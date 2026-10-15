Nelítostný souboj: Příběh vychází ze skutečných událostí, dozvuky závislosti a nelibost skrze absenci morálky

V kriminálním filmu Nelítostný souboj se vůbec poprvé před kamerou společně sešli herečtí velikáni Al Pacino a Robert De Niro. Očekávanou společnou scénu v restauraci přitom oba natočili bez jediné zkoušky. Režisér Michael Mann tak vyhověl jejich přání, jelikož chtěli předvést naprosto autentické napětí mezi oběma postavami. Skutečný zločinec potkal detektiva nedaleko čistírny
Profesionální lupič Neil McCauley chystá se svou osvědčenou partou poslední velkou loupež před odchodem na odpočinek. Každý jeho krok se vyznačuje maximální pečlivostí, na stopu se mu ale dostane policejní detektiv Vincent Hanna. Oba muži sdílejí naprostou posedlost svou prací, což si vybírá tvrdou daň v jejich soukromých životech. Hannovi se hroutí už třetí manželství, McCauley se trvalým vztahům pro jistotu zcela vyhýbá. Jejich nevyhnutelné střetnutí se brzy mění v osobní souboj na obou stranách zákona.
Příběh vychází ze skutečných událostí z prostředí Chicaga. Režisér Michael Mann se inspiroval vztahem mezi reálným detektivem Chuckem Adamsonem a profesionálním zločincem, který se jmenoval přesně jako filmový hrdina Neil McCauley. Reální protivníci se dokonce setkali tváří v tvář v jedné z místních restaurací nedaleko čistírny oděvů. Mann tento specifický námět zpracoval už o několik let dříve ve svém televizním projektu L.A. Takedown.
Hercův výkřik upřímně vyděsil kolegu
Al Pacino se postaral o jeden z nejautentičtějších momentů celého natáčení, když nečekaně improvizoval v dialogu a začal nahlas křičet. Jeho herecký kolega Hank Azaria se tohoto náhlého výbuchu upřímně vyděsil a jeho výraz v záběru není vůbec hraný. Pacino později vysvětlil své výbušné chování tím, že v raných verzích scénáře byla jeho postava závislá na kokainu.
Do neobvyklé situace se dostal Val Kilmer. Roli přijal hlavně proto, aby mohl herecké legendy do konce života oslovovat jmény Al a Bob. Ve volných chvílích navíc radil ostatním s manipulací se zbraněmi, jelikož měl velmi bohaté zkušenosti se střelbou už ze svého dětství a mládí na ranči. Herečce Amy Brenneman se původní scénář vůbec nelíbil kvůli přemíře krve a absenci morálky. Režisér ji ovšem rychle přesvědčil, že přesně takový odmítavý postoj dokonale sedí k její filmové postavě Eady.
Nelítostný souboj, FOTO: © 1995 Warner Bros., distr. FILM+ U stolu v Beverly Hills obsluhoval skutečný personál
Proslulá scéna v kavárně přinesla do kin velkou událost. Al Pacino a Robert De Niro dříve hráli ve snímku Kmotr II z roku 1974, nikdy však neměli společný záběr. Režisér snímal jejich první společný rozhovor dvěma kamerami současně, aby dal prostor případné improvizaci. Na televizních obrazovkách v ořezaném formátu se herci nikdy neukázali v jednom rámečku, což vyvolalo mýty o tom, že scénu točili odděleně. Až širokoúhlá verze definitivně potvrdila jejich společnou přítomnost.
Štáb pro tuto scénu využil podnik Kate Mantilini v Beverly Hills. Komparzisty u okolních stolů si zahráli samotní zaměstnanci restaurace, kterým Mann poslední natáčecí den věnoval oficiální členské průkazy hereckých odborů. Po premiéře se stůl číslo 71 stal u fanoušků obrovským hitem a podnik nad dveře pověsil neonový nápis s původním anglickým názvem filmu.
Filmovou střelbu studovala americká námořní pěchota
Během bankovní přestřelky filmaři nepoužili žádné namixované zvukové efekty z archivu. Herci pálili těmi nejhlasitějšími dostupnými slepými náboji a štáb zvuk nahrával přímo v ulicích, aby zachytil reálnou městskou ozvěnu. Pro dosažení maximální destrukce tvůrci nejdříve rozstříleli připravená auta skutečnými puškami na střelnici. Díry zamazali tmelem, nabarvili a před kamerou je rozbíjeli pomocí drobných výbušnin. Akční scéna zašla v realismu tak daleko, že ji v roce 2002 promítali rekrutům námořní pěchoty jako ukázkový příklad ústupu pod palbou.
Zločinecké prostředí nasáli herci i na neobvyklých večeřích. Zástupci detektivů večeřeli se skutečnými policisty a jejich manželkami, představitelé zlodějů se naopak na večeři setkali s profesionálními kriminálníky. Roli jednoho ze zločinců získal Danny Trejo, který původně nastoupil pouze jako poradce se zkušenostmi z věznice Folsom. Ve filmu dostal prostor i skutečný bezdomovec, kterému štáb svěřil drobnou roli pozorovatele loupeže u televize.
Kriminální příběh Nelítostný souboj uvede FILM+ 16. října v 0:15.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).