjansku. Odtud vyrážejí malé skupiny, které se podél řeky snaží proniknout do severních čtvrtí. Trehubov už 4. září pro agenturu Ukrinform uvedl, že Rusové přes Holubivku posílají pododdíly podél Oskolu, ale tenhle koridor se zužuje.
O dva týdny později, 20. září, upřesnil, že ukrajinské síly tlačí ruské pozice blíž k řece a k okraji Dvoričné. Rusům se tím zhoršuje zásobování v celém pásu na pravém břehu. Výběžek ale zatím existuje a 3. října Trehubov řekl, že teprve jeho zmenšení „optimálně na nulu“ by znamenalo, že většině Kupjansku přestane hrozit infiltrace ze severu.
Ukrajinské velení mluví o postupném stlačování a žádnou útočnou operaci s termínem neohlásilo.
Pád Kivšarivky by Rusy přiblížil k železničnímu uzlu Kupjansk-Vuzlovyj
Na levém, východním břehu Oskolu se karta obrací. Rusko tu využívá prostor u Piščaného jako nástupní osu a útočí směrem na Kupjansk-Vuzlovyj a Kivšarivku. Cíl Trehubov popsal už v červenci pro Suspilne Charkiv: rozdělit ukrajinské předmostí na levém břehu na dvě části a otevřít si další osu tlaku přímo na Kupjansk.
Prvního září označil tento směr za momentálně nejnebezpečnější úsek. Kdyby Kivšarivka padla, oslabila by se jihovýchodní opora ukrajinské obrany, Rusové by se dostali blíž ke Kupjansku-Vuzlovému a obrana kolem železničního uzlu by ztratila hloubku. Rusko má na tomhle břehu iniciativu a Ukrajinci musí pod neustálým tlakem držet protáhlé předmostí.
Proč Moskvě nestačí vyhrát na jednom břehu
Z lokální krize by se stal větší operační problém teprve tehdy, kdyby Rusko zvládlo obojí současně: udržet infiltrační koridor na severu města a zároveň proříznout ukrajinské předmostí na levém břehu. Podle Trehubova se to zatím nedaří. Na severu Rusové ztrácejí prostor, na východě drží iniciativu.
Oba boje spolu souvisejí přes zásobování. Čím menší je ruský výběžek na pravém břehu, tím obtížněji se do severních čtvrtí posílají skupiny. Rusko se podle mluvčího snaží tuto ztrátu vyrovnat silnějšími útoky přes Piščane.
Celý vojenský obraz přitom stojí na výrocích jediného člověka, mluvčího jedné z válčících stran. Žádné údaje o tom, o kolik kilometrů se výběžek zmenšil, kolik stojí boje životů nebo jak situaci popisuje druhá strana, k dispozici nejsou. Zprávy o zužujícím se ruském koridoru proto zatím zůstávají ukrajinským hodnocením bez mapy a bez čísel.
V Kupjansku zbylo asi 390 obyvatel a odvézt je dokáže jen armáda
Podle Besedina, šéfa kupjanské městské vojenské správy, žilo ve městě koncem června zhruba 390 lidí. Kritická infrastruktura je zničená a evakuace probíhá výhradně s pomocí vojáků.
Odliv se netýká jen samotného města. Šéf okresní správy Kanašovyč v srpnu uvedl, že v celém kupjanském okrese zůstává asi 10 500 obyvatel a za předchozí dva měsíce jich odešlo přes pět tisíc. Okres tak během léta přišel zhruba o třetinu lidí, kteří v něm ještě na začátku června žili. Obě čísla jsou však několik měsíců stará a od té doby se boje na obou březích dál táhly.
Kvůli frontám jako Kupjansk schválila vláda pětiletý program pomoci
Bezpečnostní rada státu se českou muniční iniciativou zabývala v lednu 2026 a vláda schválila víceletý program asistence Ukrajině na roky 2026 až 2030. Ministr Lipavský po prosincovém jednání ministrů NATO v roce 2025 hovořil o stovkách tisíc kusů velkorážové munice, které Ukrajina díky iniciativě dostala.
Kolik z této munice skončilo právě u Kupjansku, veřejně známo není. Spojitost je obecná: Ukrajinci tu drží dvě oddělené obrany na opačných březích řeky a obě vedou boj, který stojí na dělostřelectvu a dronech. Kupjansk nemá symboliku Bachmutu ani jeho mediální pozornost, ztráta železničního uzlu na Oskolu by ale změnila logistiku celého severovýchodního úseku fronty.